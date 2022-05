Quels sont les missiles Harpoon et Naval Strike que les États-Unis envisagent de livrer à l’Ukraine

Les États-Unis envisagent de livrer ou non les puissants missiles anti-navires Harpoon et Naval Strike à l’Ukraine. Voici comment ils fonctionnent.

Un missile Harpoon tiré lors d’un exercice. Crédit : wikipédia

Le blocus naval russe des ports ukrainiens empêche la sortie des précieuses cargaisons de blé, d’huile de tournesol, de canola, d’orge et d’autres denrées alimentaires. En raison du poids des exportations ukrainiennes sur le marché mondial, l’arrêt imposé par les Russes (qui accusent à leur tour Kiev d’avoir miné les eaux côtières, empêchant les navires de partir) risque de déclencher une véritable famine mondiale. Comme toujours, les pays pauvres sont les plus exposés de tous, étant donné que l’accès à certains produits de première nécessité pourrait être entravé en raison de la hausse constante des prix. Pour briser le blocus naval et reprendre de l’influence sur la mer Noire, l’Ukraine demande aux États-Unis et à ses alliés d’envoyer des missiles anti-navires à longue portée, ce qui pousserait les navires russes à s’éloigner des côtes en rouvrant les couloirs de commerce. Des millions de tonnes de nourriture sont bloquées depuis des mois dans les ports ukrainiens. Comme l’indique Reuters, des responsables gouvernementaux et des membres du Congrès américain ont précisé que l’envoi de deux types de missiles anti-navires est envisagé : le Harpoon de Boeing Defence, Space & Security et le Naval Strike Missile (NSM), développé en collaboration entre la société norvégienne Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) et l’américain Raytheon Technologies. L’utilisation d’armes similaires dans le conflit en Ukraine pourrait toutefois avoir de graves conséquences : le principal risque est une escalade potentielle, avec l’implication directe de l’OTAN, et l’on craint que les missiles sophistiqués ne se retrouvent entre les mains des Russes. Des détails tels que la maintenance et la nécessité de former l’armée ukrainienne à l’utilisation de ces armes ne sont pas non plus sous-estimés.

Missiles harpons chargés sur des mâts d’avions. Crédit : Wikipédia

Comment fonctionnent les missiles harpon

Les Harpoons (harpon) sont une famille de missiles anti-navires conçus depuis les années 60 du siècle dernier. Ils sont entrés en production en 1975 grâce au spécialiste de la défense McDonnell Douglas, aujourd’hui absorbé par Boeing. Comme le précise le site spécialisé aujourd’hui militaire, il s’agit probablement de l’arme de ce genre la plus répandue en Occident, avec plus de sept mille exemplaires fabriqués et distribués dans une trentaine de pays. Le coût de chaque missile est d’environ 1,5 million de dollars, considéré par les experts comme « relativement faible » pour une arme de ce type. Les harpons sont des missiles polyvalents qui peuvent être lancés depuis les airs (AGM-84), depuis des sous-marins (UGM-84) et depuis la surface (RGM-84). Ils mesurent jusqu’à 4,6 mètres de long, ont un poids maximum de 630 kilogrammes (avec 221 kilogrammes d’ogives explosives) et ont une limite de portée d’un peu moins de 300 kilomètres. La très longue portée permettrait aux forces ukrainiennes de maintenir la flotte russe sur la mer Noire en « contrôle », qui en pratique n’aurait pas d’issue de secours. La simple disponibilité de ces armes pourrait pousser la Russie à interrompre le blocus naval pour préserver les unités les plus grosses et les plus précieuses, notamment après le naufrage du croiseur Moskva, navire amiral de la mer Noire qui aurait été touché par deux missiles ukrainiens Neptune R. -360. Les missiles Harpoon sont guidés par radar et se déplacent à des vitesses subsoniques (inférieures à MACH 1), écrémant l’eau de mer ; selon la version, ces missiles sont capables de monter en altitude puis de se précipiter sur la cible avec une violence dévastatrice.

Le lancement d’un missile Naval Strike lors d’un exercice. Crédit : wikipédia

Comment fonctionnent les missiles Naval Strike

La société norvégienne Kongsberg déclare sur son site Internet que le Naval Strike Missile (NSM) « est un système très flexible, capable d’être lancé à partir d’une variété de plates-formes sur diverses cibles en mer et sur terre ». Le missile, entré en service en 2012, atteint une vitesse maximale de Mach 0,9, pèse 407 kilogrammes, mesure un peu moins de 4 mètres de long et a une portée maximale de plus de 180 kilomètres (100 milles marins). L’ogive explosive est de 125 kilogrammes. Parmi les caractéristiques particulières du NSM, il y a la capacité d’effectuer diverses manœuvres évasives et aléatoires dans la phase terminale du vol, c’est pourquoi elles sont particulièrement difficiles à abattre pour les systèmes de défense. Le système de guidage est de type inertiel, GPS et infrarouge. Selon des informations de Reuters, il faudrait quelques semaines pour former des soldats ukrainiens à l’utilisation de ces missiles. On pense que, sur le plan logistique, dans le conflit actuel, les NSM sont moins chers que les harpons, car les lanceurs et les ogives pourraient être plus facilement transférés de la Norvège à l’Ukraine. Pour le moment, cependant, il n’y a aucune confirmation sur la livraison de ces puissants missiles.