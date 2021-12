Un autre brevet révèle davantage le téléphone pliable à triple écran de Samsung

Regard vers l’avenir : depuis le lancement désastreux du Galaxy Fold original, les téléphones pliables se sont considérablement améliorés. Les Samsung Z Fold 3 et Z Flip 3 se révèlent si populaires que la firme coréenne envisage un nouvel appareil dans la même catégorie : un combiné à double charnière avec trois écrans séparés.

LetsGoDigital a repéré un brevet Samsung récemment attribué qui décrit un téléphone à double pliage. L’appareil se ferme en forme de Z, un peu comme le prototype à double charnière présenté par TCL en 2019, ce qui signifie que l’un des trois écrans principaux sert également d’écran extérieur avec le téléphone fermé.

Cet écran extérieur est doté d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, tandis que l’arrière est doté d’une configuration à trois caméras. Il est également livré avec un connecteur USB et même un port HDMI. Le brevet montre comment seules les parties avant et arrière contiennent des composants internes importants, tels que les batteries.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Samsung qui envisage d’ajouter un troisième écran à un pliable. Le pronostiqueur Yogesh a affirmé en avril qu’un tel appareil avec un verre ultra-mince amélioré était en préparation. Il y avait aussi un autre brevet avec un design différent, et Samsung a présenté un premier prototype en août.

Alors que les appareils pliables sont essentiellement à la fois des téléphones et des tablettes en un, ceux avec trois écrans ressemblent encore plus à une ardoise lorsqu’ils sont complètement ouverts. Il y a certainement des questions sur leur aspect pratique – attendez-vous à ce qu’ils soient assez gros une fois fermés – et leur durabilité.

Mais il semble que les consommateurs aient un appétit pour les téléphones qui se transforment en tablettes, nous pourrions donc envisager l’avenir de l’industrie mobile. Il sera intéressant de voir comment les téléphones enroulables s’intègrent dans tout cela ; nous avons récemment vu un brevet qui est à la fois un dispositif pliable et enroulable.