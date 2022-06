TSMC veut désactiver les nœuds de plus de 28 nm

En bref : les nœuds de processus de pointe, qui incluent actuellement 5 nm et 3 nm, ont tendance à être très en vogue car ils alimentent les produits les plus récents et les plus puissants. Cependant, les fabricants continuent d’utiliser des nœuds plus anciens et moins denses pour d’autres puces importantes. TSMC, basé à Taiwan, souhaite que ses clients de ces secteurs passent aux nœuds 28 nm.

TSMC a récemment indiqué qu’il n’augmenterait pas sa capacité de fabrication pour les nœuds de processus de plus de 28 nm. La société devra convaincre ses clients qui basent encore des produits sur 40 nm ou 65 nm de passer au 28 nm, plus cher, qui sera son principal nœud mature à l’avenir.

Les processeurs des derniers PC, consoles de jeux et smartphones utilisent les nœuds les plus récents, les plus denses et les plus coûteux comme 8 nm et 7 nm. Les appareils à venir comme les GPU RDNA 3 d’AMD utiliseront 5 nm, et TSMC travaille sur 3 nm et 2 nm pour les futurs produits.

Cependant, les puces des appareils à relativement faible consommation tels que les écrans, les systèmes informatiques de voiture, les modems, les microcontrôleurs ou les circuits intégrés de gestion utilisent des processus fiables et bon marché tels que 28 nm, 40 nm et 65 nm. Les nœuds matures représentent une part importante des revenus des entreprises de semi-conducteurs comme TSMC.

La société taïwanaise étend sa capacité pour les nœuds 22 nm et 28 nm, mais le vice-président senior du développement commercial, Kevin Zhang, a déclaré qu’elle ne le faisait pas pour 40 nm et plus. Déplacer des produits vers des nœuds plus récents augmente la puissance et l’efficacité, mais pourquoi utiliser quelque chose de plus cher alors que les nœuds plus anciens sont assez bons pour les besoins particuliers des clients ? Zhang a déclaré que TSMC travaillerait avec d’autres entreprises pour encourager le changement, mais n’a pas précisé comment.