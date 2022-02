Dans plus de la moitié de l’Europe, le sol perd rapidement ses fonctions biologiques essentielles

L’avertissement provient d’une analyse récente sur l’état de santé des sols dans l’Union : « Jusqu’à 70 % de risque de dégradation biologique ».

Dans plus de la moitié de l’Europe, le sol perd rapidement sa capacité productive et les fonctions écologiques essentielles à la vie sur Terre. L’avertissement provient d’une analyse récente du Mission Board for Soil health and food, une commission européenne sur la santé et la nutrition des sols, qui a constaté que jusqu’à 70 % du territoire de l’Union risquait une dégradation biologique.

Ce processus est inextricablement lié à une utilisation inappropriée et non durable des terres, aux politiques agricoles, à la façon dont nous traitons nos déchets, au développement urbain et aux infrastructures qui consomment nos sols les plus fertiles. Le changement climatique, quant à lui, exerce une pression supplémentaire sur la détérioration, l’augmentation des risques environnementaux et la perte de la biodiversité et des services écosystémiques.

Sans action corrective rapide, avertissent les experts, l’effet combiné des pratiques foncières non durables et de la crise climatique amènera cette ressource limitée à un point de basculement, notamment en région méditerranéenne, où les sols peu profonds sont particulièrement sensibles à l’infiltration d’eau de mer, à l’érosion. , la sécheresse et les incendies. Plus précisément, ces sols présentaient les niveaux les plus bas de matière organique et les taux d’érosion les plus élevés de toute l’UE.

« Les systèmes agricoles, ainsi que d’autres changements dans l’utilisation des terres, entraînent des niveaux critiques de perte d’habitat – les experts expliquent -. Ceci est particulièrement préoccupant, car la région méditerranéenne se caractérise par une biodiversité extraordinaire, avec un grand nombre d’espèces endémiques« .

L’étude, qui est la première à évaluer et à résumer l’état des sols en Méditerranée européenne dans une publication, souligne qu’il n’existe toujours pas de législation spécifique qui protège ses populations rurales de l’urbanisation. La salinisation n’est pas non plus abordée dans les politiques spécifiques de l’Union, bien que l’analyse ait indiqué que le problème constituait une menace importante pour la santé des sols.

« En tout – ont conclu les auteurs de la recherche -, il y a un manque général d’évaluations systématiques régulières des sols méditerranéens et d’une autorité formelle pour collecter et synthétiser les informations disponibles« .