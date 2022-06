Qu’est-il arrivé à Yahoo! Messenger ?

Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir d’un monde sans smartphones, vous avez probablement entendu parler de Yahoo! Messenger (ou Yahoo! le moteur de recherche), même si vous ne l’avez jamais utilisé. Le client de messagerie instantanée n’a jamais été le plus populaire de son genre, mais pendant de nombreuses années, il était suffisamment proche pour continuer à essayer, introduisant de nombreuses fonctionnalités des années avant qu’elles ne deviennent la norme.

En 1998, Yahoo! était le site le plus visité sur le Web, avec un index des sites Web recommandés, un service de messagerie, des salles de chat, etc. La messagerie instantanée avait déjà été rendue populaire par ICQ et AIM au cours des deux années précédentes, mais le marché continuait de croître avec Internet lui-même. Création d’un concurrent basé sur Yahoo! Le chat était facile et voué au succès.

Yahoo! Pager a été lancé en 1998, avec des notifications lorsque des amis sont venus en ligne ou lorsqu’un compte Yahoo! Un message électronique a été reçu et 3 types d’état : « disponible », « occupé » et « en vacances ». La possibilité d’ajouter des amis en fonction de leur compte Yahoo! nom d’utilisateur, qui était également visible sur d’autres sections du site, a presque transformé Yahoo! dans un réseau social. En 1999, Pager a acquis des capacités de chat vocal et a été renommé Yahoo! Messager. Cette année-là, la concurrence est devenue plus féroce avec MSN Messenger de Microsoft.

En avance sur son temps

L’année suivante, Yahoo! est devenu un pionnier dans le domaine de la messagerie instantanée mobile, signant un accord avec Palm pour regrouper Messenger avec ses ordinateurs portables. Des versions pour Windows CE et les téléphones portables sont devenues disponibles peu de temps après.

Une enquête de 2000 a estimé que Yahoo! Messenger et MSN Messenger comptaient chacun environ 10 millions d’utilisateurs aux États-Unis, AIM en ayant plus de 20 millions. Fin 2001, la version 5.0 a ajouté des fonctionnalités de transfert de fichiers et de chat vidéo à une résolution de 120 x 160, avec une (oui, une) image par seconde. Microsoft n’offrant que le chat vidéo sur Windows Messenger exclusif à Windows XP, c’était toujours la meilleure option pour de nombreux utilisateurs.

Yahoo! Messenger a continué de croître, atteignant environ 20 millions d’utilisateurs américains en 2002, mais n’avait toujours pas comblé l’écart avec AIM, contrairement à MSN Messenger.

Avec la version 5.5, la qualité du chat vidéo a été améliorée à une résolution de 240 x 320 et 20 FPS. Une autre caractéristique qui s’est avérée plus influente qu’il n’y paraissait au premier abord était l’inclusion d’émoticônes, y compris celles animées.

Même si Y!M n’a pas pu égaler MSN Messenger ou AIM en nombre d’utilisateurs, on estime que ses utilisateurs passent beaucoup plus de temps sur l’application, avec une moyenne de 57 minutes par jour. La version 6.0, sortie en 2004, permet également aux utilisateurs d’écouter des stations de radio et de jouer à des jeux à deux joueurs dans l’application, et de partager Yahoo! contacts et résultats de recherche.

Cette version a également introduit le mode furtif, avec la possibilité d’apparaître hors ligne pour des contacts ou des groupes sélectionnés. Une autre fonctionnalité intéressante était la possibilité d’utiliser un avatar personnalisable qui réagirait aux émoticônes de la conversation en tant qu’image de profil. Cette année-là, le T-Mobile Sidekick II a rejoint la liste des appareils exécutant Y!M.

En 2005, l’application a été renommée Yahoo! Messenger avec Voice 7.0, et inclus la messagerie vocale gratuite, la possibilité d’appeler des téléphones fixes pour moins cher qu’avec Skype, le partage de fichiers par glisser-déposer et l’intégration avec Yahoo! 360 réseau social. Cette année-là, Yahoo! a signé un accord avec Microsoft pour interconnecter Windows Live et Yahoo! messagers. La fonctionnalité a été activée dans Y!M avec Voice 8.0 en 2006.

