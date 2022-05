Si vous ressentez le besoin irrésistible de faire des blagues irrévérencieuses, vous souffrez peut-être de cette maladie.

Aussi appelée humour pathologique ou dépendance à la blague (Witzelsucht), est la tendance à jouer des jeux de mots ou à raconter des histoires et des blagues socialement inappropriées.

La plaisanterie est bonne pour la santé, mais parfois, derrière des blagues et une ironie facile, vous pouvez cacher des conditions particulières qui n’ont rien à voir avec un rire sain. L’un d’eux s’appelle Witzelsuchtdes mots allemands wiltz (qui veut dire blague) e tel (dépendance), et est le besoin soudain et compulsif de jouer à des jeux de mots ou de raconter des histoires et des blagues dans des situations socialement inappropriées. Curieusement, les personnes souffrant de cette forme d’humour pathologique sont pourtant insensibles aux blagues des autres. En d’autres termes, même lorsqu’ils reconnaissent et comprennent une blague, ces personnes ne répondent pas avec un sentiment de gaieté ou de rire, ne trouvant pas cela drôle. Le terme a été utilisé pour la première fois à la fin des années 1880 par le neurologue allemand Hermann Oppenhein qui a décrit « l’addiction aux blagues banales, excessives et souvent sarcastiques« Sur quatre patients, tous atteints de tumeurs du lobe frontal droit.

Dépendance à la blague (Witzelsucht)

La dépendance à la farce est une maladie rare, mais il existe des rapports de cas cliniques dans la littérature qui la décrivent en détail, comme celui publié dans le Journal de neuropsychiatrie et de neurosciences cliniques par les professeurs Elias Granadillo et Mario Mendez de la David Geffen School of Medicine de l’Université de Californie à Los Angeles. Les chercheurs ont notamment décrit deux cas, dont l’un concernait un homme de 57 ans qui présentait une série de comportements inhabituels depuis trois ans.

« Le patient était devenu un « farceur », faisant toujours des blagues ou des commentaires puérils et riant facilement de ses propres phrases. Il était également devenu désinhibé, disant ou faisant des choses inappropriées et montrant une familiarité excessive avec des étrangers» expliquent les deux neuropsychiatres dans leur article. La condition lui avait coûté son travail après une énième blague (« Qui diable a choisi cet endroit horrible ?« ) Et des comportements répétés au bureau, où »il est entré, sans y être invité, dans les bureaux de ses collègues et a défragmenté leurs ordinateurs« .

D’autres comportements inhabituels comprenaient des troubles compulsifs (sa femme a trouvé des dizaines de moulins à café et près de deux douzaines de chemises hawaïennes entassées dans leur garage), mais aussi des changements alimentaires (l’homme mangeait exactement la même nourriture encore et encore en une journée, obsédé par certains restauration rapide) et une baisse de l’hygiène personnelle. « À un moment donné, il ne s’était pas baigné depuis au moins six semaines et lorsqu’on lui a demandé de le faire, sa réponse a été « Les Chinois n’ont pas d’odeur corporelle » (en référence à son origine asiatique)‘ ».

Au bout de trois ans, l’homme est allé voir des médecins et a été évalué pour des changements de comportement. « En examination – rapportent les deux spécialistes – le patient riait souvent, riant presque, de ses propres blagues, commentaires ou opinions, dont beaucoup étaient à la limite du contenu sexuel ou politique« .

Au cours des visites suivantes, l’homme a continué à faire de fréquents commentaires et blagues, se comportant parfois de manière plutôt idiote, puérile et inappropriée. « Par exemple, lors d’une visite à la clinique, il s’est mis à danser comme dans une discothèque. Dans un autre, il a parlé publiquement de sa situation sexuelle et dans un troisième, il a saisi la cravate de l’examinateur et celle d’un médecin de passage, commençant à les comparer.« . Lors de ces comportements, ajoutent les deux neuropsychiatres, le patient a vite éclaté de rire, pourtant »il n’a ni ri ni trouvé drôles les blagues qui lui ont été faites, bien qu’il ait pu reconnaître leur sens final« .

Malgré le traitement médicamenteux, la maladie a continué de progresser, l’homme a développé la maladie de Parkinson et est décédé 11 à 12 ans plus tard. Son autopsie a montré une altération cérébrale (maladie de Pick) touchant notamment le lobe frontal droit.

Les chercheurs pensaient que son besoin compulsif de faire des blagues inappropriées et d’agir de manière enfantine était compatible avec un humour pathologique ou Witzelsucht, dont la cause peut être recherchée dans un traumatisme cérébral ou une maladie neurodégénérative. « Les démences, en particulier, si elles prédominent frontalement, peuvent augmenter la production d’humour, ainsi que diminuer le sens de l’humour – précisent les érudits -. En particulier, les patients atteints de démence frontotemporale à variante comportementale (dont la maladie de Pick est une forme, ndlr), surtout s’ils sont dominés par la droite, peuvent avoir tendance à faire du Witzelsucht, de la moria, du slapstick, des blagues scatologiques, ou des calembours compulsifs, ensemble à un niveau réduit. compréhension de l’humour complexe ou inconnu« .

D’autres causes d’humour pathologique peuvent être évolutives ou génétiques, telles que le syndrome d’Angelman ou syndrome de la « marionnette heureuse », le syndrome de Williams et le syndrome de Down. « Même dans l’autisme, bien qu’il y ait un manque de traitement de l’humour lié aux aspects sociaux ou socio-émotionnels, une prédilection importante pour l’humour physique et la farce peut survenir.Concluent les chercheurs.