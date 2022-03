Netflix n’a pas l’intention de suivre Disney + en offrant un niveau financé par la publicité, mais "ne jamais dire jamais"

En un mot: la nouvelle de la semaine dernière selon laquelle Disney + introduirait un niveau moins cher et financé par la publicité nous a laissé plusieurs questions, notamment si son rival Netflix fera de même. Maintenant, nous avons la réponse : non, du moins pas de si tôt.

Disney n’a pas révélé trop de détails sur son niveau financé par la publicité qui devrait arriver plus tard cette année. La société n’a jamais annoncé de prix, mais elle offrira vraisemblablement une alternative moins chère à son coût initial de 7,99 $ par mois / 79,99 $ par an ; un peu comme Hulu, propriété de Disney, dont l’abonnement de 12,99 $ par mois est réduit de près de moitié à 6,99 $ si vous pouvez supporter les publicités et que cela ne vous dérange pas de manquer 4K.

Avec d’autres qui le font, le plus grand streamer du monde, Netflix, offrira-t-il également un niveau moins cher, financé par la publicité, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer son forfait de base de 9,99 $ par mois ? Le directeur financier Spencer Neumann a déclaré que « ce n’est pas quelque chose qui est dans nos plans ».

« Il est difficile pour nous d’ignorer en quelque sorte que d’autres le font, mais cela n’a plus de sens pour nous », a déclaré Neumann, s’exprimant lors de la conférence 2022 sur la technologie, les médias et les télécommunications de Morgan Stanley (via Variété)

Cela peut sembler assez précis, mais Neumann a laissé entendre que Netflix n’exclurait pas l’idée de façon permanente. « Nous avons un très bon modèle d’abonnement évolutif, et encore une fois, ne dites jamais jamais, mais ce n’est pas dans notre plan », a-t-il ajouté.

Avec Paramount +, Peacock, Hulu et bientôt Disney offrant des niveaux financés par la publicité, il semble que Netflix sera bientôt le seul meilleur streamer sans une telle option.

En janvier, Netflix a augmenté ses prix pour tous les utilisateurs américains, et il a perdu un quart de sa valeur quelques semaines plus tard en raison du ralentissement de la croissance des abonnés. Mais même si un niveau financé par la publicité semble avoir du sens, ne vous attendez pas à en voir un dans un avenir proche.