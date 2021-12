Qu’est-il arrivé à Flickr ?

En 2007, Flickr était le site de partage de photos dédié le plus populaire sur le Web et a connu une croissance exponentielle en termes de nouvelles images téléchargées. Il n’y avait ni Instagram ni Unsplash, et c’est essentiellement ce que Flickr aurait pu devenir. Une décennie plus tard, en 2018, Flickr a été vendu à la société relativement inconnue SmugMug.

Qu’est-ce que Yahoo!, l’ancien propriétaire du site, a pu faire si mal au cours des années intermédiaires ? Comment Instagram a-t-il pu prendre les devants si rapidement après son lancement en 2010 ? Flickr se dirige-t-il vers une tombe virtuelle, ou est-ce toujours un service convaincant pour certaines personnes ?

Un départ prometteur

En 2004, les sites Web les plus populaires étaient Yahoo!, MSN, AOL et d’autres sites proposant des articles d’actualité et des index de sites Web recommandés. La participation des utilisateurs se limitait généralement aux commentaires sur les actualités et les forums en ligne. Flickr était considéré comme un pionnier de l’ère du Web 2.0, aux côtés de MySpace, Facebook, Blogger et YouTube, dont le contenu était principalement généré par leurs utilisateurs.

Flickr a été lancé en 2004, tout comme Facebook, par Ludicorp, fondé par le couple marié, Stewart Butterfield et Caterina Fake. Le service d’hébergement d’images est devenu un succès instantané pour son utilisation efficace de fonctionnalités considérées comme évidentes aujourd’hui, telles que les balises, les favoris, les commentaires, les groupes, les ensembles (c’est-à-dire les albums), la possibilité de lister un autre utilisateur en tant qu’ami (ou « famille » pour un partage sélectif) et la possibilité d’intégrer des photos dans un « weblog ».

Flickr avait deux types de comptes : les comptes gratuits, limités à 20 Mo de téléchargements par mois, et les comptes Pro, avec jusqu’à 2 Go de téléchargements mensuels pour 25 $ par an.

Yahoo! a racheté Ludicorp en 2005, pour une somme estimée à environ 25 millions de dollars. Comparé au milliard de dollars que Facebook a payé pour Instagram en 2012 (à la stupéfaction de beaucoup), cela semble maintenant ridicule.

Au début, il semblait que les ressources de Yahoo! aideraient Flickr à devenir l’un des plus grands sites du Web : en 2006, la limite de téléchargement a été augmentée à 100 Mo par mois pour les comptes gratuits, et complètement levée pour les comptes Pro. En 2007, Flickr a été classé au 19e rang des sites Web par Alexa.

Des années de négligence

En janvier 2007, Yahoo! a annoncé que tous les utilisateurs de Flickr devraient associer leurs comptes à Yahoo! comptes, ce qui les obligeait à fournir plus d’informations personnelles pour continuer à utiliser Flickr. Bien qu’ennuyer la communauté ne soit pas une tactique recommandée, le vrai problème de Flickr a commencé plus tard la même année.

En septembre 2007, l’iPhone a été annoncé et des entreprises telles que Facebook ont ​​immédiatement commencé à travailler sur des applications mobiles pour leurs sites, qui deviendraient disponibles au public en 2008.

Que ce soit le résultat ou la cause de l’indifférence de Yahoo!, Fake et Butterfield ont quitté l’entreprise en 2008. Yahoo! n’a lancé une application Flickr officielle qu’à la fin de 2009, donnant à Facebook et potentiellement à de nombreux autres suffisamment de temps pour devenir le choix incontournable pour le partage de photos entre les utilisateurs mobiles.

Lorsque l’application a finalement été lancée, il lui manquait la plupart des fonctionnalités qui ont poussé les utilisateurs de bureau à choisir Flickr plutôt que Facebook : elle ne pouvait afficher que des images dans des résolutions allant jusqu’à 600 pixels de large, elle n’incluait pas la section « intéressante », elle ne pouvait pas éditer les images et il supprimait les données EXIF ​​des photos lors du téléchargement.

En plus de s’appuyer sur le site Web de Yahoo! pour se connecter, l’application ne pouvait pas créer de nouveau compte, envoyer des notifications push, télécharger plusieurs images à la fois, télécharger des images sur l’iPhone, supprimer des images ou modifier leurs propriétés.

