Qu’est-il arrivé à Hotmail ?

Ce n’était pas si difficile d’être perçu comme un gros bonnet technologique au milieu des années 90. Tout ce dont vous aviez vraiment besoin pour impressionner les masses était une adresse e-mail époustouflante, ou un e-mail en abrégé.

Les internautes avertis qui souhaitaient faire un effort supplémentaire renonceraient à l’adresse e-mail standard émise par votre FAI au profit d’une adresse personnalisée d’un fournisseur tiers. À l’époque, il n’y avait pas de fournisseur plus chaud que le bien nommé Hotmail. La véritable élite aurait même un site Web GeoCities, mais c’est une autre histoire pour un autre jour.

4 000 $ et une idée

Le service de messagerie gratuit a été créé par les camarades de classe de Stanford, Jack Smith et Sabeer Bhatia. Ils ont rassemblé 4 000 $ pour construire un prototype en 1995, ce qui a conduit à un investissement de 300 000 $ du capital-risqueur Draper Fisher. Hotmail a été lancé peu de temps après, le 4 juillet 1996, pour symboliser la liberté vis-à-vis des services basés sur les FAI.

Pour mettre cette chronologie en perspective, Hotmail a atterri juste un jour après la sortie du film Independence Day.

Le nom a été initialement stylisé comme HoTMaiL en l’honneur de HTML, le langage de balisage utilisé pour créer des pages Web.

En tant que l’un des premiers fournisseurs de messagerie Web, Hotmail permettait aux utilisateurs d’accéder à leur boîte de réception de n’importe où dans le monde tant qu’ils disposaient d’une connexion Internet. Ceux qui se sont inscrits pour un compte étaient également libres de proposer leur propre préfixe, ou la chaîne de texte avant le symbole @. Rétrospectivement, je ne peux qu’imaginer combien d’adresses Hotmail juvéniles ont été créées au cours de cette période.

Hotmail a été un succès instantané même avec sa limite de stockage de 2 Mo, ce qui est risible par rapport aux normes actuelles, mais cela semblait assez décent sinon suffisant à l’époque. Au cours des 30 premiers jours, Hotmail avait attiré plus de 100 000 abonnés et enregistré son premier million en moins de six mois.

L’ère Microsoft

Au moment où Microsoft a entamé des pourparlers d’acquisition vers la fin de 1997, Hotmail aurait eu 10 millions d’abonnés dans le monde et contrôlé un quart du marché du webmail. America Online (AOL), le plus grand fournisseur de messagerie au monde à l’époque, comptait 12 millions d’abonnés enregistrés.

Bhatia a déclaré à l’Indian Express à l’époque qu’il était initialement prudent envers Microsoft en raison de sa réputation de monopole, mais a déclaré que le PDG Bill Gates n’avait « pas perdu la capacité de repérer ce qui se passait ». L’acquisition de Hotmail a été la validation de cette vision, a-t-il ajouté.

Hotmail a finalement accepté de vendre à Microsoft dans le cadre d’une transaction d’échange d’actions qui aurait été évaluée à 400 millions de dollars, ce qui a permis à quelques-uns des premiers millionnaires d’Internet d’être frappés.

Microsoft n’a pas perdu de temps pour tirer parti de son nouvel atout, en intégrant Hotmail à son groupe de services MSN et en le localisant pour les marchés du monde entier. L’initiative a connu un succès retentissant, car la base d’utilisateurs du service a augmenté plus rapidement que n’importe quelle entreprise de médias de l’histoire. Au début de 1999, MSN Hotmail comptait plus de 30 millions d’utilisateurs et ajoutait 150 000 nouveaux utilisateurs chaque jour.

Le courrier électronique était l’activité en ligne la plus populaire à l’époque, plus de 80 % des internautes l’ayant adopté. Avec MSN Hotmail, Microsoft proposait un service rapide, gratuit, fiable et surtout accessible depuis n’importe quel ordinateur ayant accès à Internet. Avec peu de concurrents, il est facile de voir comment le service s’est développé aussi rapidement qu’il l’a fait.

Problèmes de sécurité et Google

Des problèmes sont survenus en 1999 lorsque des pirates ont publié une vulnérabilité permettant à quiconque de se connecter à un compte Hotmail en utilisant le mot de passe « eh ». Microsoft a nié une théorie suggérant qu’il s’agissait d’une porte dérobée laissée accidentellement en place par les développeurs, la qualifiant plutôt de « problème de sécurité inconnu ». Quelle qu’en soit la cause, le problème a été décrit par Wired comme étant probablement l’incident de sécurité le plus répandu de l’histoire du Web.

Une situation similaire s’est produite en 2001 lorsqu’il a été découvert que n’importe qui pouvait se connecter à son compte Hotmail et créer une URL personnalisée pour lire les messages privés d’autres comptes, sans mot de passe. Tout ce dont on avait besoin pour se concentrer sur une cible spécifique était son nom d’utilisateur et un numéro de message valide, ce dernier pouvant être deviné par force brute à l’aide d’un logiciel spécialement conçu.

Pour un contexte plus complet, 2001 a été l’année où Microsoft a lancé Windows XP aux côtés d’Internet Explorer 6. La société de Redmond était la force technologique avec laquelle il fallait compter, mais à cette époque, elle était confrontée à la guerre des navigateurs (contre Netscape) et au procès antitrust imminent contre le gouvernement américain où il a été accusé de maintenir illégalement une position de monopole sur le marché des PC.

De toute évidence, il y avait plus que quelques distractions dans l’air, et Microsoft ne s’est pas très bien comporté sur le front de la sécurité pendant quelques années.

