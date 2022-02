Une énorme volée d’oiseaux obscurcit le golfe de Corinthe en Grèce : « Comme dans un film d’Hitchcock »

Une immense volée de dizaines de milliers d’oiseaux a été repérée dans le golfe de Corinthe en Grèce. La scène a laissé les personnes présentes sans voix.

Un immense troupeau composé de dizaines de milliers d’étourneaux (Sturnus vulgaire) a été aperçu et filmé sur le golfe de Corinthe, devant la ville grecque de Patras. Les images, partagées sur les réseaux sociaux par des passants, émerveillés – et même un peu abasourdis – par la scène spectaculaire, montrent une nuée noire compacte d’oiseaux évoluant à la surface de l’eau, s’approchant de l’extraordinaire pont de Rion Antirion qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. Certains observateurs ont associé le passage des étourneaux aux séquences troublantes du film « Les Oiseaux », du regretté réalisateur britannique Alfred Hitchcock. Mais en réalité il n’y avait absolument rien à craindre, ni de particulièrement surprenant dans le comportement des étourneaux, des oiseaux grégaires qui peuvent se déplacer en groupes de même des millions de spécimens.

La nuée d’oiseaux sur le golfe de Corinthe. Crédit : Times Now

Comme le montre la vidéo ci-dessus, lors du passage au-dessus de l’eau, le nuage d’oiseaux à un certain point commence à s’ouvrir, une partie des animaux effectuant une manœuvre parfaitement synchrone vers la gauche. Ce sont des « danses » bien connues des citoyens romains, habitués au vol d’immenses troupeaux noirs qui dessinent dans le ciel des figures étranges mais élégantes. Ce sont souvent des manœuvres d’évitement, qui servent à esquiver les attaques des principaux prédateurs ailés, comme le faucon pèlerin (Falco peregrinus) et l’épervier (Accipiter nisus), mais aussi le goéland argenté (Larus michahellis). Ce n’est pas un hasard si dans les premières secondes de la vidéo, alors que la densité du troupeau diminue, vous pouvez voir la silhouette noire d’un oiseau plus grand voler vers le haut. Il est probable que les étourneaux fuyaient l’attaque d’un prédateur. Cependant, il n’est pas rare à cette période de l’année d’observer de grands rassemblements de ces splendides oiseaux, comme le montre la vidéo ci-dessous captée aux Castelli Romani.

Avec l’arrivée du froid, en effet, les étourneaux migrent du nord-est de l’Europe vers le sud de l’Europe et aussi vers l’Afrique du Nord, pour revenir avec l’arrivée de l’été. Les destinations hivernales préférées sont la péninsule ibérique, l’Italie et même la Grèce. Bien que l’on pense que certaines populations diminuent, probablement en raison des pesticides et du changement climatique qui ont paralysé la biomasse des invertébrés dont elles se nourrissent, la population mondiale ne semble pas diminuer et l’espèce est classée avec le code LC (risque minimal) sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En raison de leur grand nombre, les étourneaux sont considérés parmi les cent espèces les plus envahissantes de la planète ; en fait, ils peuvent causer des dommages importants aux cultures. De plus, en ville, ils peuvent représenter un problème pour le nettoyage des rues et des voitures, c’est pourquoi des bornes sont utilisées pour tenter de les éloigner.

Récemment, les étourneaux ont fait la une des journaux en raison d’un accident survenu à Ferrol, en Galice (Espagne), où des centaines de spécimens sont soudainement tombés du ciel en frappant des voitures et des personnes. À partir de l’analyse des images, les experts ont déterminé qu’il s’agissait d’une collision aérienne entre des groupes d’oiseaux volant dans des directions opposées, après s’être levés des arbres d’un petit parc.