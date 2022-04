CNN+ ferme ses portes un mois seulement après son lancement

En bref : Warner Bros. Discovery a annoncé son intention de fermer CNN+ un mois seulement après le lancement du service de streaming 24h/24. CNN + devait inaugurer l’ère numérique pour le fournisseur de nouvelles. Au lieu de cela, le service sera fermé le 30 avril.

Selon un rapport de CNBC, la société a déjà investi des centaines de millions de dollars dans le projet. Le New York Times note que CNN prévoyait de dépenser plus d’un milliard de dollars au cours des quatre prochaines années pour embaucher plus d’employés et louer un étage supplémentaire de bureaux à Manhattan pour soutenir l’entreprise.

Andrew Morse, qui a dirigé la poussée chez CNN, démissionne également et sera remplacé par Alex MacCallum, qui occupe actuellement le poste de directeur général de CNN +.

Le président entrant de CNN, Chris Licht, a déclaré dans une note que la décision était incroyablement difficile, mais qu’elle était la bonne pour le succès à long terme de CNN. Les abonnés recevront des remboursements au prorata des frais d’adhésion déjà payés.

La semaine dernière, CNBC a rapporté que moins de 10 000 personnes regardaient CNN+ quotidiennement.

En 2017, CNN a annulé sa fonction d’actualités quotidiennes sur Snapchat après seulement quatre mois. Quibi, le service de streaming éphémère de Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, a réussi à tenir pendant sept mois avant que la décision ne soit prise de débrancher.

Une note de Licht vue par CNBC indique que les employés de CNN + seront payés et recevront des avantages pendant les 90 prochains jours afin d’explorer d’autres opportunités au sein de l’entreprise. Après cela, toute personne qui quitte recevra une indemnité de départ d’au moins six mois.

Crédit image stevosjetable