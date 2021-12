AMD pourrait être sur le point de donner une fonctionnalité à double socket à ses processeurs Threadripper

En bref : à la fin de la semaine dernière, un rapport d’AMD décrivant les caractéristiques et les spécifications des prochains processeurs Threadripper Pro de la série 5000 a été divulgué. Il a déclaré que les cinq modèles auraient une fonctionnalité à double socket. Peu de temps après, deux Threadrippers sont apparus dans la base de données PassMark après avoir terminé le benchmark en mode double socket – mais ils ne font pas partie de la série 5000.

Au lieu de cela, ils étaient deux des produits phares de la série 3000, vieux de dix-sept mois : le 3995WX. En théorie, étant donné que le processeur partage son matériel avec la série Epyc 77×2 à double socket, le 3995WX n’a ​​jamais été empêché de s’engager dans un mode double socket que par des limitations logicielles.

Travaillant en tandem, les deux processeurs ont obtenu un score de 123 631 points ; 35 % de plus que le résultat médian d’un seul 3995WX et le score le plus élevé de tout appariement de deux processeurs dans la base de données.

Si le résultat est authentique, ce qu’il semble être, alors il n’y a qu’un seul coupable probable : AMD eux-mêmes. Il est tout simplement trop improbable qu’une autre partie puisse modifier avec succès les deux processeurs, qui coûtent environ 8 800 $ chacun, et la carte mère requise.

Quant à savoir pourquoi AMD expérimenterait avec ses anciens processeurs, notre meilleure hypothèse est que la création des premières cartes mères sWRX8 à double socket pour la série 5000 a soulevé des questions sur leur compatibilité descendante. Une mise à jour du microcode pourrait éventuellement activer la fonctionnalité à double socket dans les processeurs de la série 3000, bien qu’AMD ne soit pas vraiment incité à en créer un.

Crédit : Onur Binay

Au minimum, cependant, AMD est incité à activer la fonctionnalité double socket sur la série 5000. Dans le passé, cela aurait cannibalisé la série Epyc ; c’est l’une des principales caractéristiques qui différencient les deux lignes de produits. Mais, à partir de 2022, la série Epyc aura une « génération » entière d’avance sur Threadripper et utilisera au minimum une architecture plus récente, voire un nœud plus récent.

La plupart des informations disponibles sur la série 5000 proviennent du rapport susmentionné, qui a été acquis par Igor’s Lab. Son contenu n’a pas été vérifié au-delà de quelques correspondances avec d’autres fuites, mais Igor’s Lab est une source digne de confiance. Cela dit, les spécifications sont parfois modifiées avant l’annonce des processeurs.

Spécifications possibles de la série Threadripper Pro 5000

5995WX 5975WX 5965WX 5955WX 5945WX Noyaux / Fils 64 / 128 32 / 64 24 / 48 16 / 32 12 / 24 Horloge Boost monocœur 4,55 GHz Horloge Boost tout-cœur 2,70 GHz 3,60 GHz 3,80 GHz 4,00 GHz 4.10 GHz Horloge de base 2,25 GHz 2,70 GHz 2,80 GHz 2,90 GHz 2,94 GHz Cache L3 256 Mo 128 Mo 64 Mo Cache L2 32 Ko 16 Ko 12 Ko 8 Ko 6 Ko TDP à Boost Clock 280 W TDP à l’horloge de base 229 W 190 W 171 W 152 W 138 W

Il n’y a maintenant que des versions Pro (avec un « W ») des processeurs, selon Igor’s Lab. Cette année, il y en a cinq, contre quatre; l’ajout était du modèle à 24 cœurs.

Dans l’ensemble, les spécifications de ces processeurs ne sont pas trop différentes de celles de leurs prédécesseurs. Leurs vitesses d’horloge tous cœurs sont supérieures ou inférieures de quelques centaines de mégahertz dans certains cas, mais globalement similaires. Seule leur vitesse d’horloge monocœur est une mise à niveau cohérente de 250-350 MHz.

Comme la série Ryzen 5000, la plus grande mise à niveau se trouve sous le capot : l’architecture Zen 3. Lors de nos tests, il pourrait fournir une amélioration des performances IPC de 10 à 20 % dans diverses applications. Il pourrait fournir une augmentation encore plus importante sur les modèles à plus grand nombre de cœurs qui bénéficient de son impressionnante latence inter-cœur et de cache, considérablement améliorée par rapport à l’architecture Zen 2 de la série 3000.

Mais il est plus probable que ce soit la fonctionnalité à double socket qui stimule les ventes, si cela devait se produire. Il serait intéressant de voir ce que 128 cœurs déverrouillés peuvent faire.