Qu’est-il arrivé à GeoCities ?

Au milieu des années 1990, Internet n’avait ni Facebook, ni Google, ni même Wikipédia. Si vous vouliez utiliser le Web pour promouvoir votre entreprise, partager des informations locales importantes avec le reste du monde ou même raconter vos aventures récentes à vos amis, vous devez créer votre propre site Web.

La plupart des gens pouvaient apprendre les bases du codage HTML en quelques heures, et à partir de 1994 environ, d’autres pouvaient utiliser des applications WYSIWYG (ce que vous voyez est ce que vous obtenez) comme Adobe PageMill. À un moment donné, même les navigateurs Web étaient fournis avec des outils de création de sites Web de base.

Mais alors le problème était d’héberger votre site en ligne. Les serveurs coûtent de l’argent (surtout à l’époque) et tout le monde ne voulait pas payer pour ce service, ou ne pouvait pas le payer, s’il était adolescent ou étudiant. Entrez GeoCities, qui a commencé à offrir un plan d’hébergement gratuit en 1995.

Cependant, GeoCities était plus qu’un simple service d’hébergement : avec des fonctionnalités et des outils axés sur la communauté pour faciliter la création de sites Web, il pouvait être considéré comme l’ancêtre des médias sociaux. En 1999, le site était le troisième site le plus populaire sur le Web.

Au sommet de sa popularité, GeoCities a été vendu à Yahoo!, ce qui l’a éloigné de ses origines sociales, le rendant inutile à l’ère du Web 2.0. Une décennie plus tard, il a été fermé partout en dehors du Japon. C’est l’histoire d’un Internet très différent de celui d’aujourd’hui.

Ne seras-tu pas mon voisin ?

GeoCities a été lancé à la fin de 1994 par David Bohnett et Dick Altman comme un autre service d’hébergement Web appelé Beverly Hills Internet. En juin de l’année suivante, il a commencé à proposer un plan gratuit avec un généreux espace de stockage de 2 Mo aux utilisateurs, mais ce n’était que le début.

Les utilisateurs, appelés « homesteaders », devaient choisir un « quartier » tel que Capitol Hill (« gouvernement, politique et beaucoup d’opinions fortes »), Hollywood (« cinéma et télévision ») ou Paris (« romance, poésie, arts ») lors de l’inscription. Des quartiers, ainsi que des «banlieues» aux quartiers existants, ont été ajoutés au fur et à mesure que le site grandissait.

Chaque quartier avait son propre forum, un chat en direct et même une liste de tous les fermiers qui célébraient leur anniversaire chaque jour. L’URL par défaut de chaque site comprenait le nom du quartier et un numéro, appelé « adresse municipale ».

Les Homesteaders peuvent soit utiliser l’éditeur de page d’accueil de base du site pour créer leur site automatiquement, soit télécharger des fichiers HTML, des images GIF ou JPEG et plus encore. En décembre 1995, le site comptait plus de 20 000 homesteaders et plus de 6 millions de pages vues par mois, lorsqu’il a changé son nom pour GeoCities.

Le succès de GeoCities a encouragé l’apparition de services de copieurs et de créateurs de sites Web. L’un de ces sites appelé FortuneCity a été la première maison de Netcost-security.fr en 1998.

Tout sur l’argent

En 1997, GeoCities a commencé à afficher des publicités pop-up sur ses sites gratuits. Bien qu’ennuyeux pour les visiteurs, au moins ils n’interféraient pas avec les conceptions existantes des sites Web. On ne pouvait pas en dire autant du filigrane transparent reliant au site principal introduit l’année suivante, qui resterait dans le coin inférieur droit de l’écran à tout moment, provoquant la colère d’un grand nombre des 2 millions d’utilisateurs du site.

