Parce que le logo Google a ces couleurs

Bien que les logos soient très différents les uns des autres, les couleurs bleu, jaune, rouge et vert continuent de dominer, imprimant l’image de Google dans l’esprit de ceux qui utilisent ses services.

Depuis sa création en 1997, Google a changé sept fois de logo. Le premier, datant de 1998, a été créé par Larry Page (co-fondateur de l’entreprise avec Sergey Brin) à l’aide du logiciel libre GIMP. La police utilisée était « Baskerville Bold », avec le premier « G » coloré en vert et un point d’exclamation pour fermer le tout, pour rappeler Yahoo! qui était à l’époque l’un des sites les plus performants.

Cependant, le logo le plus emblématique reste celui créé par la graphiste professionnelle Ruth Kadar en 1999 : dans ce cas la police utilisée est « Catull » légèrement ombrée, le « G » est coloré en bleu au lieu de vert et le point d’exclamation est supprimé. Concernant le choix des couleurs, Kadar a déclaré : « Il y a eu beaucoup d’itérations différentes. Nous avons ensuite décidé des couleurs primaires, mais au lieu de les mettre dans l’ordre, nous avons mis une couleur secondaire sur le « L », pour ramener l’idée que Google ne respecte pas les règles. »

Les versions ultérieures du logo ont conservé les inspirations de Kadar, avec seulement des changements mineurs dans la police et l’ombrage, qui ont finalement disparu. C’était jusqu’au 1er septembre 2015, lorsque Google a dévoilé le logo actuellement utilisé. La police, appelée « Product Sans », a des lignes plus modernes, mais l’ordre des couleurs est resté complètement inchangé depuis 1999. Dans ce cas, cependant, le logo a été entièrement créé par Google, sans commandes externes.

Giovanni Arena TikTok, voyage, âge, Instagram : le tiktoker répond aux questions de Google

D’un site concurrent de Yahoo! une ressource essentielle pour des millions d’utilisateurs : depuis des années, Google n’est plus un simple moteur de recherche (souvent caractérisé par des doodles originaux), mais un écosystème de services, tous basés sur le mélange particulier de couleurs conçu par Ruth Kadar. Il suffit de regarder les icônes de Gmail, Google Maps, Google Calendar, Google TV et Google Drive : bien que les logos soient très différents les uns des autres, les couleurs bleu, jaune, rouge et vert continuent de dominer, imprimant l’image de Google dans le l’esprit de ceux qui utilisent ses services.