Une punition dévastatrice pour la négligence de Yahoo! est survenue en 2010 avec le lancement d’Instagram. Au début, Instagram n’avait même pas de hashtags ou de version de bureau. À l’exception des filtres, tout ce qu’il faisait était de faciliter le partage d’images à partir d’iPhones. Avec Instagram, les améliorations apportées à l’application Flickr au fil du temps ne semblaient pas passionnantes.

Le fait que l’application de Flickr ait une version Android avant Instagram n’avait pas beaucoup d’importance non plus. En 2012, Instagram avait ajouté une version Android, le soutien financier de Facebook et 50 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Un retour tardif

Fin 2012, Yahoo! a finalement lancé Flickr 2.0 – l’application iPhone que les utilisateurs de Flickr voulaient depuis des années. La section « intéressant/à proximité » affichait des images côte à côte, en conservant leurs proportions distinctes, de la même manière que la « vue justifiée » que le site de Flickr offrait depuis près d’un an.

La section « contacts » vous permet de faire défiler horizontalement pour plus d’images du même auteur, ou verticalement pour les images d’autres contacts. Lorsque vous pincez pour zoomer sur une image, l’application charge une version à plus haute résolution de celle-ci. L’appareil photo intégré de l’application avait des options d’édition, y compris des filtres.

La nouvelle application est arrivée avec une version Android et un nouveau plan de stockage de 1 To pour les utilisateurs Pro et gratuits en 2013. Alors que le prix d’un compte Pro sans publicité a doublé pour atteindre 50 $ par an, les améliorations ont contribué à rendre Flickr plus populaire. que jamais auparavant. Il n’y avait qu’un seul problème : les amis de tout le monde étaient déjà sur Instagram.

En 2014, Flickr a lancé une application iPad officielle. En 2015, une fois que Google Photos est devenu indépendant du tristement célèbre réseau social Google+, Flickr est rapidement tombé en disgrâce, malgré une réponse rapide avec son application Uploadr.

Arche de Noé de Photos

En 2017, Verizon a acheté Yahoo! et l’a réorganisé sous le nom d’Oath (maintenant Verizon Media). Moins d’un an plus tard, Flickr a été vendu à SmugMug. Le nouveau propriétaire, avec ses ressources plus limitées, a annoncé que les comptes gratuits seraient limités à 1 000 images, quelle que soit la taille du fichier, et a mis fin à la politique de maintien des frais de compte Pro à 25 $ par an pour les anciens utilisateurs Pro.

En 2019, SmugMug a commencé à supprimer les images Flickr des utilisateurs gratuits, à l’exception des 1 000 dernières images et des images Creative Commons.

L’utilisateur Frank Michel a estimé que le site avait perdu 63% de ses images en conséquence. En 2020, SmugMug a augmenté les frais d’un compte Pro à 60 $ par an, affirmant que le site perdait toujours de l’argent.

Malgré tous ces changements inquiétants, Flickr n’est pas aussi impopulaire qu’on pourrait le penser : il est constamment classé par Alexa parmi les 500 meilleurs sites au monde et parmi les 300 meilleurs aux États-Unis.

Il semblerait qu’une ancienne communauté de photographes professionnels maintienne le site en vie. À moins que SmugMug puisse vendre Flickr à une plus grande entreprise ou proposer une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, cependant, les années restantes du site peuvent être peu nombreuses…

Les conséquences

Aujourd’hui, le service de partage d’images le plus populaire est Google Photos, connu pour sa capacité à reconnaître les personnes et les lieux sur les photos et à créer des albums de photos les contenant. Pendant des années, il a fourni un stockage gratuit et illimité d’images jusqu’à 16MP et de vidéos jusqu’à 1080p. Ceci, combiné aux ressources de Google et à l’intégration avec les téléphones Android, a conduit l’adoption des utilisateurs par les masses, mais à partir de 2021, il ne fournit désormais que 15 Go de stockage gratuit.

Instagram reste le réseau social le plus populaire basé sur les images. Les photographes professionnels ont tendance à préférer Unsplash, désormais propriété de . DeviantArt est essentiellement Unsplash pour les graphistes.

Ceux qui souhaitent intégrer des images sur des sites qui ne les stockent pas (comme Reddit jusqu’en 2016) utilisent des services comme Imgur, qui ne nécessitent même pas de compte utilisateur. La principale source d’images de style GIF est Giphy, achetée par Facebook pour 400 millions de dollars en 2020.

