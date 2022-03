Comment fonctionnent les missiles sol-air utilisés par les Ukrainiens pour abattre les hélicoptères et les avions russes

Pour contrer les assauts des hélicoptères russes, les soldats ukrainiens se défendent avec des systèmes portatifs de missiles sol-air. Voici comment ils fonctionnent.

Des images dramatiques des affrontements violents entre les armées russe et ukrainienne viennent constamment de la guerre qui fait rage en Ukraine. Dans certaines vidéos devenues rapidement virales sur les réseaux sociaux, comme celle que vous voyez en haut de l’article, on voit des soldats ukrainiens lancer des missiles sol-air pour abattre des véhicules aériens russes lors de raids. Les images les plus significatives en ce sens provenaient de la région d’Hostomel, à une trentaine de kilomètres de Kiev, où les Ukrainiens tentaient de contenir l’avancée d’une volée d’hélicoptères d’assaut alors qu’ils survolaient le fleuve Dniepr (Nipro), qui serpente sur 2 200 kilomètres entre Biélorussie, Russie et Ukraine (c’est le quatrième fleuve d’Europe).

Dans la première partie de la vidéo, nous observons deux soldats cachés dans les arbres alors qu’ils prennent un lance-missiles portable et en tirent deux en direction de la rivière ; en arrière-plan, vous pouvez entendre le bruit indubitable des hélicoptères en vol. Dans la deuxième partie de la vidéo, au moins une douzaine de ces véhicules sont aperçus au loin, volant à basse altitude au-dessus de la rivière. Au moins un est touché en plein par l’un des missiles lancés par les soldats et tombe inévitablement à l’eau, sous les acclamations des soldats qui se réjouissent de la tuerie.

Aussi connus sous l’acronyme de SAM (acronyme de Surface-to-Air-Missile) ou GTAM (missile sol-air), les missiles sol-air sont des armes utilisées dans le but de défendre l’espace aérien. Les missiles peuvent être déployés en batteries, transportés par des véhicules, fixés sur des rampes ou utilisés au travers d’appareils appelés « MANPADS » (Man-portable air-defense systems), c’est-à-dire qu’ils peuvent être portés à l’épaule et à courte portée, juste comme ceux de la vidéo. Plus précisément, les soldats ukrainiens ont utilisé un système de missiles 9K38 Igla de fabrication soviétique (également connu sous le nom de SA-16 « Gimlet »). L’arme est officiellement entrée en service au début des années 1980 et est aujourd’hui fournie à plus de trente armées. C’est l’équivalent du système de missile portable américain Stinger. Mais comment fonctionnent exactement ces missiles sol-air ?

Techniquement, les missiles lancés par Igla et Stinger sont à guidage infrarouge (IR) / à recherche de chaleur ; c’est-à-dire qu’ils détectent les émissions électromagnétiques émises par l’avion et les suivent passivement à travers les capteurs du système de guidage. Ils sont basés sur un concept appelé « tirer et oublier », dans lequel après l’amarrage, tout dépend de la capacité du missile à chasser et à toucher la source de chaleur. La propulsion du missile repose sur deux étages distincts ; le premier permet le lancement depuis l’appareil portable, le second, le principal, s’active à distance de sécurité de l’opérateur et le pousse à vitesse maximale vers la cible.

Bien sûr, les avions interceptés ne restent pas impuissants face à ces attaques dévastatrices, mais disposent de systèmes de défense (contre-mesures) capables de tromper les capteurs de recherche de chaleur. Ce sont des fusées éclairantes, c’est-à-dire des salves à haute température généralement lancées en séquence comme des « boules de feu », qui poussent le missile à dévier sa trajectoire et à manquer la cible. C’est exactement ce que font les hélicoptères russes lorsqu’ils survolent le Dniepr, pour éviter d’être accrochés et abattus par l’Igla. Après la bataille sanglante, l’aéroport d’Hostomel était toujours conquis par les Russes.