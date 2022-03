Que sont les javelots et comment fonctionnent-ils, l’arme symbolique de la résistance en Ukraine

Les lanceurs de missiles antichars portables Javelin comptent parmi les armes les plus puissantes, les plus polyvalentes et les plus efficaces de la résistance ukrainienne. Voici comment ils fonctionnent.

Crédit : Lockheed Martin

Parmi les armes fournies à l’Ukraine pour se défendre de l’attaque des Russes figurent les lanceurs de missiles antichars portables, devenus un véritable cauchemar pour l’armée du Kremlin. Outre les anglo-suédois NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), les FGM-148 Javelins américains, parmi les armes les plus avancées et les plus modernes conçues contre les véhicules blindés, se révèlent particulièrement efficaces. Ce n’est pas un hasard s’ils sont devenus l’un des symboles de la résistance ukrainienne, capables de détruire des centaines de chars, véhicules blindés et autres moyens envoyés de Moscou grâce à eux. Qu’il suffise de dire que l’image du « Saint Javelot » créée par le jeune Christian Borys a permis de recueillir plus d’un million de dollars canadiens pour financer des organismes humanitaires opérant en Ukraine. Voici ce que sont ces armes et comment elles fonctionnent.

Que sont les lanceurs de javelot

Les lanceurs de missiles FGM-148 Javelin, développés en collaboration entre les sociétés américaines Lockheed Martin et Raytheon, sont officiellement entrés en service dans l’armée Stars and Stripes en 1996, après plusieurs années de tests. Ils ont été développés pour remplacer les anciens lanceurs de missiles antichars filoguidés (le M47 Dragon) par un système plus facile à utiliser et polyvalent, ainsi qu’efficace. Le Javelin a une conception appelée « fire-and-forget », car il permet aux soldats de quitter la position d’attaque immédiatement après le lancement, sans avoir à viser le missile sur la cible et risquer une contre-attaque. En effet, ils sont équipés d’un système de guidage infrarouge automatique (recherche de chaleur) ; après accostage et lancement, le missile poursuit et touche la cible en totale autonomie, sans autre intervention de l’opérateur. Le lanceur peut être utilisé par un ou deux soldats.

Comment fonctionnent les lanceurs de javelin

Les lanceurs de missiles FGM-148 Javelin se composent d’un « tube » lanceur réutilisable et d’un système de ciblage avec zoom optique, thermique et vision nocturne. Les missiles lancés par le système sont des ogives dites à double amorçage HEAT (High-explosive anti-tank), conçues pour pénétrer le blindage des chars. La première détonation vise à retirer et percer le blindage, la seconde, la principale, est destinée à détruire le véhicule. Bien que les ogives HEAT ne soient pas considérées comme particulièrement efficaces contre les chars modernes, en raison du blindage réactif conçu pour dévier et faire exploser les missiles et les roquettes vers l’extérieur, couplées à un lanceur Javelin, elles sont considérées comme absolument mortelles pour ces véhicules. La raison réside dans le fait que le missile ne touche pas le char par le côté, où se trouve le blindage lourd et efficace, mais par le haut. Cela permet au missile de centrer la partie la plus fine et la plus délicate d’un char (la tourelle avec la trappe d’accès), favorisant la destruction du véhicule, ou en tout cas sa désactivation et la neutralisation de l’équipage.

Crédit : Lockheed Martin

Les avantages des javelots pour la résistance en Ukraine

Comme le rapporte dans The Conversation le professeur James Dwyer, maître de conférences à la School of Social Sciences de l’université de Tasmanie (Australie), pendant les deux semaines de conflit en Ukraine sur 300 sauts de javelot 280 cibles auraient été détruites. Ce chiffre, à confirmer, explique pourquoi les nouvelles armes antichars sont tant demandées et exploitées par Kiev pour repousser l’assaut sur Moscou. Parmi les principaux avantages du Javelin figure la possibilité d’être utilisé depuis l’intérieur des bâtiments, de plus ils ont un rayon d’action de 4,5 kilomètres, bien plus que les 800 mètres du système NLAW, bien que ce dernier soit également considéré comme une arme particulièrement précieuse. . Les javelots sont des armes assez chères; un seul missile a un prix d’environ 80 000 dollars.