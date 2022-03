Quels sont les missiles antichars NLAW utilisés par les Ukrainiens pour détruire les véhicules russes

L’Ukraine a reçu des milliers d’armes antichars pour se défendre contre les Russes ; parmi les plus efficaces figurent les lanceurs de missiles NLAW. Voici ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent.

Lanceurs de missiles NLAW, un grand nombre d’exemplaire envoyé en Ukraine

Selon le dernier bulletin publié par les forces armées ukrainiennes, au cours des deux premières semaines du conflit, la Russie aurait perdu plus de 12 000 hommes, 335 chars, plus de 1 100 véhicules blindés (blindés) et de nombreux autres véhicules sur roues (ainsi que hélicoptères et avions).

Une partie de la raison de cette destruction est due à l’utilisation intensive par les soldats ukrainiens d’armes antichars puissantes et polyvalentes telles que le NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Ce sont des lanceurs de missiles portables et légers capables de détruire même les véhicules blindés et blindés les plus lourds de l’armée russe.

L’Ukraine a reçu 2 000 de ces derniers du Royaume-Uni avant le déclenchement de la guerre et 1 615 autres seront livrés le 9 mars. Une centaine d’autres NLAW ont été livrées à la place depuis le Luxembourg. Pour se défendre contre l’invasion russe, l’armée ukrainienne a demandé la livraison de ces systèmes antichars et d’autres, compte tenu de l’efficacité démontrée sur le champ de bataille.

Que sont les lanceurs de missiles NLAW

Comme indiqué, le nom NLAW signifie Next Generation Light Anti-tank Weapon, ou « arme légère antichar de nouvelle génération ». Ce lanceur de missiles est également connu sous les noms alternatifs de Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon (MBT LAW) et Robot 57 (RB-57).

Il est produit en collaboration entre la société suédoise Saab Bofors Dynamics (une division spécialisée dans les équipements militaires de la marque qui produit des voitures) et le britannique Thales Air Defence, sous l’égide du ministère britannique de la Défense.

La production a débuté en 2002, dans le but de rajeunir les armes antichar datant de la guerre froide, avec une solution plus légère, plus polyvalente et rapidement déployable. Le résultat est un lanceur de missiles porté à l’épaule par un seul soldat (ne pèse que 12,5 kilogrammes), facile à utiliser et extrêmement puissant, dont l’ogive perforante est capable de surpasser le blindage des chars modernes. Il parvient également à contourner l’armure ERA (armure réactive explosive), qui a essentiellement la capacité de dévier les ogives et de les faire exploser vers l’extérieur.

Comment fonctionnent les lance-roquettes NLAW

Le lanceur de missiles NLAW se compose d’un « tube » avec un viseur à verrouiller sur la cible et d’un missile particulièrement dévastateur.

Le système de guidage est du type « ligne de visée prédictive », c’est-à-dire qu’il est capable de prédire où va se déplacer une cible en mouvement et à quelle vitesse.

C’est une arme mortelle car elle est conçue pour frapper d’en haut à travers une parabole. Cela permet à l’ogive d’éviter le blindage latéral et de toucher la zone généralement moins défendue des chars, comme la tourelle et la trappe d’accès.

Un seul tir suffit à rendre un char inutilisable ou à détruire, ou à neutraliser l’équipage à l’intérieur. La portée est comprise entre 20 et 800 mètres, tandis qu’entre la détection et le verrouillage, le NLAW ne prend que 5 secondes. Le missile peut parcourir 400 mètres en moins de 2 secondes.

Pour se protéger de ces missiles qui explosent au contact d’une surface dure, certains chars russes ont été vus avec des « grilles de protection » montées juste au-dessus de la tourelle. Comme le précise le professeur James Dwyer dans The Conversation, ce sont des ruses totalement inutiles, qui démontrent la peur des pétroliers russes envers ces systèmes.

Le lanceur de missiles NLAW peut également être utilisé en mode « attaque directe » (un peu comme un bazooka) sur des véhicules plus légers tels que des camions et des véhicules blindés.

NLAW, une arme facile à utiliser

Comme l’explique Saab Bofors Dynamics, former un soldat à l’utilisation d’un lanceur de missiles NLAW prend très peu de temps. « Avec NLAW, vous n’avez pas besoin d’un peloton pour attaquer les chars. Vous pouvez entraîner un soldat régulier à utiliser le système en une heure. Et puis vous pouvez avoir des soldats équipés de NLAW partout dans l’environnement en attendant qu’un char avance », lit-on dans le communiqué de la société suédoise.

Comme ce système peut également être utilisé depuis le toit des bâtiments ou depuis l’intérieur d’un fossé, il fait de l’avancée des chars dans les zones urbaines un véritable cauchemar. Enfin, il convient de rappeler que le lanceur de missiles NLAW est une arme de type « shoot and forget » ; l’utilisateur, en pratique, peut immédiatement changer de position après avoir lancé le missile sur la cible, ce qui le rend efficace dans les embuscades.

