Comment bloquer les publicités sur Android

Le savez-vous aussi ? Vous avez votre smartphone en main, vous avez besoin d’un ticket rapidement et BÄÄHM ! : Des publicités apparaissent et bloquent tout l’écran. 20 secondes de compte à rebours, vous ne pouvez pas cliquer sur l’annonce et le train est sur le point de partir.

Parfois, il y a aussi une faible croix dans le coin, qui au moins me manque toujours. Un site Web s’ouvre alors dans le navigateur qui veut me vendre quelque chose pour lequel je suis beaucoup trop vieux. Jusqu’à présent, j’ai raté le temps. Passer à des applications payantes sans publicité n’en valait pas la peine non plus.

Rien ne fonctionne dans les quatre secondes suivantes : cette annonce en plein écran ne peut pas être cliqué au début (capture d’écran)

Le bloqueur de publicités du navigateur de mon ordinateur portable filtre de manière fiable toutes les publicités. Sur le smartphone, cependant, ce n’est pas si facile car presque tout se passe dans les applications. Une solution à l’échelle du système est alors nécessaire pour cela. Mais il y a.

Ma méthode : filtrer les serveurs DNS

Il est préférable de ne pas laisser la publicité atteindre votre smartphone ou votre tablette en premier lieu. Une possibilité est la suivante : l’appareil les charge généralement à partir d’un serveur qui ne contient que de la publicité. Afin de pouvoir contacter cette personne, l’adresse Web enregistrée dans l’application doit d’abord être convertie en adresse IP. Un serveur DNS fait cela.

Certains de ces serveurs DNS filtrent les publicités, mais aussi les trackers, la pornographie et pire encore.

Un serveur DNS convertit le nom du site Web en une adresse Internet (Image : Wikimedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Si votre smartphone (ou celui de vos enfants) appelle un tel site Web, l’appareil recevra un message d’erreur du serveur DNS en réponse. L’application ou le site Web qui essaie d’intégrer l’annonce ne l’affiche pas, mais fonctionne normalement.

Vous pouvez facilement spécifier un serveur DNS alternatif dans votre smartphone. Sur un appareil Samsung, vous appelez le réglages vers le haut, choisissez le point là liensrobinets Plus de paramètres de connexion puis vers le haut DNS privé. En dessous de Nom d’hôte du fournisseur DNS privé vous pouvez maintenant spécifier un serveur DNS alternatif. Si vous ne le faites pas, vous utilisez celui que votre opérateur de téléphonie mobile y a enregistré.

Serveurs DNS qui bloquent les publicités

J’ai choisi dnsforge.de comme serveur DNS alternatif et j’ai eu de bonnes expériences avec lui. Une seule fois au cours des derniers mois, l’appareil n’a plus rien chargé. Il s’est avéré que ce n’était ni le smartphone ni l’opérateur mobile : lorsque j’ai changé de serveur DNS, cela a refonctionné. Dnsforge.de bloque également le podcast miroir une vie plus intelligente. Pour quelque raison que ce soit.

Suivez les instructions du paragraphe suivant pour trouver ce paramètre Android. Ici, vous entrez simplement un serveur DNS alternatif (capture d’écran)

Voici une liste de plusieurs serveurs DNS qui bloquent les publicités, entre autres. Les listes de filtres des différents fournisseurs peuvent différer quelque peu, je n’ai pas tout essayé. Testez-le simplement si vous n’êtes pas satisfait.

dns.adguard.com

point-de.blahdns.com

fdns1.dismail.de

dnsforge.de

Certains fournisseurs de DNS qui bloquent les publicités proviennent de la scène de la protection des données et sont financés par des dons. D’autres offrent des fonctionnalités premium et essaient d’attirer de nouveaux clients avec un bon service gratuit.

Configurer un VPN local

Et si ça ne marche pas ? J’ai déjà écrit ci-dessus que votre fournisseur de téléphonie mobile peut écrire le serveur DNS sur votre appareil. Il a le contrôle. Afin de prendre le contrôle vous-même, vous devrez rooter votre smartphone.

