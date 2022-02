Qu’est-il arrivé à ICQ ?

ICQ, abréviation de l’expression « Je te cherche », a jeté les bases des clients de messagerie instantanée autonomes lors de son arrivée en novembre 1996. Pensez à combien de temps c’était…

Le pionnier Windows 95 de Microsoft avait à peine un an, Nintendo venait de présenter le N64, et ceux qui avaient une raison d’avoir un téléphone portable l’utilisaient pour parler.

Lancé après moins de deux mois de développement par la société israélienne Mirabilis, il a précédé et influencé de nombreux programmes de chat populaires de l’époque, notamment AOL Instant Messenger, Yahoo! Messenger et MSN Messenger.

Incroyablement, ICQ a également survécu à ses principaux concurrents : AIM a fermé ses portes fin 2017, le programme de communication de Yahoo a mordu la balle à la mi-2018 et Microsoft a mis fin à son client Messenger en 2014.

ICQ offrait un certain nombre de fonctionnalités innovantes, notamment le chat multi-utilisateurs, la messagerie hors ligne asynchrone, les transferts de fichiers avec reprise et un répertoire consultable. Les utilisateurs ont reçu un numéro d’identification d’utilisateur unique, ou UIN, lors de l’inscription. Ce numéro (je me souviens encore du mien par cœur quelque 20 ans plus tard), ainsi que des poignées personnalisées et une adresse e-mail jointe, ont été utilisés pour rechercher d’autres utilisateurs sur la plate-forme.

Mirabilis a bénéficié de l’avantage du premier arrivé, attirant des millions de premiers internautes attirés par la proposition de discuter avec leurs amis et leur famille en temps réel. Le succès d’ICQ a également captivé les prétendants potentiels, incitant AOL à signer un chèque d’un montant de 287 millions de dollars pour l’intégralité des actifs de Mirabilis en 1998. Les paiements pour imprévus qui ont commencé au cours de l’exercice 2001 auraient totalisé 120 millions de dollars supplémentaires, augmentant la valeur totale de l’accord. plus de 400 millions de dollars.

America Online parviendrait à multiplier par dix la base d’utilisateurs d’ICQ au cours des trois prochaines années, dépassant plus de 100 millions d’utilisateurs enregistrés au printemps 2001.

La décennie à venir réinventera à nouveau la communication personnelle, conduisant les conversations de la souris et du clavier aux appareils mobiles. AOL a dû voir l’écriture sur le mur lorsqu’il a vendu ICQ à la société d’investissement russe Digital Sky Technologies (plus tard connue sous le nom de Mail.ru Group, maintenant VK) en 2010 pour 187,5 millions de dollars.

Certains pourraient être surpris d’apprendre qu’ICQ existe toujours et est activement développé. La dernière version stable sur ordinateur était ce mois-ci (en février 2022), la version 10.0.46581, tandis que les applications Android et iOS ont également été récemment mises à jour. L’ICQ d’aujourd’hui est bien loin de l’interface utilisateur de base d’antan, avec un design moderne et des fonctionnalités familières telles que les appels vidéo sécurisés et les autocollants. La fonctionnalité de base – la possibilité de discuter avec vos amis et votre famille – demeure.

Selon Mail.ru, la plateforme de messagerie instantanée est utilisée par 11 millions de personnes dans le monde chaque mois. Bien sûr, ce n’est pas aussi populaire qu’avant, mais il est toujours là et c’est plus que ce que la plupart de ses premiers concurrents peuvent dire. Si vous souhaitez renouer avec d’anciens contacts ou si vous souhaitez le découvrir pour la première fois, ICQ est disponible en téléchargement pour Windows et Mac ainsi que pour les appareils mobiles Android et iOS.

Au début de 2021, lorsque WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité, plusieurs utilisateurs à Hong Kong ont abandonné l’application appartenant à Facebook au profit d’un voyage dans le passé. Les téléchargements d’ICQ ont été multipliés par 35 au cours de cette semaine de 2021, dépassant le nombre total de téléchargements pendant tout le quatrième trimestre de 2020.

Image : Joyu Wang, WSJ

Très probablement, ICQ ne confondrait pas ICQ avec un pilier de la confidentialité étant donné qu’il appartient et est exploité par VK, le groupe russe de services Internet anciennement connu sous le nom de Mail.ru Group. Mais pour les curieux d’entre nous, l’application est toujours en cours de développement actif et elle est multiplateforme et disponible pour la plupart des principaux systèmes d’exploitation.

Ceux qui s’attendent à une expérience similaire à celle de l’application de bureau d’origine seront probablement déçus, car la version actuelle a beaucoup plus en commun avec les applications de chat modernes que les clients de messagerie instantanée vintage.

