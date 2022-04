Quels sont les Phoenix Ghosts, les nouveaux drones que les États-Unis ont créés spécifiquement pour l’Ukraine

Construits par le californien Aevex Aerospace, ils ont été développés par l’US Air Force en réponse aux besoins de la résistance ukrainienne.

Le dernier paquet d’armes de 800 millions de dollars que les États-Unis envoient à l’Ukraine comprend des dizaines de Phoenix Ghosts, un nouveau type de drone spécialement développé pour répondre aux besoins de l’armée ukrainienne. Selon le porte-parole du Pentagone John Kirby, il s’agit de 121 drones, qui viendront compléter le nouvel approvisionnement en véhicules et munitions destiné à la résistance ukrainienne contre la Russie. Par rapport aux Switchblades, les drones dits kamikazes déjà envoyés par le gouvernement américain, les Phoenix Ghosts ont « un champ d’action plus large » a expliqué le porte-parole, précisant que ce type de drone a « une capacité similaire mais distincte aux Switchblades ».

Que sont les drones Phoenix Ghost

Développés par l’US Air Force, les drones Phoenix Ghost sont un type de véhicule aérien sans pilote (UAV, véhicules aériens sans pilote) produit par le californien Aevex Aerospace, une société basée à Solana Beach, qui fournit des « solutions complètes de renseignement aéroporté ». Comme l’a expliqué un haut responsable de la défense américaine, qui a parlé de la nouvelle arme sous couvert d’anonymat, ce type de drone serait utile contre une variété de cibles et, contrairement aux Switchblades fabriqués par AeroVironment Inc., pourrait donc localiser et toucher des cibles qui ils vont au-delà des milices et des chars russes, assurant un champ d’action plus large.

https://mobile.twitter.com/AS7404542949/status/1517198025508147202

En comparaison, les drones Switchblade précédemment envoyés en Ukraine avaient une capacité de vol de plus de 40 kilomètres et offraient la possibilité de flâner pendant environ 40 minutes avant d’attaquer avec une ogive anti-blindée. Pour leur fonctionnement, l’opérateur du drone a utilisé un système de contrôle de tir à écran tactile basé sur une tablette, avec la possibilité de piloter manuellement le missile égaré.

Le Phoenix Ghost, a souligné le haut responsable de la défense, est en partie similaire aux systèmes sans pilote Switchblade, en ce sens qu’il s’agit d’un « drone à sens unique » qui a été « clairement conçu pour frapper » un certain nombre de types de cibles différents. Cela signifie probablement que le Phoenix Ghost est un drone suicide à usage unique à faible coût qui peut se comporter comme des munitions perdues, c’est-à-dire qu’il vole dans l’espace aérien avant de s’écraser sur une cible. Cela dit, il existe cependant quelques différences dans « l’étendue des capacités de Phoenix Ghost, mais je n’entrerai pas dans les détails de ces capacités », a ajouté le responsable, notant que le nouveau système nécessiterait une formation minimale pour les opérateurs ukrainiens qui sont déjà familier avec Switchbalde ou d’autres aéronefs sans pilote.