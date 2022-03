Xbox parie d’être 100% recyclable en 2030

La marque Xbox se veut encore plus verte et fera le pari d’être plus écologique dans les années à venir. Dans une industrie où les équipements sont renouvelés tous les cinq ans voire moins, l’environnement doit être pris en compte. Heureusement, le format numérique réduit l’impact environnemental et Microsoft en est très conscient avec Game Pass et son Store. Mais maintenant, ils veulent aller plus loin et être 100 % recyclables d’ici 2030.

Xbox veut être encore plus écologique

Microsoft a annoncé qu’il s’engage à rendre les consoles Xbox entièrement recyclables d’ici 2030. L’engagement est pris par le vice-président des opérations de Xbox, Dave McCarthy. McCarthy a déclaré en partie: « Chez Microsoft – et, par extension, Xbox – nous avons pris des engagements ambitieux pour réduire considérablement l’impact environnemental de l’entreprise et fonctionner comme une entreprise à empreinte carbone négative, eau positive et zéro déchet d’ici 2030. »

Un fait intéressant est qu’actuellement, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont recyclables à 97 %. Ces données sont issues de la procédure de validation des revendications environnementales UL (Underwriter’s Laboratories).

Cependant, l’équipe Xbox ne semble pas satisfaite de cela, car les consoles ont subi davantage d’améliorations axées sur la durabilité. Par exemple, la mise à jour du système 2021 a introduit des améliorations au mode d’économie d’énergie qui l’ont rendu encore plus efficace et ont ajouté la possibilité de télécharger des mises à jour du jeu et du système en mode d’économie d’énergie.

L’année dernière également, l’utilisation de résines recyclées post-consommation (PCR) a été mise en œuvre pour la première fois pour certains des boîtiers de la série S, ainsi que pour certaines pièces internes, ainsi que dans les contrôleurs Xbox.

La Xbox est déjà recyclable à 97% et aspire à 100%

Il convient de comprendre qu’il ne s’agit pas de simples paroles banales et que certaines entreprises sont sérieusement engagées dans la durabilité. Le 10 mars, l’entreprise a publié son rapport sur la durabilité environnementale 2021, décrivant les progrès réalisés dans la réduction de l’empreinte carbone mondiale de l’entreprise et l’élimination des déchets. Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs de Xbox ? Au sujet des jeux, McCarthy avait ceci à dire : « Bien que les jeux apportent de la joie aux joueurs, nous reconnaissons également que les jeux ont un impact sur l’environnement. Notre engagement envers nos joueurs et l’industrie est de travailler sans relâche pour réduire cet impact de manière responsable et conforme aux engagements de Microsoft. »