Mais finalement, ces problèmes ont pâli par rapport à ce qui s’avérerait être une menace bien plus grande pour la domination de Hotmail. En avril 2004, Google a lancé Gmail en tant que projet bêta, offrant 1 Go de stockage gratuit. L’offre était brillante d’un point de vue marketing et un gigaoctet complet semblait être un stockage gratuit et illimité par rapport à ce que d’autres services de messagerie Web offraient. Cela a forcé d’autres acteurs majeurs – à savoir Microsoft et Yahoo – à intensifier leurs jeux et a conduit à un certain nombre d’innovations dans le webmail, mais ne nous aventurons pas trop loin.

Hotmail plafonnait toujours les utilisateurs à 2 Mo de stockage de messagerie Web gratuit lors du lancement de Gmail. Quelques mois plus tard, il avait mis à niveau la capacité à 250 Mo pour les comptes gratuits et la possibilité d’envoyer des pièces jointes jusqu’à 10 Mo.

Alors que Google était occupé à faire son propre truc avec Gmail, Microsoft était censé travailler dur sur un nouveau système de messagerie qui ne sortirait qu’en version bêta sous le nom de Windows Live Hotmail à la mi-2007. Au cours des années Internet, cela a pris beaucoup trop de temps, laissant Gmail prendre de l’ampleur, tandis que Hotmail était considéré comme désuet et juste un outil à exploiter pour Microsoft – pas très différent de la spirale descendante vécue par MSN Messenger.

Redmond a passé les années suivantes à rendre le service plus rapide (mais pas vraiment assez rapide), plus facile à utiliser et plus fiable, en ajoutant la prise en charge de Firefox et Chrome, et en intégrant la recherche Bing en cours de route. En 2010, la mise à jour « Wave 4 » de Microsoft a activé davantage de fonctionnalités, notamment les filtres en un clic et le balayage de la boîte de réception. La prise en charge d’Exchange ActiveSync suivra bientôt, et en 2011, nous avons vu l’ajout d’alias, d’actions instantanées, de balayage planifié et de SSL activé par défaut.

De Hotmail à Outlook.com

Microsoft n’a pas été en mesure de nettoyer Hotmail de la réputation ternie qu’il avait gagnée parmi les passionnés de technologie et les jeunes jusqu’à présent. Le service était également particulièrement populaire parmi les spammeurs. Les efforts pour lutter contre le spam, y compris la mise à jour de sa politique anti-spam et la réservation du droit de résilier tout compte qui violait ses conditions d’utilisation, n’ont finalement guère permis de remédier au problème.

« Beaucoup d’entre eux ne jetteraient pas un coup d’œil à Hotmail et diraient : ‘Je ne me sens pas à l’aise d’avoir ceci à côté de mon nom.’ … Les gens comprennent qu’Outlook est un courrier de Microsoft, nous avons donc pensé que cette image de marque avait du sens », a déclaré Brian Hall, directeur général de Windows Live, dans une interview de 2012 avec VentureBeat.

Le nouveau service de messagerie de Microsoft axé sur le consommateur, Outlook.com, a été lancé en version bêta en juillet 2012, avec un design épuré et moderne. Les utilisateurs Hotmail existants ont eu le choix de conserver leur extension @hotmail.com ou de la convertir en une adresse @outlook.com.

Ce fut un succès instantané puisque plus de 10 millions d’utilisateurs se sont volontairement inscrits à Outlook.com au cours des deux premières semaines.

Le service a quitté la version bêta au début de 2013 et en mai, Microsoft avait terminé la migration de Hotmail vers Outlook.com. La société a déclaré à l’époque qu’elle avait 400 millions de comptes Outlook.com actifs, contre le pic de « plus de 300 millions » de Hotmail, en partie grâce à la croissance organique provenant de l’enthousiasme suscité par le nouveau produit.

Skype, mode sombre et plus

Microsoft a continué à renforcer Outlook.com avec de nouvelles fonctionnalités au fil des ans, notamment l’intégration de Skype, la prise en charge d’IMAP et des compléments tiers. Redmond a même expérimenté une version payante du service appelée Outlook Premium, mais a finalement intégré ces fonctionnalités dans Office 365.

Une autre faille de sécurité s’est produite au début de 2019 lorsqu’un pirate a utilisé les informations d’identification d’un agent du support client pour accéder à un petit nombre de comptes de messagerie de consommateurs. L’impact de la violation n’était pas si dommageable, mais la gestion de la situation par Microsoft était discutable.

Le mode sombre est arrivé quelques mois plus tard, augmentant la durée de vie de la batterie et aidant à réduire la fatigue oculaire de ceux qui ont choisi de l’utiliser. Et vraiment, c’est là que cette histoire se termine pour le moment car il n’y a pas eu d’autres annonces majeures concernant le service de messagerie Web de Microsoft.

Depuis que Microsoft a effectué la transition de Hotmail vers Outlook, l’accès à www.hotmail.com vous redirige vers le service de messagerie Web d’Outlook, qui réside actuellement sur le domaine outlook.live.com.

Des millions d’adresses e-mail @hotmail existent toujours et restent utilisées aux côtés de ses nombreuses autres formes (@live, @msn, @passport et bien sûr @outlook), et même aujourd’hui, vous pouvez toujours créer une nouvelle adresse e-mail @hotmail. Cependant, le courrier électronique n’est plus un atout majeur parmi les propriétés Web. Au crédit de Microsoft, il existe une perception neutre à positive d’Outlook.com et du service qu’ils offrent aujourd’hui.

Série « Qu’est-il arrivé à… » de Netcost-security.fr

L’histoire d’applications logicielles et d’entreprises qui, à un moment donné, ont atteint le grand public et ont été largement utilisées, mais qui ont maintenant disparu. Nous couvrons les domaines les plus marquants de leur histoire, innovations, succès et controverses.