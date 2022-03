L’auteur de science-fiction détrône Pebble pour le titre de la campagne Kickstarter la plus financée

En un mot : le règne de Pebble en tant que campagne Kickstarter la plus financée de l’histoire a pris fin. Ce n’était pas un autre gadget technologique innovant qui a pris la première place, ni même un nouveau jeu branché, mais plutôt un ensemble de romans d’un écrivain bien connu.

L’écrivain épique de fantasy et de science-fiction Brandon Sanderson a lancé une campagne Kickstarter pour quatre nouveaux « romans secrets » écrits au cours des deux dernières années. Chaque livre compte environ 400 pages et est proposé dans votre choix de livre numérique numérique, de livre audio numérique et de livre à couverture rigide premium non signé.

Les romans autonomes nécessitent très peu de connaissances préalables sur le travail de Sanderson, a-t-il déclaré, et les titres sont cachés pour l’instant pour une couche supplémentaire d’intrigue.

La campagne de Sanderson a été lancée le 1er mars, grimpant en flèche dans les classements pour devenir la campagne la plus financée de tous les temps en moins de quatre jours complets. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 83 000 bailleurs de fonds ont collectivement promis au nord de 20,6 millions de dollars et il reste encore 27 jours.

Pebble Time, un pionnier sur le marché des montres intelligentes en papier couleur, occupe la première place dans les rangs de Kickstarter depuis des années avec un total de 20 338 986 $. Pebble a été acheté par Fitbit pour 23 millions de dollars fin 2016 après avoir refusé une offre de Citizen un an plus tôt évaluée à 740 millions de dollars.

Coolest Cooler, le dissipateur multifonction malheureuse de Ryan Grepper, est classée troisième campagne la plus financée avec près de 13,3 millions de dollars en promesses de dons. Près d’un tiers de tous les bailleurs de fonds d’origine – soit environ 20 000 personnes – n’ont jamais reçu leur glacière, ce qui en fait l’un des plus gros échecs de l’histoire de Kickstarter. Greeper a fermé Coolest LLC en 2019.

Les parties intéressées peuvent soutenir la campagne de Sanderson et obtenir les quatre livres au format e-book à partir de 40 $.