La mise à jour du BIOS Asrock ajoute la prise en charge du processeur Intel Raptor Lake à ses cartes mères de la série 600

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il semble qu’Asrock veuille être en tête du peloton lorsqu’il s’agit de se préparer pour Raptor Lake. Les nouveaux processeurs d’Intel n’arriveront que plus tard cette année, mais la société taïwanaise a déjà annoncé des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères de la série 600 qui ajoutent la prise en charge des processeurs de 13e génération. Et, comme certaines de ces cartes utilisent la DDR4, Asrock a confirmé qu’Intel continuera à prendre en charge le type de mémoire plutôt que de suivre la voie Zen 4 d’AMD et de passer à la DDR5 uniquement.

« Asrock a annoncé des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères Intel série 600 afin de prendre en charge les processeurs de bureau Intel qui seront bientôt commercialisés », lit-on dans l’annonce.

La liste d’Asrock couvre les cartes de jeu de puces Z690, H670, B660 et H610, dont plusieurs utilisent DDR4 plutôt que DDR5, confirmant la compatibilité du type de mémoire avec Raptor Lake. Cela vient après qu’une liste divulguée des cartes mères phares Z790 et H770 de milieu de gamme d’Asrock incluait les variantes DDR4 et DDR5.

Le support de Raptor Lake pour la DDR4 était toujours attendu. Les processeurs à venir partagent le même socket LGA 1700 qu’Alder Lake, et les deux générations de processeurs fonctionnent sur des cartes des séries 600 et 700. L’architecture Zen 4 d’AMD, quant à elle, ne prendra en charge que la DDR5. Et tandis que les prix des nouvelles mémoires baissent, les modules restent plus chers que leurs homologues DDR4.

L’annonce précoce d’Asrock est probablement un stratagème marketing qui en fait l’une des premières entreprises «prête pour Raptor Lake» – attendez-vous à ce que d’autres fabricants de planches emboîtent rapidement le pas.

Raptor Lake, prévu au troisième ou au quatrième trimestre, augmentera le nombre maximal de cœurs d’efficacité (Gracemont) d’Alder Lake à 16, portant le nombre total de cœurs maximum à 24. Les puces sont également censées comporter des horloges boost qui atteignent 5,8 GHz.