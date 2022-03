Comment fonctionnent les fusées thermobariques et pourquoi elles tuent horriblement

L’armée russe possède des chars T-72 modifiés pour le lancement de fusées thermobariques, des armes qui tuent atrocement. Voici comment ils fonctionnent.

Le système T0S-1 repéré à la frontière ukrainienne. Crédit : Frederik Pleitgen / Twitter

Dans la ville russe de Belgorod, près de la frontière avec l’Ukraine, un journaliste de CNN a récemment filmé le transit d’un camion transportant un véhicule de combat particulier, un char T-72 modifié équipé d’un système de lance-roquettes multiples appelé T0S-1, capable de lancer des fusées chargées d’ogives incendiaires et thermobariques. À la lumière de ce qui se passe sur le territoire ukrainien, l’éventuel déploiement d’armes thermobariques a suscité l’indignation de l’opinion publique internationale, car il s’agit d’engins qui tuent de manière particulièrement épouvantable. Selon ce qui a été communiqué par Oksana Markarova, l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, la Russie a déjà lancé ces « bombes à vide » (l’un des noms alternatifs d’arme thermobarique), mais pour le moment, selon Reuters, il y a encore aucune confirmation officielle et indépendante. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’engins terrifiants, condamnés à plusieurs reprises par diverses organisations internationales telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch. Voici ce que sont les armes thermobariques et ce qu’elles font aux victimes.

Comment fonctionne une arme thermobarique

Également connue sous le nom de bombe à vide ou bombe aérosol, une arme thermobarique est un type d' »explosif air-carburant » (FAE, acronyme pour explosif air-carburant) qui utilise l’oxygène d’un environnement pour générer une détonation à très haute température. énergie. Le nom dérive de la fusion des termes grecs « thermos » (chaud) et « baros » (pression). En termes simples, l’appareil libère un nuage de carburant et absorbe tout l’oxygène présent, même celui à l’intérieur des poumons, qui restent horriblement déchirés. Par la suite elle explose en générant une boule de feu et une onde de choc très puissante, beaucoup plus énergique et durable que celle produite par une bombe classique de la même « gamme ». L’explosion est si violente que les corps des personnes à proximité de l’appareil sont littéralement vaporisés. Comme l’explique Human Right Watch, un appareil thermobarique typique se compose d’un récipient contenant le carburant – qui peut être composé de métaux en poudre tels que l’aluminium ou le magnésium, de matériaux organiques ou de nano-combustibles – et de deux charges explosives distinctes. La première charge disperse le nuage inflammable dans l’environnement, provoquant une réaction avec l’oxygène, la seconde détonation « enflamme » le nuage générant l’onde de choc dévastatrice.

En raison du mécanisme de fonctionnement, ce sont des armes mortelles dans des environnements fermés, tels que des bâtiments, des bunkers, des tranchées, des tunnels et des grottes. Ce n’est pas un hasard s’ils ont été utilisés par l’armée américaine pour détruire les forteresses talibanes au cœur des montagnes, lors de la longue guerre en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre 2001. Bien que des tentatives de développement d’appareils FAE aient commencé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, les premiers appareils ont été développés et utilisés pendant la guerre du Vietnam par les États-Unis. Ils ont également été utilisés pendant la guerre entre l’ex-Union soviétique et l’Afghanistan. La Russie dispose aujourd’hui d’armes thermobariques de troisième génération qui, comme le rapporte Interfax, ont également été utilisées lors du récent conflit en Tchétchénie.

Comment une arme thermobarique tue

L’explication effrayante des blessures mortelles causées par une arme thermobarique a été rapportée dans un rapport de Human Rights Watch, qui cite une étude de la US Defense Intelligence Agency. Le mécanisme de mise à mort contre des cibles vivantes est défini comme unique et désagréable. « Ce qui tue, c’est l’onde de pression et, plus important encore, la raréfaction qui s’ensuit (le vide), qui brise les poumons. Si le carburant explose mais n’explose pas, les victimes seront gravement brûlées et inhaleront probablement aussi le carburant en combustion », lit-on dans le document. Il est également ajouté que, puisque les principaux combustibles des armes thermobariques sont des composés hautement toxiques, tels que l’oxyde d’éthylène et l’oxyde de propylène, même l’inhalation du nuage dégagé par l’appareil devrait être mortelle par réaction chimique.

L’explosion, comme mentionné, génère une onde de choc très violente qui vaporise quiconque se trouve à proximité de la bombe ; les personnes les plus éloignées peuvent être tuées par l’impact contre des objets ou des murs des zones concernées, tandis que pour celles qui sont à la marge, elles sont considérées comme des blessures internes horribles probables. Parmi ceux cités par l’agence américaine figurent les ruptures des tympans, les commotions cérébrales graves, l’écrasement des organes de l’oreille, la rupture des organes internes et la cécité. Pour le rendre encore plus glaçant, le fait que « les ondes de choc et de pression causent des dommages minimes au tissu cérébral », donc, selon l’agence américaine, « il est possible que les victimes de DEA ne soient pas rendues inconscientes par l’explosion », mais souffrez plutôt pendant plusieurs secondes ou minutes en suffoquant ». Dans une interview avec le Guardian, le Dr Marcus Hellyer, analyste principal à l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré que les armes thermobariques « ne sont pas illégales même si leurs effets peuvent être assez horribles ». Il craint qu’avec la poursuite de la guerre, les Russes ne puissent les utiliser dans les agglomérations urbaines. Pour le moment, cependant, comme l’explique Reuters, il n’y a toujours aucune preuve indépendante de l’utilisation de ces terrifiants instruments de mort dans la guerre en Ukraine.