Fgm 148 Javelin : La Super Arme Qui Tue Les Russes

Selon certains rapports, les États-Unis et leurs alliés ont envoyé des armes à l’Ukraine ces dernières semaines après l’invasion russe. Des images de chars russes détruits sur les réseaux sociaux ont attiré l’attention sur une arme en particulier : le Javelin.

Selon le New York Times, plus de 17 000 armes antichars, dont des missiles Javelin, ont été envoyées en Ukraine via la Pologne et la Roumanie. Mais quelles sont les caractéristiques du Javelin ?

Le lanceur de missiles Javelin a joué un rôle de premier plan dans cette guerre entre la Russie et l’Ukraine et s’appelait même S. Javelin. Les experts en armement disent que le Javelin peut être particulièrement efficace contre les chars russes, bien qu’ils préviennent que les systèmes de missiles ne changent pas exactement la guerre.

Le Javelin est un système de missile antichar qui bloque l’image thermique d’une cible. Le soldat espionne la cible à travers une unité de lancement de commando et sélectionne différentes cibles et types d’attaques.

Ces missiles antichars sont parmi les plus portables et les plus avancés au monde, pèsent environ 15 kilogrammes et peuvent être portés à l’épaule par un soldat.

Lorsqu’il est tiré, le moteur de lancement du missile le pousse hors du tube. Le lancement se déroule en douceur, il n’y a donc pas beaucoup de débris ou de fumée, ce qui rend également plus difficile pour l’ennemi de voir où il a été lancé. Le Javelin est connu pour être un système « tire et oublie » car une fois programmé, le missile fait son chemin.

Comme on peut le voir sur l’image suivante, « l’opérateur » lance le missile directement sur le char, ou bien effectue une attaque dans la zone supérieure. Selon les informations, la portée de cette arme est de 4,5 km et le missile peut monter jusqu’à 150 m.

Alors que le Javelin peut frapper n’importe quel type de véhicule qui émet de la chaleur, il est plus puissant contre les chars car il peut attaquer d’en haut. C’est pourquoi on l’appelle un Javelin (javelin), fonctionnant presque comme une lance.

Cette arme est également utilisée pour attaquer des hélicoptères volant à basse altitude, entre autres cibles.Le Javelin est « probablement l’arme antichar la plus sophistiquée et la plus puissante », a déclaré Mark Cancian, conseiller principal du programme de sécurité internationale au Center for Strategic and International. Études.

L’Ukraine a récemment révélé que la Russie avait déjà perdu 335 chars et environ 1 100 véhicules de combat blindés dans cette guerre.