La sonde Voyager 1 de la NASA envoie des signaux mystérieux au-delà du système solaire

La NASA a signalé que la sonde Voyager 1 envoyait des signaux étranges, avec des données de télémétrie complètement hors service. Ce qui se passe n’est pas clair.

La très ancienne sonde Voyager 1 de la NASA, lancée dans l’espace le 5 septembre 1977 depuis Cap Canaveral avec une fusée Titan IIIE, a commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre, comme si elle était confuse quant à sa localisation. La sonde est actuellement située à plus de 23,3 milliards de kilomètres de notre planète, au-delà du système solaire et au cœur de l’espace interstellaire ; cela en fait l’objet le plus éloigné jamais construit par l’homme, avec la sonde sœur Voyager 2 qui a été lancée quelques semaines plus tôt. Les ingénieurs de la NASA reçoivent des données de télémétrie complètement cassées, avec AACS (un acronyme pour Attitude Articulation and Control System) envoyant des informations incorrectes sur l’orientation et l’emplacement dans l’espace.

Crédit : NASA

On ne sait pas ce qui arrive à Voyager 1, mais heureusement tous ses instruments scientifiques – malgré l’âge vénérable de 45 ans – continuent de fonctionner parfaitement ou presque parfaitement. De plus, le vaisseau spatial répond régulièrement aux signaux envoyés par le centre de commandement de la NASA, bien qu’en raison de la distance extrême, il faille plus de 20 heures pour atteindre sa destination, plus 20 autres pour recevoir une réponse. En 2017, les scientifiques ont redémarré certains de ses moteurs (arrêtés depuis 37 ans) pour orienter parfaitement l’antenne vers la Terre, gardant ainsi un canal de communication ouvert pendant l’aventure triomphale dans l’espace lointain. Le vaisseau spatial a franchi les colonnes d’Hercule – les « limites » du système solaire – en août 2012, surmontant l’héliopause. Malgré quelques problèmes de vieillesse, il n’y a jamais eu de problème avec les données de télémétrie.

Crédit : NASA

« Un mystère comme celui-ci était prévisible à ce stade de la mission Voyager », a déclaré dans un communiqué le Dr Suzanne Dodd, scientifique en chef des missions Voyager 1 et 2 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, près de 45 ans, ce qui est bien au-delà de ce que les organisateurs de la mission avaient prédit. Nous sommes également dans l’espace interstellaire, un environnement riche en radiations dans lequel aucun vaisseau spatial n’a jamais volé auparavant. Il y a donc de grands défis pour l’équipe d’ingénierie. Mais je pense que s’il y avait un moyen de résoudre ce problème avec l’AACS, notre équipe va le trouver », a déclaré le scientifique. L’expert estime cependant qu’il est possible que le problème ne soit pas résolu et que les ingénieurs devront s’adapter à la situation, comme cela s’est déjà produit en On pense cependant que l’anomalie peut être résolue par une intervention sur le logiciel ou en utilisant « l’un des systèmes matériels redondants du véhicule espace « .

Crédit : NASA

Malgré tous les efforts pour maintenir le contact avec les sondes, Voyager 1 et 2 produisent environ 4 watts d’énergie en moins par an. Cela signifie qu’il y a moins de courant électrique pour alimenter les différents instruments / sous-systèmes, c’est pourquoi l’énergie a été canalisée vers les instruments critiques. Mais finalement il n’y en aura plus. D’après les calculs des scientifiques, la communication avec les sondes peut se poursuivre jusqu’en 2025, puis nous perdrons définitivement le contact, près d’un demi-siècle après le lancement historique. A bord des deux Voyagers se trouvent les Golden Records, les disques d’or contenant diverses informations sur l’humanité, qui selon certains scientifiques pourraient être confondus par les extraterrestres avec des « messages hostiles » et non de paix et de connaissance.