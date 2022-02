Qu’est-il arrivé à Netscape Navigator ?

À ses débuts, Internet était une créature bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Pour la plupart, il serait méconnaissable, composé principalement de systèmes de babillards électroniques sans multimédia à part quelques images en ligne basse résolution. Ces systèmes étaient disparates et devaient être connectés séparément.

L’Internet a radicalement changé avec l’avènement du World Wide Web. Tous ces systèmes auparavant séparés étaient connectés, mais le monde avait besoin d’un moyen de les « naviguer » – un « navigateur Web » était de mise. En avril 1994, Marc Andreessen et Jim Clark ont ​​fondé Mosaic Communications Corporation. Mosaic était le nom d’un logiciel qui permettait aux utilisateurs d’accéder à différents contenus sur le Web. Andreessen avait travaillé sur le projet alors qu’il était au National Center for Supercomputing Applications (NCSA) de l’Université de l’Illinois.

Clark, qui avait auparavant travaillé chez Silicon Graphics, a amené avec lui plusieurs de ses collègues pour travailler sur Mosaic. De même, Andreessen a fait appel à plusieurs de ses collègues du NCSA pour travailler pour l’entreprise. En octobre 1994, l’équipe avait publié Mosaic Netscape 0.9. En décembre, ils rebaptisent la société Netscape Communications et lancent la version 1.0 de Netscape Navigator.

En véritables visionnaires, les fondateurs de Netscape ont compris que le navigateur Web deviendrait un outil révolutionnaire et créerait un précédent crucial. Navigator a été mis gratuitement à la disposition des utilisateurs individuels, universitaires et de recherche.

« En mettant Netscape à la disposition des particuliers pour un usage personnel, la société s’appuie sur la tradition des produits logiciels pour Internet offerts gratuitement. » lire le communiqué de presse de 1994.

« Netscape est le premier outil Internet qui permet à l’utilisateur moyen disposant d’un modem de 14,4 Ko de travailler avec Internet de manière interactive »

Les utilisateurs commerciaux étaient censés acheter des licences du navigateur à 99 $ par utilisateur, ce qui comprenait la garantie et le support client, mais cela n’a pas duré longtemps. De même, vous pouvez trouver des versions en boîte de Netscape dans les magasins de vente au détail à un moment donné pour 40 $ par copie.

À toutes fins pratiques, Navigator était à l’époque le seul navigateur Web accessible au public, il a donc connu une période de concurrence pratiquement nulle.

Le 9 août 1995, Netscape est devenu public avec son introduction en bourse à 28 $ par action. L’action devait être offerte à 14 dollars par action, mais il a été décidé de doubler le prix à la dernière minute. Au cours du premier jour de négociation, l’action est passée à 75 dollars par action, atteignant une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, un gain incroyable au premier jour. L’introduction en bourse de Netscape a donné le coup d’envoi à des investissements massifs dans les sociétés Internet qui ont ensuite créé la bulle Internet.

C’était une époque magique, les ventes d’ordinateurs personnels étaient en plein essor et si vous étiez assez chanceux, votre PC serait équipé d’un modem pour un accès Internet commuté. Vous entendriez le bruit de brouillage de votre ligne téléphonique vous connectant au monde. Lancer Netscape et regarder l’animation throbber pendant le chargement d’une seule page Web.

Cependant, à l’insu de tous, Microsoft travaillait sur son propre navigateur. Quelques jours seulement après l’offre publique initiale de Netscape, il a publié Windows 95 avec Internet Explorer 1.0. La concurrence était féroce alors que les deux sociétés s’affrontaient au cours de l’année suivante, avec Microsoft toujours un pas en arrière.

C’était jusqu’à la sortie d’Internet Explorer 3.0 en août 1996. Microsoft avait finalement rattrapé Netscape en termes de technologie de navigateur. Lentement mais sûrement, Redmond volait des parts de marché principalement grâce aux préinstallations d’Internet Explorer sur chaque système Windows.

Le saviez-vous? Le langage de programmation JavaScript (JS) est né chez Netscape alors qu’ils tentaient d’ajouter de l’interactivité aux pages Web. JS a été livré pour la première fois avec Navigator en septembre 1995.

