A partir de lundi, ces smartphones ne pourront plus utiliser WhatsApp

Dans quelques jours, les appareils avec le système d’exploitation Android 4.0.4. ils ne pourront plus utiliser le service de messagerie instantanée. Il s’agit de vieux téléphones portables, qui ont très souvent près de 10 ans de vie : sur le total de ceux qui possèdent un smartphone avec un logiciel développé par Google, le pourcentage de ceux qui vont devoir faire face au changement est plutôt faible.

Il ne reste que quelques jours, après quoi à partir du 1er novembre la plateforme de messagerie instantanée américaine cessera de supporter les appareils obsolètes, ceux équipés d’un système d’exploitation Android 4.0.4. Le choix est dicté par divers problèmes, parmi lesquels le temps et l’argent nécessaires pour maintenir l’application sur les téléphones plus anciens se démarquent. Bien que l’actualité puisse être déconcertante, le nombre d’utilisateurs qui devront « s’adapter » au changement ne sera pas si élevé : il suffit de penser que parmi ceux qui possèdent un smartphone Android, le pourcentage de ceux qui ont l’ancien logiciel est assez faible .

Un changement bénéfique

L’opération a un objectif bien précis : en mettant de côté les anciens téléphones, l’entreprise se réserve la possibilité de faire évoluer les smartphones avec des systèmes d’exploitation plus récents en intégrant des fonctions supplémentaires. De plus, comme mentionné ci-dessus, le nombre d’appareils qui subiront le changement sera limité. Il suffit de penser que l’Android 4.0.4. représente la dernière itération d’Ice Cream Sandwich, une version du système d’exploitation lancée en 2011 et partiellement mise à jour en 2012. En supposant que les fabricants garantissent généralement au moins une mise à jour logicielle sur 6 à 8 ans (la durée de vie d’un téléphone mobile), il est très vraisemblablement que les appareils qui seront privés de WhatsApp aient été mis sur le marché il y a au moins 10 ans : ce sont donc des téléphones portables qui pourraient aussi avoir du mal à s’allumer.

La solution pour récupérer les chats

Pour mieux répondre à la stratégie adoptée par l’entreprise, ceux qui utilisent un smartphone usé depuis des années devraient commencer à sauvegarder les contenus présents dans les chats privés et, en même temps, réfléchir à un nouvel appareil à acheter. En suivant toutes les étapes de la procédure décrite sur le site WhatsApp, l’utilisateur peut éviter le risque de perdre ses conversations en passant de l’ancien au nouveau téléphone.