En 1998, la société a reçu 25 millions de dollars de la société holding japonaise SoftBank et 5 millions de dollars de Yahoo!. Plus tard cette année-là, il a été coté à la bourse du Nasdaq. Le prix de lancement des actions était de 17 $, ce qui a rapidement dépassé la barre des 100 $ dans le cadre de la bulle Internet. Le seul problème était que la société perdait encore de l’argent – à hauteur de 8 millions de dollars au dernier trimestre de 1998, pour être plus précis.

En 1999, GeoCities était le troisième site le plus visité sur le Web et vendu à Yahoo! pour 3,57 milliards de dollars en actions, changeant son nom en Yahoo! Géocités. Au départ, les conditions d’utilisation de Yahoo! stipulaient que Yahoo! possédait tout le contenu et les droits des sites Web de GeoCities, mais cela a rapidement changé suite à l’attention négative des médias.

Plus tard en 1999, Yahoo! s’est éloigné de la nature du site basée sur le quartier en passant à des URL de site basées sur le nom d’enregistrement de l’utilisateur. À la fin de l’année 2000, les noms de quartier d’origine n’étaient plus utilisés non plus dans le site principal. C’étaient des pas dans la direction opposée à celle d’Internet, avec des groupes basés sur des intérêts communs.

En 2001, Yahoo! introduit des plans premium et imposé une limite de transfert de données de 4,2 Mo par heure sur les comptes gratuits, ce qui rend impossible d’atteindre un large public gratuitement, en particulier pour les sites graphiquement riches. À ce moment-là, Blogger et Wikipedia étaient déjà là.

Myspace, Facebook et Flickr ont ensuite rejoint la révolution Web 2.0, chacun apportant plus de raisons de ne pas créer ou avoir un site Web personnel. De plus, WordPress a été lancé en 2003, rendant les outils de création et de gestion de sites de GeoCities obsolètes.

Gros au Japon

En avril 2009, Yahoo! a annoncé qu’il fermerait GeoCities en octobre de la même année, supprimant les sites de tous ceux qui n’avaient pas migré vers Yahoo! service d’hébergement Web et a cessé d’accepter de nouveaux membres. La seule exception était GeoCities Japan, qui fait partie de Yahoo! Japan, qui était une coentreprise entre SoftBank et Yahoo!

GeoCities Japan est resté en vie pendant une décennie de plus que le site principal.

Suite à l’annonce, Internet Archive a lancé un projet visant à enregistrer autant de pages que possible sur les 38 millions de pages de GeoCities. L’équipe d’archivage indépendante a également été créée en réponse aux actions de Yahoo!, et a depuis contribué à la préservation du contenu de plusieurs sites autrefois populaires.

En octobre 2018, Yahoo! Japan, qui n’était plus lié à Yahoo!, a annoncé que GeoCities Japan serait finalement résilié en mars 2019. L’équipe des archives a alors lancé un nouveau projet pour préserver le site.

Voyage dans le passé

Si vous souhaitez parcourir les anciens sites GeoCities comme vous le pouviez à l’époque d’avant Yahoo! acquisition, basée sur les quartiers et les banlieues, vous devriez visiter la GeoCities Gallery de Restorativland.

Le quartier SiliconValley sur la galerie GeoCities.

Si vous souhaitez rechercher un terme plus spécifique, vous devriez essayer GeoCities.ws, un successeur spirituel de GeoCities qui n’a aucun lien avec l’entreprise d’origine, avec une archive à chargement rapide de GeoCities. Le site propose un plan de service d’hébergement gratuit sous le nom de « homesteader ».

Les archives les plus complètes des anciens sites GeoCities se trouvent sur OoCities. La fonction de recherche du site inclut les résultats de GeoCities.ws, et vous pouvez également rechercher un site par nom d’utilisateur, ou par quartier et « adresse ».

De toute évidence, GeoCities a gagné sa place dans l’histoire du Web.

Sujet de discussion pour les commentaires : si vous étiez dans les années 1990, aviez-vous votre propre site Web ? Ou quand avez-vous été présent en ligne pour la première fois ?

