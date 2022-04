Qu’est-il arrivé à Adobe Flash ?

Pendant de nombreuses années, Adobe Flash a été synonyme d’animation sur le Web, de jeux par navigateur et de sites Web interactifs. En 2011, le plug-in Flash Player était installé sur 99 % des navigateurs de bureau dans le monde occidental. Une décennie plus tard, aucun navigateur Web moderne ne prend en charge Flash en dehors de la Chine.

Dans les années 1990, Internet se développait rapidement et les navigateurs Web ne pouvaient pas suivre le rythme des nouveaux types de fichiers conçus pour être partagés. Cela a conduit au développement de plug-ins : de petites applications qui n’ont pas été conçues pour fonctionner de manière indépendante, mais qui ajoutent des fonctions au navigateur, comme le font aujourd’hui les extensions de navigateur.

Des plug-ins vidéo tels que Apple QuickTime et Windows Media Player affichaient un contenu vidéo composé d’images individuelles, quelque peu similaire au fonctionnement des GIF animés, mais avec la possibilité supplémentaire d’afficher certaines de ces images pendant que les autres étaient en cours de téléchargement, et d’ajouter compression pour améliorer la vitesse de chargement au détriment de la qualité.

À l’ère des modems commutés, la vidéo sur Internet était soit en basse résolution, désespérément lente à charger, soit les deux. Dans ce genre de contexte, les vidéos interactives qui se chargeaient rapidement et utilisaient pleinement la résolution de chaque écran ressemblaient à un miracle. C’est l’histoire de la formation d’une grande partie de la première culture Web.

Dessiner un avenir

En 1993, une société appelée FutureWave a été fondée par Charlie Jackson, Jonathan Gay et Michelle Welsh, publiant l’application de dessin SmartSketch pour PenPoint OS, qui était l’un des premiers systèmes d’exploitation pour tablettes graphiques. SmartSketch a créé des fichiers basés sur des graphiques vectoriels, similaires au format d’image SVG moderne. Dans les petites tablettes, il était important de pouvoir créer des images qui auraient le même aspect lorsqu’elles seraient visualisées sur des écrans plus grands et à plus haute résolution.

Lorsque PenPoint a échoué, l’application a été portée sur Mac et Windows. En 1995, FutureWave a ajouté des fonctionnalités d’animation à l’application et l’a publiée sous le nom de FutureSplash Animator. Dans un premier geste ironique, Adobe a décliné une offre d’achat de FutureWave cette année-là.

Le plug-in FutureSplash Player sorti en 1996 était une alternative solide au Shockwave Player de Macromedia, qui était devenu disponible l’année précédente et était capable de lire des types de fichiers plus lourds qui étaient également utilisés dans les jeux sur CD-ROM. Aussi impressionnante soit-elle, la nature évolutive des vidéos FutureSplash n’était pas la raison de leur succès. C’était plutôt la possibilité de créer des fichiers étonnamment petits avec l’utilisation d’une animation limitée.

Pour montrer un objet se déplaçant sur un arrière-plan statique, un fichier FutureSplash n’aurait pas besoin d’inclure des dizaines ou des centaines de cadres avec l’objet à différents endroits – il n’avait qu’à inclure des instructions pour déplacer l’objet. Dans des centaines de kilo-octets, FutureSplash pouvait créer des vidéos de plusieurs minutes.

Plus tard cette année-là, Microsoft a utilisé FutureSplash dans le menu de MSN Program Viewer, un service de streaming vidéo qui avait des années d’avance sur son temps et qui a rapidement échoué, obligeant Microsoft à abandonner complètement le concept. FutureSplash a ensuite été utilisé sur des sites Web qui avaient plus de succès à l’époque, notamment Disney Online et The Simpsons.

Interactif et populaire

Vers la fin de 1996, Macromedia a acquis FutureWave, a raccourci le nom FutureSplash en Flash et a réédité FutureSplash Animator sous le nom de Macromedia Flash.

L’année suivante, Flash a été utilisé pour créer ce qui est considéré comme la première série de dessins animés exclusive au Web : The Goddamn George Liquor Program, créé par John Kricfalusi, connu pour The Ren & Stimpy Show. Bien que plus détaillée que la plupart des vidéos Flash, elle restait étonnamment visible sur Internet. En 1999, WhirlGirl de Showtime est devenue la première série à être diffusée simultanément sur un réseau câblé et sur Internet.

Des dessins animés Web destinés aux adultes tels que Happy Tree Friends et Queer Duck sont devenus plus tard des émissions de télévision. Les séries basées sur Flash qui ont été diffusées à la télévision depuis le début incluent The Powerpuff Girls, My Little Pony: Friendship Is Magic et Foster’s Home for Imaginary Friends.

À l’ère de Macromedia, Flash devenait de plus en plus interactif. Un exemple populaire de cela était « Frog in a Blender », publié par Joe Cartoon en 1999, qui était l’une des premières vidéos virales sur Internet. L’utilisateur a pu faire des allers-retours entre les premier et neuvième niveaux de vitesse du mélangeur, mais le passage au 10e niveau mettrait rapidement fin à la vidéo (à la décharge de Joe, c’était une grenouille très irrespectueuse).

Un exemple plus impressionnant de la même année était Pico’s School, un jeu d’action-aventure pointer-cliquer inspiré du massacre de Columbine High School, développé par Tom Fulp et sorti sur Newgrounds. Le jeu a transformé Flash en une plate-forme de jeu populaire et Newgrounds en un hub de jeu central par navigateur.

