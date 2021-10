Qu’est-il arrivé à Winamp ?

Récemment, j’ai eu un ami à qui j’ai proposé d’auditionner mon système de haut-parleurs PC DIY. La première chose que de sa bouche n’a pas été mon éloge du matériel audio, mais plutôt une question sur le logiciel: « Vous utilisez encore Winamp? » Un peu pris par surprise, le mieux avec lequel je pouvais revenir était quelque chose du genre « Ouais, c’est génial ».

Cet échange n’arrêtait pas de me revenir plus tard dans la journée. « Qu’est-ce que j’utiliserais d’autre ? » Je me demandais.

Mon intérêt pour la musique s’est développé il y a des décennies mais ne s’est pas vraiment solidifié jusqu’à ce que j’aie mon premier ordinateur juste avant le début du siècle. C’était juste à l’époque où les graveurs de CD et le partage de MP3 ont explosé en popularité, il n’est donc pas surprenant que l’un des premiers programmes que j’ai téléchargés ait été Winamp.

Développé par Justin Frankel et Dmitry Boldyrev sous la bannière Nullsoft en 1997, Winamp est un lecteur multimédia qui prend en charge un large éventail de formats audio, notamment MP3, AAC, FLAC, WAV et WMA. Les premières versions du lecteur – WinAMP stylisé comme un porte-manteau de « Windows » et « AMP » (abréviation du moteur de lecture de fichiers MP3 Advanced Multimedia Products qu’il utilisait) – offraient des commandes rudimentaires, mais au moment où la version 1.006 n’a été lancée que quelques mois plus tard , son interface graphique emblématique a vraiment commencé à prendre forme.

Rebaptisé « Winamp », le programme a ajouté le confort des créatures comme un curseur de volume à changement de couleur et un analyseur de spectre. Les utilisateurs avaient également accès à un égaliseur pour modifier les réponses en fréquence et à une liste de lecture pour vous aider à organiser les pistes. L’interface graphique, ressemblant à une unité principale stéréo du marché secondaire, semblait correcte, mais le vrai plaisir résidait dans la personnalisation de l’apparence et de la sensation du lecteur à travers des skins et des plugins.

Les skins ont permis de modifier l’apparence visuelle de l’interface graphique de Winamp. Avec les scripts, ils ont également ajouté des fonctionnalités au lecteur. Il y avait toute une communauté derrière les modifications de Winamp et de nombreux skins Winamp de qualité parmi lesquels choisir, bien que personnellement j’ai toujours préféré le look simple de Winamp Classic.

À ce jour, le seul plugin avec lequel j’ai jamais joué était la variété de visualisation. Plus précisément, Geiss pour Winamp crée un spectacle de lumière que « vous permet de voler à travers les ondes sonores de la musique que vous écoutez. » Essayez-le de temps en temps ; c’est très amusant.

Winamp a été un succès immédiat auprès des premiers utilisateurs. À la mi-1998, le programme, qui a fait ses débuts en tant que logiciel gratuit mais est passé à un modèle de shareware après son lancement, avait été téléchargé plus de 3 millions de fois. Cela a attiré l’attention de grandes marques de médias, dont AOL, qui a racheté Nullsoft en juin 1999 pour 80 millions de dollars en actions et a continué à l’exploiter en tant que filiale.

Le succès grand public a rapidement suivi. En juin 2000, Winamp comptait 25 millions d’utilisateurs enregistrés et seulement un an plus tard, il dépassait la barre des 60 millions d’utilisateurs. Il était assez clair que les MP3 allaient être la prochaine grande chose dans la musique. Et ils l’étaient… pendant un moment, de toute façon.

Acheter de la musique

Un problème majeur auquel l’industrie était confrontée était de savoir comment monétiser la musique numérique. Il y avait un manque total de moyens légitimes d’acheter des MP3, et les rares qui existaient à l’époque étaient difficiles à utiliser, coûteux et restrictifs. Beaucoup se sont tournés vers des plateformes de partage de fichiers comme Napster et Kazaa pour constituer leurs collections de musique numérique, volées ou non. Winamp était souvent le joueur de choix.

