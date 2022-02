L’image d’une collision entre trois galaxies est le nouveau chef-d’œuvre de Hubble

La caméra « ACS » du télescope spatial Hubble a immortalisé une collision spectaculaire entre trois galaxies, à 661 millions d’années-lumière de la Terre.

Crédit : ESA/Hubble et NASA, W. Keel, Dark Energy Survey, DOE, FNAL, DECam, CTIO, NOIRLab/NSF/AURA, SDSS/J. Schmidt

Le célèbre télescope spatial Hubble a immortalisé un événement astronomique impressionnant et spectaculaire : la collision – ou plutôt la fusion – entre trois galaxies différentes. De cette catastrophe colossale naîtra une unique et gigantesque galaxie fille. Bien que cela puisse sembler un événement extraordinaire, en réalité les « accidents » entre corps galactiques – surtout entre deux – ne sont pas si rares dans l’Univers, à tel point qu’ils sont considérés comme faisant partie intégrante de l’évolution de ces objets fascinants. Même notre Voie lactée au cours de ses plus de 13 milliards d’années de vie a subi plusieurs fusions, alors qu’il y en aura d’autres à l’avenir. Dans 2 milliards d’années, par exemple, l’impact avec le Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine située à environ 163 000 années-lumière de la Terre, est attendu, alors que d’après l’analyse des données du satellite Gaia, la collision avec la galaxie d’Andromède se produira dans 4,5 milliards d’années.

Mais revenons à l’objet placé dans le viseur par Hubble, grâce à sa puissante caméra Advanced Camera for Surveys (ACS). Le trio de galaxies en collision est classé sous le nom de code « IC 2431 » et a été découvert il y a plus de cent ans, le 24 février 1906. L’observer pour la première fois fut l’astronome français Stéphane Javelle, qui l’identifia grâce au télescope « Grande Lunette » de 76 cm, installé à l’Observatoire de Nice. À l’époque, on pensait qu’il s’agissait d’une simple nébuleuse, mais grâce à des analyses ultérieures menées avec des instruments beaucoup plus avancés, tels que le télescope spatial Hubble, le Palomar Observatory Sky Survey et d’autres, les chercheurs ont déterminé qu’il s’agissait d’un système de trois galaxies. en collision. C’est peut-être même un quadruple système, mais pour le moment c’est de la pure spéculation spéculation. L’objet est situé à 661 millions d’années-lumière de notre planète, niché au cœur de la constellation du Cancer.

Le nouvel instantané de Hubble met en évidence deux des caractéristiques les plus fascinantes d’IC ​​2431, la formation intense d’étoiles et la distorsion des marées, en raison de l’immense attraction gravitationnelle exercée par les trois trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie. Lors de l’événement de fusion, ces « cœurs des ténèbres » – avec une masse de millions ou de milliards de fois celle du Soleil – commencent à tourbillonner les uns avec les autres et à s’équilibrer, tandis que les flux d’étoiles, de gaz et de planètes Ils « se mélangent » ou sont jetés hors du système, jetant la « graine » d’une galaxie totalement nouvelle et beaucoup plus grande. Selon les experts, les trous noirs finiront par fusionner eux aussi.

Aussi grande soit-elle, la nouvelle galaxie issue d’IC ​​2431 ne sera cependant jamais aussi immense qu’Alcyoneus, la galaxie la plus colossale jamais identifiée : grâce au grand radiotélescope LOw Frequency ARray (LOFAR), les astrophysiciens ont déterminé qu’elle avait un diamètre de 5 mégaparsecs ou 16,3 millions d’années-lumière. À titre de comparaison, notre Voie lactée a un diamètre estimé à environ 100 000 années-lumière. Le nouveau cliché de Hubble est lié au projet de science citoyenne « Galaxy Zoo », grâce auquel plus de 900 000 galaxies ont été scannées par plus de 100 000 astronomes amateurs.