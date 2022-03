Comment fonctionnent les missiles anti-aériens « Stinger » livrés par les Américains à l’Ukraine

Les États-Unis ont livré un premier paquet d’aide militaire à l’Ukraine, qui comprend également les missiles sol-air Stinger. Voici comment ils fonctionnent.

Vendredi dernier, les États-Unis ont annoncé un paquet de 350 millions de dollars d’aide « létale et non létale » à l’Ukraine pour se défendre contre l’attaque de la Russie. Parmi les armes qui apporteront un soutien à Kiev figurent également les systèmes de missiles sol-air Stinger (FIM-92 Stinger), dont plus de 200 auraient déjà été livrés ce lundi, comme l’indique le direct CBSNews citant deux membres du Congrès américain. fonctionnaires. Ces armes, dont la première version a été produite en série à la fin des années 1970, ont sauté aux honneurs de l’actualité internationale car elles ont été utilisées sur divers théâtres de guerre. Le rôle joué en Afghanistan dans la guerre entre les moudjahidines et les forces de l’ex-Union soviétique a été particulièrement important ; la CIA a livré plusieurs centaines de Stingers aux combattants afghans, grâce auxquels ils ont réussi à abattre ou à endommager un grand nombre d’avions, changeant le cours de la bataille (les Soviétiques se sont retirés en 1989). Mais comment fonctionnent exactement ces missiles Stinger ?

Techniquement, les lance-missiles FIM-92 Stinger sont des armes classées « MANPADS » (Man-portable air-defense systems), c’est-à-dire des dispositifs anti-aériens portables pouvant être portés à l’épaule par un ou deux soldats. Ils peuvent également être utilisés à partir de véhicules terrestres et d’hélicoptères, un détail qui augmente leur polyvalence. Ce sont des armes à courte portée, car elles interceptent des cibles qui volent relativement bas (moins de 4 kilomètres) et « se verrouillent » jusqu’à 4 800 kilomètres. Une fois tiré depuis le tube de lancement, le missile tire à une distance de sécurité de l’opérateur et atteint une vitesse maximale de Mach 2,54, ce qui correspond à un impressionnant 750 mètres par seconde.

Les FIM-92 Stingers sont équivalents au système de missiles 9K38 Igla (ou SA-16 « Gimlet ») de construction soviétique, déjà utilisé avec succès par l’armée ukrainienne contre des avions et des hélicoptères russes. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, un Igla abat un hélicoptère d’assaut russe alors qu’il survole le Dniepr.

Les Stingers et Igla sont tous deux des dispositifs à guidage infrarouge (IR), c’est-à-dire à recherche de chaleur. En termes simples, les capteurs du système de guidage de missiles exploitent les émissions électromagnétiques des hélicoptères et des avions pour les poursuivre, les atteindre et les frapper. La détonation de l’ogive sur les Stingers se produit après quelques secondes. Les missiles mesurent un peu plus de 1,52 mètre de long et seulement 7 centimètres de diamètre. Ils pèsent environ 10 kilogrammes, mais l’ensemble du système – y compris le tube de lancement et le viseur – pèse plus de 15 kilogrammes.

Naturellement, les avions et les hélicoptères ont des contre-mesures pour éviter d’être accrochés et abattus par ces « chiens explosifs », les soi-disant fusées éclairantes, des salves de tir tirées en séquence pour tromper les capteurs des missiles. Dans certaines vidéos publiées par l’armée ukrainienne, on voit des avions russes lancer des fusées éclairantes à répétition pour ne pas être touchés. Il existe plusieurs versions du Stinger et les plus récentes sont plus « douées » pour ne pas se laisser berner par les contre-mesures.