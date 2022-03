Asus, Gigabyte, EVGA et ASRock offrent aux joueurs une lueur d’espoir pour de meilleurs prix GPU

En bref : certains des partenaires AIB de Nvidia et d’AMD organisent des promotions sur leurs GPU, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs du monde entier. Bien que nous ne sachions pas quand nous pourrons acheter des cartes graphiques à des prix décents, l’amélioration de la disponibilité et des développements comme celui-ci laissent espérer que le marché continuera de s’améliorer dans les mois à venir.

Entre la pénurie de puces, les scalpers et les mineurs de crypto-monnaie avec un appétit pour l’extraction industrielle de GPU, cela fait deux longues années que nous n’avons pas vu de cartes graphiques de milieu de gamme et haut de gamme proches du prix de détail suggéré par leur fabricant. Les choses se sont améliorées ces derniers temps, mais à un rythme qui fait que tout le monde attend avec impatience une époque où le PDSF était plus qu’un nombre arbitraire qui est jeté dans les supports marketing.

La disponibilité est bien meilleure aujourd’hui qu’il y a un an, et les prix des GPU d’AMD et de Nvidia oscillent généralement autour de 40 % par rapport au PDSF. Dans certaines régions d’Europe, des modèles bas de gamme comme la Radeon RX 6500 XT et la GeForce RTX 3050 peuvent être trouvés à des prix étonnamment bas sur ce qui est encore un marché des GPU enflammé.

Comme l’a noté Chris Szewczyk chez PC Gamer, certains fabricants ont commencé à offrir des remises sur certaines cartes graphiques de la série RTX 3000. Par exemple, ceux d’entre vous qui vivent en Australie peuvent trouver les variantes Strix et TUF du RTX 3080 10 Go vendues pour aussi peu que 1 399,99 $ chez des détaillants comme Scorptec, PC Case Gear et PLE. Il s’agissait d’une baisse de prix importante, car la plupart des unités se sont vendues rapidement en quelques heures.

Pour les personnes qui aiment rechercher des GPU sur eBay, les choses ne sont pas aussi roses, mais Tom’s Hardware écrit que les prix de la plupart des cartes graphiques de la génération actuelle ont connu une baisse moyenne d’environ 9 % depuis février. Cela dit, les prix Newegg pour certains GPU sont encore meilleurs, avec le RTX 3080 12 Go de Gigabyte à 1 249,99 $, le RTX 3070 Ti à 899,99 $ et l’Aorus RTX 3070 à 859,99 $.

La situation avec les cartes RDNA 2 d’AMD est assez similaire. L’ASRock RX 6900 XT se vend maintenant à 1 299,99 $, le RX 6800 à 979,99 $, le RX 6700 XT à 599,99 $ et le RX 6600 XT à seulement 499,99 $. Les prix d’Amazon sont toujours en désordre au moment de la rédaction, mais avec une disponibilité améliorée dans plusieurs autres endroits, il ne faudra pas longtemps avant qu’ils s’alignent sur la même tendance à la baisse.

EVGA répertorie également les modèles RTX 3080 12 Go XC3 ULTRA GAMING et RTX 3080 12 Go FTW3 ULTRA GAMING pour 1 249,99 et 1 299,99, respectivement. Il va sans dire que les stocks de ceux-ci vont probablement s’évaporer bientôt, mais ils sont encore un autre signe positif pour le marché troublé des GPU.

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire et la tendance à la baisse des prix pourrait s’inverser en raison de divers facteurs, tels que les fermetures d’usines à Shenzhen, les pannes de courant à Taïwan et la diminution de l’offre de certains matériaux et gaz en raison de la conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Les très attendus GPU de la série Arc A d’Intel ne sont pas à l’abri de certains de ces développements, mais nous ne pouvons qu’espérer que la concurrence accrue pour Nvidia et AMD fera baisser un peu plus les prix.