Macromedia Flash 5, sorti en 2000, a été le premier à prendre officiellement en charge ActionScript, un langage de programmation qui a permis la création de jeux beaucoup plus sophistiqués. Au fil des ans, des jeux comme Alien Hominid, Farmville, Club Penguin et la série Meat Boy ont commencé à utiliser Flash.

À partir de 2003, de nombreux téléphones mobiles étaient livrés avec l’application Flash Lite, qui leur permettait de lire du contenu Flash créé en pensant aux plates-formes mobiles.

En 2005, YouTube a été lancé, nécessitant le Flash Player pour regarder des vidéos, même si les vidéos sur le site n’étaient pas évolutives ou interactives en elles-mêmes. Cette année-là, le plug-in était installé sur plus de 98 % des PC connectés à Internet. À la fin de cette année, Macromedia avait été racheté par Adobe.

Mordu par une pomme

La première version d’Adobe Flash est sortie en 2007 avec une meilleure intégration de Photoshop et des outils de dessin similaires à ceux proposés par Adobe Illustrator. Cette même année, le premier iPhone a été lancé sans support Flash. Bien qu’il s’agisse d’un navigateur Web à part entière (pour un appareil mobile de cette époque), Safari ne prenait pas en charge les sites Web Flash qui étaient alors très courants. L’iPhone pourrait lire des vidéos YouTube dans l’application dédiée, grâce à Google convertissant les vidéos au format H.264 suite à l’annonce de l’iPhone.

L’année suivante, HTML5 a été rendu public et a pu imiter Flash dans les sites codés en l’utilisant sans aucun plug-in. Cela a été réalisé avec l’intégration de JavaScript, qui a permis une interactivité similaire à ActionScript ; et plus tard avec CSS3, qui a été utilisé pour afficher des pages HTML de plusieurs manières différentes, et a pris en charge l’ajout d’animations SVG. Une critique de Flash était qu’en tant que plug-in, il pouvait créer des cookies que le navigateur ne pouvait pas détecter ou supprimer.

Plus tard en 2008, Adobe a publié son application de développement de systèmes intégrés, appelée plus tard Adobe AIR, qui permettait au contenu Flash, tel que les jeux, de s’exécuter dans des applications dédiées, supprimant le besoin de Flash Lite.

Il a fallu plusieurs années à Adobe pour créer une version mobile entièrement fonctionnelle de Flash Player, et Steve Jobs n’était pas disposé à attendre. En 2010, à la suite de l’annonce du premier iPad, le PDG a publié la lettre ouverte Réflexions sur Flash, affirmant que les appareils mobiles d’Apple ne prendraient jamais en charge le plug-in, citant des problèmes de performances, de sécurité et d’autonomie de la batterie.

Jobs a ajouté que les éléments Flash interactifs devraient de toute façon être réécrits pour les sites mobiles afin de compenser l’absence de souris. Son affirmation selon laquelle Flash était un « système fermé » a été critiquée comme hypocrite, car on pourrait en dire autant d’iOS.

Environ deux mois après la lettre, YouTube est passé à la lecture basée sur HTML5 sur les plateformes mobiles. Au début, Apple n’autorisait pas le développement d’applications basées sur Flash pour iOS, mais a annulé cette décision plus tard. Le Flash Player est finalement arrivé sur les appareils Android, mais les performances décevantes ont jeté un éclairage plus positif sur la lettre de Jobs. Fin 2011, Adobe a interrompu le développement de Flash Player pour les appareils mobiles.

Sur le bureau, Flash est resté fort pendant plusieurs années. En 2011, Flash Player pourrait utiliser le GPU pour le rendu 3D à l’aide de l’API Stage3D, qui a lancé une vague de jeux de navigateur 3D et de démonstrations commerciales. La réponse de JavaScript à Stage3D était WebGL.

En 2015, YouTube est passé par défaut à un lecteur HTML5 sur tous les appareils. L’année suivante, Adobe Flash a été renommé Adobe Animate pour le dissocier du malheureux Flash Player.

En 2017, Adobe a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge Flash d’ici la fin de 2020.

La suite

Suite à l’annonce d’Adobe, tous les navigateurs Web modernes ont commencé à bloquer le contenu Flash par défaut, le blocage devenant entièrement effectif après 2020. Les dernières versions de Flash Player elles-mêmes avaient en fait un kill switch, ce qui les empêchait de fonctionner après le 12 janvier 2021. De plus, plus tard en 2021, Microsoft a publié une mise à jour obligatoire qui supprimait Flash Player de Windows.

La variante chinoise de Flash, qui est utilisée pour afficher des publicités et collecter des données personnelles auprès des utilisateurs, est toujours développée par une société appelée Zhongcheng. En 2021, Adobe s’est associé à Harman, une filiale de Samsung, pour continuer à prendre en charge Flash pour les utilisateurs en entreprise.

Plusieurs émulateurs ont été créés pour permettre la lecture de contenu Flash sur des sites HTML5. Le plus réussi est Ruffle, qui est utilisé par Internet Archive et bien d’autres.

Le projet Flashpoint a été créé pour préserver les jeux et les applications qui reposaient sur Flash Player et d’autres plug-ins de navigateur. Jusqu’à présent, le projet a regroupé plus de 100 000 jeux de ce type, les rendant disponibles pour le jeu hors ligne. Vous pouvez télécharger l’application principale (3 Go), qui télécharge uniquement les jeux lorsque vous choisissez de les jouer ou toute la collection qui pèse près de 900 Go.

