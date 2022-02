Les scientifiques découvrent quelle est notre dernière pensée avant de mourir

C’est ce qu’a révélé une nouvelle étude qui vient d’être publiée par une équipe de recherche internationale qui a enregistré l’activité cérébrale dans les moments précédant la mort.

Quelle est notre dernière pensée avant de mourir ? Une réponse à cette question vient d’une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Frontières des neurosciences du vieillissement par une équipe de recherche internationale dirigée par le professeur Ajman Zemmar du Département de neurosciences et de physiologie de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, qui a enregistré l’activité cérébrale d’un patient de 87 ans avant sa mort.

L’acquisition de données était une coïncidence, puisque la mort de l’homme, qui souffrait d’épilepsie, est survenue lors d’un électroencéphalogramme réalisé pour détecter des crises. Au cours de l’examen instrumental, les médecins ont identifié au moins 12 crises électrographiques, après quoi le patient a subi une crise cardiaque et est décédé.

Cependant, les données relatives aux 15 minutes d’activité cérébrale avant la mort nous ont permis d’évaluer ce qui s’est passé dans les secondes précédant l’arrêt cardiaque, au cours desquelles une augmentation des ondes cérébrales appelées oscillations gamma, connues pour être impliquées dans des activités telles que la méditation, le rappel la mémoire et le rêve.

Bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer avec certitude que les personnes mourantes pensent à des moments particuliers de leur vie, cette étude semble appuyer cette idée. Selon les chercheurs, précisément, le cerveau serait capable de réaliser une activité coordonnée pendant une courte période même après un arrêt cardiaque. « Grâce à la génération d’oscillations impliquées dans la récupération de la mémoire, le cerveau pourrait reproduire un dernier souvenir d’événements importants de la vie juste avant de mourir, similaire à ce qui est rapporté dans les expériences de mort imminente. – dit Zemmar -. Ces résultats remettent en question notre compréhension du moment exact où la vie se termine et génèrent d’importantes questions de suivi, telles que celles liées au moment du don d’organes.« .

Dans tous les cas, ce que les chercheurs ont observé est lié à une seule étude de cas, en plus d’être référé à l’activité cérébrale d’un patient épileptique qui, en soi, a montré une activité inhabituelle liée à la maladie. Il n’est donc pas possible de dire si la même activité se produirait dans le cerveau d’autres personnes avant leur mort. « La conclusion que nous pouvons tirer de cette recherche est simple : même lorsque nos proches ont les yeux fermés et sont prêts à nous quitter, leur cerveau peut revivre certains des moments qu’ils ont vécus.» a conclu Zemmar.