Réalisant un vide sur le marché, le PDG d’Apple, Steve Jobs, a chargé son équipe de construire un lecteur de musique portable – l’iPod. L’année suivante, il a conclu un accord avec les principales maisons de disques pour vendre de la musique via iTunes pour 0,99 $ la chanson. C’était beaucoup moins de revenus que ce que rapporterait l’achat d’un album complet, mais cela a fini par être gagnant-gagnant pour les deux parties.

Les consommateurs appréciaient la flexibilité de sélectionner à la main uniquement les pistes qu’ils voulaient sans avoir à passer des heures à parcourir des sites P2P louches qui étaient devenus envahis par les virus. Et à moins d’un dollar chacun, les achats sont rapidement tombés dans la catégorie des impulsions.

Pendant ce temps, l’industrie du disque et les artistes avaient enfin trouvé un moyen de gagner de l’argent avec la musique numérique. Ce n’était peut-être pas aussi lucratif qu’au bon vieux temps, mais c’était mieux que rien.

Dans le monde de la technologie, cependant, rien ne reste jamais pareil, et le programme d’achat de morceaux individuels de l’industrie de la musique ne faisait pas exception. Au cours des années suivantes, à mesure que les smartphones et la technologie des réseaux sans fil progressaient, les services de musique en streaming à la demande comme Spotify ont commencé à devenir populaires. Apparemment le Saint-Graal de la musique, les services de streaming d’aujourd’hui accorder l’accès sans relâche à plus de 40 millions de titres pour une petite redevance mensuelle.

Les conséquences

L’écoute s’éloignant de plus en plus des ordinateurs traditionnels, la popularité de programmes comme Winamp a décliné de manière prévisible.

Début 2014, AOL a transféré Winamp à l’agrégateur de radio belge Radionomy. En octobre 2018, le PDG de Radionomy, Alexandre Saboundjian, a promis qu’une nouvelle version du programme – Winamp 6 – arriverait en 2019, mais au moment de la rédaction, aucune version de ce type ne s’est concrétisée. En fait, Radionomy n’existe plus et a été rebaptisé Shoutcast.

Un lien sur le site Web Shoutcast pointe vers Winamp.com, où une version divulguée de Winamp 5.8 est actuellement proposée. De nombreux puristes, dont moi-même, préfèrent les versions antérieures de Winamp en raison de leur simplicité et de leur manque de gonflement. J’utilise personnellement la v5.03a, publiée le 26 mars 2004. Vous pouvez le récupérer sur Netcost-security.fr Downloads.

Alors, pourquoi utiliseriez-vous toujours Winamp ? Ne vous méprenez pas, le streaming est génial et je l’utilise quotidiennement. Mais même avec 40 millions de chansons en écoute, il y a un écart important entre ce que je veux écouter et ce qui est disponible en streaming à un moment donné.

Les droits de diffusion en continu sont fluides, ce qui signifie que ce qui est disponible aujourd’hui pourrait ne pas l’être demain. Pire encore, la plupart des trucs obscurs dans lesquels je suis – les premiers contenus de la scène musicale locale, les enregistrements de concerts locaux, les albums créés par la famille et les amis dans des groupes, et même de grands artistes qui n’ont jamais eu de contrat d’enregistrement, mais qui sont sortis un album ou deux – n’est pas en streaming.

Même certains artistes de renommée mondiale n’ont pas entièrement sauté dans le train du streaming. Par exemple, Garth Brooks a résisté au streaming pendant de nombreuses années avant de finalement signer un accord avec Amazon en 2016. Quand je suis d’humeur pour quelque chose d’un peu différent que je ne peux pas diffuser en streaming, je lance Winamp et laisse le les bons temps roulent.