En 2007, Yahoo! a publié Messenger pour le Web, avec une archive de conversations en ligne, environ un an avant que Facebook n’ait son propre Messenger. Il pourrait être considéré comme un service révolutionnaire si Google Talk n’existait pas depuis près de deux ans. Cette année-là, le nombre d’utilisateurs de Y!M a culminé à environ 94 millions, juste derrière Windows Live.

Plus tard cette année-là, Yahoo! Messenger pour Vista a été lancé avec une interface à onglets et un design cohérent avec la nouvelle version de Windows. Moins d’un an plus tard, cette version a été abandonnée et supprimée du site. Yahoo! Messenger 9.0 a ensuite vu le jour, permettant l’intégration de contenu de YouTube et Flickr, alors le plus grand site de partage d’images sur Internet. Plus de sites ont été ajoutés avec d’autres mises à jour…

Un problème d’image

Y!M a eu une version Symbian en 2006, une version Blackberry en 2007 et une version iPhone en 2009 : après Facebook, mais avant Facebook Messenger ou l’un des anciens concurrents de Yahoo!, et avant que WhatsApp ne devienne une application de messagerie.

Contrairement à Flickr 1.0, l’application iPhone a généralement été bien accueillie, alors pourquoi n’est-elle pas devenue l’application de messagerie la plus populaire de l’ère mobile ?

Une partie de cela pourrait être que Yahoo! en général n’était pas aussi populaire qu’avant. Google avait déprécié tous les autres concurrents de recherche, y compris Yahoo!, et ailleurs, il n’avait pas réussi à créer un réseau social réussi ou même une présence sur le Web en tant que destination réelle.

Y!M était également devenu tristement célèbre pour la quantité de spam, ou « SPIM » (spam + messagerie instantanée), sans solution simple, sauf pour bloquer les messages de tous ceux qui ne figurent pas sur votre liste de contacts. Une fois que Facebook et WhatsApp ont proposé des applications de messagerie, Y!M a été rapidement oublié en tant que solution mobile.

Ceux qui sont restés avec Yahoo! a obtenu quelques mises à jour importantes dans les années suivantes : la version 10, sortie en 2009, offrait le chat vidéo en plein écran avec une qualité améliorée. Une version Android est devenue disponible en 2010. L’année suivante, la version 11 proposait enfin l’archivage en ligne des conversations, permettant à plusieurs appareils de rester connectés en même temps, parallèlement à l’intégration de Facebook et Twitter.

C’était la dernière version majeure de Windows de l’application classique. À la fin de 2012 et au début de 2013, les salles de discussion publiques, l’interopérabilité avec Windows Live Messenger et les fonctionnalités téléphoniques de l’application ont toutes été fermées.

Recommencer (et recommencer)

En 2015, Yahoo! a lancé une application Messenger entièrement reconstruite, avec la possibilité d' »aimer » ou d’annuler l’envoi de messages, ou de partager des images de style GIF à partir de Tumblr depuis l’application, pour iOS, Android et le Web. Cette version a été aussi bien accueillie que l’originale, mais le marché était alors saturé.

Bizarrement, le Y!M original était resté la forme de communication préférée des négociants en pétrole du monde entier jusqu’en 2016, date à laquelle la nouvelle application est sortie pour Windows. La nouvelle version, comme d’autres applications de messagerie modernes, ne pouvait pas leur permettre d’annuler l’envoi de messages et le fait qu’ils ne pouvaient pas être enregistrés hors ligne depuis l’application n’était pas conforme aux normes de l’industrie en matière de conservation des enregistrements de conversation.

En 2017, Verizon Media, qui avait déjà acquis AOL, a racheté Yahoo!. L’année d’après, Yahoo! Squirrel a été lancé pour remplacer à la fois Y!M et AIM, en mettant l’accent sur les discussions de groupe. En moins d’un an, l’application a été renommée Yahoo! Ensemble puis interrompu.

Un autre retour ne semble pas probable pour Yahoo! Messenger, mais beaucoup s’en souviennent encore comme la première application qui leur a donné une expérience similaire à celle des applications de messagerie modernes.