Part de marché de Netscape Navigator : 1994 – 2007

Netscape a continué à travailler à la fois sur le navigateur Navigator et sur Communicator, même si les changements de groupe et de nom continuaient de dérouter les utilisateurs. Au début de 1998, la société a annoncé son intention de publier le code source de Communicator, ce qui a incité la formation du projet Mozilla, une entreprise open source qui deviendra plus tard Firefox.

Le développement du navigateur de Netscape a ralenti après la publication de son code source, mais Microsoft ne s’est pas reposé. Fin 1999, Microsoft avait conquis la majorité du marché. Ce changement dans la préférence des navigateurs a marqué le début d’une longue mort en spirale pour Netscape (et éventuellement Internet Explorer également).

Au moment où Internet Explorer 5.0 est arrivé, il était clair que Microsoft avait développé le meilleur navigateur. Les sites Web devenaient de plus en plus gourmands en graphismes, les vitesses Internet étaient plus rapides, mais le haut débit était encore dans quelques années. Le navigateur Netscape était plus bogué, plus lent et plus sujet aux plantages en comparaison.

Selon les archives de cette époque, Microsoft a dépensé plus de 100 millions de dollars chaque année pour développer IE à la fin des années 1990, avec plus de 1000 personnes travaillant dessus.

En 1998, l’ancien roi d’Internet pataugeait. AOL, anciennement connu sous le nom d’America Online, a vu un potentiel dans le sauvetage du navigateur défaillant et a déboursé 4,2 milliards de dollars lors d’un rachat en novembre 1998. Cependant, l’occasion a été gâchée.

Le développement du navigateur Navigator/Communicator, désormais appelé Netscape, était lent. Même avec l’aide des progrès réalisés dans le projet Mozilla, AOL n’a pas pu publier Netscape 6 avant 2000, le plaçant loin derrière dans la guerre des navigateurs. Pendant encore deux ans, le navigateur lutterait dans son agonie finale.

Il est temps de dire au revoir

En août 2002, Netscape 7 est sorti et ce fut le début d’un long au revoir. L’année suivante, AOL a fermé la division Netscape et licencié la plupart du personnel. Le développement s’est poursuivi pendant quelques années supplémentaires en utilisant les avancées du code source de Firefox, mais rien de significatif n’a été publié sous la marque.

En 2005, AOL a confié les tâches de développement à une société canadienne extérieure appelée Mercurial Communications. Mercurial a publié « Netscape Browser 8 » en mai 2005. Plusieurs itérations ont eu lieu au cours des deux années suivantes, la version 8.1.3 étant la dernière mise à jour que Mercurial a publiée en avril 2007.

Comme la mère qui ne veut tout simplement pas laisser son enfant partir à l’université sans un dernier baiser d’adieu, AOL a repris le développement en interne. Il a rebaptisé le navigateur en Netscape Navigator et a lancé la version 9 en octobre 2007. AOL a ensuite continué le support pendant quelques mois de plus avant de finalement le laisser partir.

Le 20 février 2008, la société a poussé la toute dernière itération de Netscape Navigator (version 9.0.0.6). Le navigateur a été officiellement arrêté et à l’aide de certains outils, vous pouvez migrer vos données vers Flock et Firefox pendant un certain temps après cela.

Pour les curieux, Netscape Navigator 9 est toujours disponible sur le web à partir de diverses archives. Cependant, gardez à l’esprit que ce n’est pas le navigateur d’autrefois. C’est plus ou moins un Firefox renommé avec un thème Netscape. Les seules choses qui le distinguent du navigateur sur lequel il est basé sont le « bloc de liens » et le mini-navigateur trouvés dans la barre latérale.

Si vous êtes plus curieux au sujet des versions précédentes et de ce que c’était que de naviguer sur Internet à l’époque, OldVersion.com conserve une archive des versions stables remontant jusqu’à Netscape 1.0, mais vérifiez la compatibilité avant d’essayer d’installer quelque chose d’aussi vieux.