Blokada montre dans l’application quels serveurs publicitaires ont été bloqués (Image : Blokada)

Une alternative consiste à configurer un réseau privé virtuel (VPN) local sur votre appareil. Une application le construit et force tout le trafic de données à travers un goulot d’étranglement. Là, comme décrit ci-dessus, la publicité et d’autres choses sont bloquées à l’aide de listes de filtres.

Le problème avec ceci : vous ne pouvez configurer qu’un seul VPN sur votre smartphone Android. Si vous utilisez cette option pour une application de blocage des publicités, vous ne pouvez plus utiliser un VPN pour contourner la géolocalisation ou toute autre chose pour laquelle vous souhaitez l’utiliser.

Bloqueur de publicités pour le navigateur

Cependant, il n’y avait qu’une seule application sur mon smartphone qui m’ennuyait. La plupart du temps, j’utilise des applications open source de la boutique d’applications alternative F-Droid ou des applications de services que je paie et qui ne me dérangent donc pas avec des publicités.

Le bloqueur de publicités uBlock Origin bloque uniquement les publicités dans le navigateur mobile, pas dans les applications (capture d’écran)

En fait, je me débrouillerais aussi sur le smartphone avec la configuration que j’utilise sur mon ordinateur portable : j’ai installé le bloqueur de publicités uBlock Origin en tant que module complémentaire dans le navigateur, qui est disponible sur les appareils mobiles pour Chrome et Firefox.

Pi-hole : filtrez les annonces vous-même

Il existe une autre alternative intéressante pour les amateurs : au lieu de faire filtrer le trafic de données par un serveur DNS dans l’immensité d’Internet ou par une application localement sur le smartphone, un Raspberry Pi peut également le faire.

Avec le projet Pi-hole, les données ne transitent pas directement de l’appareil vers le fournisseur d’accès Internet (FAI), mais via un mini-ordinateur, le Raspberry Pi, qui se trouve chez vous. Le filtrage se produit alors côté réseau, entièrement sous votre contrôle.

Le micro-ordinateur Raspberry Pi 4 sert de base au projet Pi-hole, qui peut filtrer la publicité de tout le trafic de données de votre foyer

L’avantage : le Pi-hole filtre ainsi le trafic de données pour tous les appareils qui se trouvent dans ce réseau. Vous n’avez donc qu’à effectuer le réglage en un seul endroit et en même temps vous avez protégé les smartphones, tablettes et ordinateurs de tous les membres de la famille.

L’inconvénient : cela ne fonctionne que si vous êtes connecté à la maison via WLAN. Si vous souhaitez utiliser ce filtre lors de vos déplacements, vous devez configurer un VPN depuis votre smartphone vers le Pi-hole à la maison. Encore une fois, c’est un peu plus de travail.

Conclusion : les bloqueurs de publicités permettent d’économiser du temps, des données et de l’argent

La publicité m’énerve. Surtout, j’étais ennuyé que mon écran clignote sauvagement et je n’étais jamais sûr que le son jouait également. Surtout quand je suis dans le métro.

Les publicités ne se contentent pas d’occuper un espace précieux sur l’écran. Il vole votre attention et votre temps. Si vous bloquez les publicités, vous utilisez moins de volume de données et économisez ainsi de l’argent.

En plus de la publicité, vous pouvez également filtrer les trackers qui créent des profils d’utilisation de vous au nom des annonceurs. Vous pouvez filtrer la pornographie si vous souhaitez protéger les smartphones de vos enfants.

Dans certains cas, vous avez la possibilité de mettre vous-même sur liste noire les sources indésirables. Cependant, vous pouvez également laisser passer le contenu que vous voulez absolument voir en le mettant sur liste blanche. Cependant, cela ne fonctionne que dans une application que vous installez sur votre appareil, pas lorsque vous utilisez un autre serveur DNS.

Image en vedette : Rob Hampson/Unsplash