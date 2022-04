Un aveugle de naissance perçoit le temps à travers les matériaux

Il s’agit du premier cas dans le monde de synesthésie non visuelle, un phénomène dans lequel certains stimuli évoquent des sensations d’une nature différente de celle normalement ressentie.

La synesthésie est un phénomène encore mal compris. La plupart des personnes qui en souffrent associent les expériences visuelles à des sensations autres que celles normalement ressenties, comme le physicien lauréat du prix Nobel Richard Feynman, qui a perçu les couleurs en lisant des équations mathématiques compliquées. À d’autres moments, les sons suscitent une sensation différente, comme dans le cas du compositeur hongrois Franz Liszt qui une fois, notamment, a demandé à son orchestre de jouer des morceaux « un peu plus bleu« . Plus rarement, la synesthésie est associée à des sensations tactiles et, à ce jour, aucun cas de synesthésie n’a été rapporté chez des personnes aveugles de naissance, suggérant que cette affection pourrait compromettre l’émergence de phénomènes liés à la synesthésie.

Cependant, une équipe de recherche dirigée par le professeur Roberto Bottini du Center for Mind / Brain Sciences de l’Université de Trente a décrit le premier cas de synesthésie non visuelle chez un homme de 40 ans atteint de cécité congénitale, réfutant les hypothèses précédentes et « combler un vide important dans les connaissances actuelles sur la synesthésie et les mécanismes sous-jacents à la diaphonie sensorielle dans l’esprit humain» Les chercheurs ont précisé dans un rapport sur Neuropsicologie.

Dans le cas de l’homme, la synesthésie a émergé par des stimuli tactiles, avec des « chiffres, lettres, mois et jours de la semaine » […] associée à une position précise dans l’espace mental et à une certaine texture tactile » ont expliqué les chercheurs. Autrement dit, certaines textures, comme le velours ou le plastique, étaient perçues comme un mardi ou un jeudi, plutôt que comme le mois d’avril.

Pour tester la synesthésie non visuelle chez l’homme de 40 ans, les chercheurs ont installé un tableau recouvert de 40 carrés de matériaux différents et ont demandé à l’homme de choisir quelle texture ressemblait le plus à certains chiffres, mois et jours de la semaine. Un mois plus tard, les chercheurs ont changé au hasard l’ordre des matériaux et ont demandé à l’homme de répéter l’expérience. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux d’un groupe de personnes sans synesthésie, révélant que si l’homme avait choisi les mêmes matériaux avec une précision de 75 %, le groupe témoin avait répondu correctement environ 7 % du temps.

« Nous avons vérifié empiriquement la présence de synesthésie nombre-plot et lettre-plot dans le [soggetto]par rapport aux témoins non synesthésiques, sondant la cohérence des associations objet-intrigue au fil du temps – les chercheurs ont rapporté – et démontrant que la synesthésie peut se développer même sans vision « .