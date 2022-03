Quels sont les drones « kamikazes » Switchblade que les États-Unis pourraient livrer à l’Ukraine

L’Ukraine pourrait recevoir des États-Unis des systèmes de missiles tactiques mortels Switchblade, connus sous le nom de drones kamikazes. Voici ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent.

Les États-Unis ont récemment annoncé une aide militaire de 1 milliard de dollars à l’Ukraine pour l’aider à se défendre contre l’agression russe ; parmi les armes qui seraient considérées comme envoyées, comme l’ont précisé deux responsables du Congrès à NBCNews, il y aurait les systèmes de missiles tactiques mortels Switchblade, également appelés « drones kamikazes » en raison de leurs caractéristiques particulières. En termes simples, ce sont de petits drones légers chargés d’une ogive explosive, qui peuvent être guidés et tirés sur l’ennemi comme des missiles. Il existe deux versions : le Switchblade 300, utile contre les positions des soldats et les véhicules légers, et le Switchblade 600, conçu pour détruire les véhicules blindés, chars et autres véhicules lourds. Déjà employées par l’armée des Stars and Stripes en Afghanistan, ces « munitions perdues » polyvalentes pourraient être une épine dans le pied de l’armée de Moscou, si les États-Unis décidaient vraiment de les remettre à l’Ukraine. Voici comment ils fonctionnent.

Que sont les drones Switchblade

Produits par AeroVironment, Inc., une société basée à Arlington et spécialisée dans les véhicules aériens sans pilote ou UAV (véhicules aériens sans pilote), les Switchblades ont été conçus pour répondre à une demande tactique spécifique apparue en Afghanistan, à savoir la nécessité de se défendre contre les embuscades ennemies en situations où il était impossible de demander un appui aérien. Non seulement pour une question de vitesse – faire décoller des avions et des hélicoptères prend toujours du temps – mais aussi pour les éventuels dommages collatéraux de tels attentats en contexte urbain.

Des drones militaires capables de transporter des explosifs appartenaient déjà à l’armée américaine, mais jugés trop lents pour être armés dans des situations d’urgence. Le Pentagone a donc décidé d’attribuer à la société Virginia un contrat spécifique pour la construction de petits drones polyvalents, transportables par un seul soldat et rapidement déployables, capables de toucher avec précision des cibles ennemies au-delà de la ligne de mire. D’où la naissance des mortels Switchblade (switchblade en italien), des systèmes de missiles tactiques qui peuvent être rangés à l’intérieur d’un sac à dos – ne pesant que 2,5 kilogrammes – et lancés depuis des plateformes terrestres, maritimes et même aériennes.

Comment fonctionnent les Switchblades

Les Switchblades sont composés d’un tube de lancement semblable à celui d’un mortier et d’un drone (plus précisément une « munition perdue ») ce qui explique la hauteur quelques mètres après le lancement. L’apparence de l’engin volant est très similaire à celle des drones plus gros, comme le fameux RQ-1 Predator piloté à distance avec une envergure de près de 15 mètres, mais il est beaucoup plus petit. Qu’il suffise de dire que le 300 mesure un peu plus d’un demi-mètre de long. Une fois lancé, un Switchblade 300 peut parcourir 10 kilomètres, mais en raison de sa petite taille, il a une autonomie de seulement 10 minutes. La propulsion est due à un petit moteur électrique, qui permet une vitesse de 157 kilomètres par heure.

Le « drone kamikaze » est équipé d’une caméra couleur et d’un GPS qu’il utilise pour localiser, suivre et engager les cibles ennemies. Les soldats peuvent également attribuer une trajectoire de collision préprogrammée spécifique. «Grâce au logiciel S2S, les coordonnées cibles sont instantanément transférées du SUAS au Switchblade via une communication machine à machine, ce qui réduit les temps d’engagement et la charge cognitive de l’opérateur. S2S fournit aux opérateurs de Switchblade des liaisons descendantes vidéo en temps réel pour une vue centralisée de la zone opérationnelle et la possibilité de combiner les scènes SUAS ISR et les flux de caméra Switchblade 300 sur un seul écran », lit-on sur le site Web d’AeroVironment, Inc. qui a récemment publié une déclaration en faveur de la population ukrainienne. Le Switchblade 300 est armé d’explosifs équivalents à une grenade de 40 mm, de quoi neutraliser les positions avec les soldats ennemis et les véhicules légers comme les voitures. Le Switchblade 600, qui peut peser jusqu’à 23 kilogrammes et parcourir 80 kilomètres, emporte des ogives conçues pour détruire le blindage des véhicules lourds tels que les chars. Il peut être déployé en seulement 10 minutes.