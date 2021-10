Un responsable de TikTok a refusé de dire si la succursale chinoise peut accéder aux données des utilisateurs

Lors d’une audience du comité sénatorial du commerce, Michael Beckerman, responsable des politiques publiques de TikTok en Amérique, a refusé de répondre aux questions que le sénateur Ted Cruz lui a posées. L’exécutif a accusé l’homme politique de l’avoir attaqué avec des « questions pièges », évitant ainsi de clarifier la relation entre le gouvernement chinois et la plateforme fondée en 2015.

Pour la première fois, un responsable chinois des réseaux sociaux s’est retrouvé devant le Congrès américain. Le sénateur Ted Cruz (Texas) était prêt à poser quelques questions à Michael Beckerman, responsable des politiques publiques chez TikTok en Amérique, sachant que ses réponses éclairciraient certains aspects controversés de la plateforme fondée en 2015. Mais le lobbyiste a donné quelques explications peu, et lorsqu’il s’agissait de savoir si la partie chinoise de l’entreprise pouvait accéder aux données des utilisateurs américains, Michael Beckerman a refusé de répondre.

La politique de confidentialité

« En tant qu’entreprise mondiale, nos services sont pris en charge par un certain nombre de sociétés affiliées au sein de notre groupe d’entreprises. Nous partageons les informations que vous fournissez, les informations collectées automatiquement et les informations provenant d’autres sources avec notre groupe d’entreprises. » Ce qui vient d’être écrit est un extrait de la politique de confidentialité, une page que l’utilisateur oublie très souvent par ennui ou par simple indifférence. Seuls les rares qui s’essayent à le lire ont l’intuition de l’utilisation d’un langage rassurant qui vise à dissiper tout doute possible sur les intentions de TikTok.

Cruz est de ceux-là et, conscient de l’opportunité qui lui est offerte, il a jugé bon de demander à l’exécutif si Beijing ByteDance Technology, le conglomérat propriétaire de TikTok, dont le conseil d’administration comprend au moins un responsable du Parti, figurait également parmi ceux-ci » affiliés » communiste chinois. Cependant, au grand regret de ceux qui pensaient que la vérité émergerait d’une telle discussion, les réponses évasives de Beckerman n’expliquaient pas le caractère ambigu de la relation entre Tiktok et les filiales. « Il a évité les questions plus que tout autre témoin que j’aie jamais vu », a expliqué le sénateur. De son côté, Beckerman s’est défendu en disant que Cruz le harcelait avec des « questions pièges ».

Dans ces cas, il est difficile de comprendre qui a raison, mais certainement les problèmes sur les questions chères au gouvernement chinois n’ont pas manqué, avec la censure des vidéos des manifestations à Hong Kong en faveur de la démocratie et les contributions pour la anniversaire du massacre de la Piazza Tiananmen de 1989. Mais tout cela, pour Beckerman, ne semble pas mériter d’être pris en considération pour comprendre si et combien de temps TikTok vit en état de sujétion au gouvernement chinois. En effet, concernant l’emprisonnement de la minorité ethnique des Ouïghours, le responsable de la politique publique de l’entreprise a écarté l’hypothèse que TikTok ait censuré les contenus critiques visant le parti.