Que se passe-t-il si un missile nucléaire est lancé au-dessus de l’Europe et comment fonctionne le bouclier antimissile

L’un des risques de la guerre sanglante en Ukraine est l’extension du conflit, avec l’implication potentielle des pays de l’OTAN. Cela pourrait conduire à une escalade apocalyptique, jusqu’à la troisième guerre mondiale, avec l’utilisation possible d’armes atomiques. C’est un scénario que personne ne voudrait évidemment jamais concrétiser et pour le moment il n’y a aucun signe de cela, malgré le fait que le président russe Vladimir Poutine a mis le système de dissuasion nucléaire en état d’alerte, en réponse aux « déclarations agressives » de les pays occidentaux et des sanctions jugées « hostiles ». Mais si un missile nucléaire était lancé sur l’Europe, que se passerait-il ? Existe-t-il un bouclier antimissile capable de nous défendre ? Voici ce que nous savons.

Depuis de nombreuses années, on parle d’un bouclier antimissile pour l’Europe, un système basé sur plusieurs engins capables d’intercepter des missiles balistiques à courte, moyenne et longue portée, potentiellement armés également d’ogives nucléaires. Un tel bouclier est déjà pleinement opérationnel aux États-Unis, grâce à la combinaison de plusieurs systèmes intégrés : parmi eux, l’Aegis monté sur des unités navales, le Ground-Based Midcourse Defense (GMD) pour intercepter les ogives depuis l’espace et le Terminal High Altitude Défense de zone (THAAD) contre les missiles balistiques à moyenne et courte portée, qui, en s’interfaçant avec des capteurs satellites et des installations radar, créent un réseau défensif dense. Une partie de ces systèmes, sous l’égide de l’OTAN, s’étend également à l’Europe sous le nom d’European Phased Adaptive Approach (EPAA), bien qu’il n’y ait pas une structure capillaire et extensive comme celle des USA, mais un ensemble d’installations locales.

L’UE a discuté à plusieurs reprises du bouclier antimissile européen, mais sa mise en œuvre complète a des implications politiques et stratégiques importantes. Un tel système est en effet susceptible de saper l’équilibre entre les superpuissances mondiales, érodant les fondements du concept de dissuasion nucléaire. Mais comme l’indique l’Otan dans un communiqué, la prolifération des missiles balistiques représente une menace pour la sécurité des pays qui en font partie, donc la Défense Antimissile Ballistique ou BMD (acronyme de Ballistic Missile Defense) « est l’une des missions permanentes de l’OTAN et cela fait partie de la réponse de l’Alliance à cette menace ». En termes simples, un tel système est nécessaire pour protéger les populations et les territoires des pays alliés, dont l’Italie fait également partie. « La BMD de l’OTAN est strictement défensive et contribue à la tâche principale de l’OTAN, la défense collective. Les capacités BMD sont un élément essentiel du mix stratégique de l’OTAN, aux côtés des forces conventionnelles et de la dissuasion nucléaire », indique le communiqué.

Mais sur quoi repose exactement la défense antimissile de l’OTAN en Europe ? Quant à l’extension US EPAA, dont le centre de commandement est situé à Ramstein en Allemagne, il existe un radar BMD à Kürecik en Turquie ; un site Aegis Ashore en Roumanie sur la base aérienne de Deveselu et un autre Aegis Ashore en construction sur la base militaire de Redzikowo en Pologne. De plus, en Espagne, il y a quatre navires équipés du système anti-missile Aegis à la base navale de Rota. Deux autres devraient s’y ajouter prochainement. Le système Aegis, dont le nom signifie « bouclier » en latin, est installé sur les destroyers de la classe Arleigh Burke et les croiseurs de la classe Ticonderoga en ce qui concerne l’US Navy. Chaque Aegis s’appuie sur divers sous-systèmes capables d’intercepter et de détruire les missiles balistiques ennemis, tels que le radar de détection, de contrôle et de poursuite AN / SPY-1 et le système de lancement vertical de missiles (VLS) Mk 41. En termes simples, le système détecte les missiles dans l’air et tire d’autres missiles pour les détruire avant qu’ils ne touchent le sol.

A cette sorte de filet de protection s’ajoutent d’autres systèmes de défense BMD basés sur des missiles Patriot, SAMP/T, Aster installés sur des navires et autres. Cependant, il ne s’agit pas d’une couverture tout court, par exemple dépourvue d’une installation capillaire de radar, indispensable pour intercepter les cibles. Au-delà de cela en Turquie, comme le précise InsideOver, il n’y en a en fait qu’un avec des capacités de découverte à très longue portée et est installé à Fylingdales, au Royaume-Uni. Il faut également garder à l’esprit que même si ces systèmes sont capables de toucher un ou plusieurs missiles balistiques (nucléaires et autres) hypothétiquement lancés contre l’Europe, comme l’explique à Netcost-security.fr le physicien Marco Casolino, il serait pratiquement impossible de tous les intercepter. À la fois parce que beaucoup d’entre eux peuvent être lancés ensemble, dont seuls certains sont armés de véritables ogives (essentiellement des appâts), et parce que chaque missile peut transporter plus d’ogives, qui à un certain moment du vol se séparent pour toucher plus de cibles. L’espoir, bien sûr, est que la guerre nucléaire ne viendra jamais avec l’utilisation de ces armes catastrophiques, capables d’anéantir des villes entières. Qu’il suffise de dire que la bombe Tsar de 50 mégatonnes, la plus puissante jamais déclenchée lors d’un essai nucléaire, comme nous l’a expliqué le Dr Casolino, si elle explosait dans le centre de Rome, elle détruirait une zone entre Civitavecchia et Latina.