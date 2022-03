FNCS Fortnite Saison 1 – Finales : dates, heures et comment obtenir des drops Twitch

La finale FNCS, la Fortnite Chapter 3 Season 1 Fortnite Champion Series se déroule du 4 au 7 mars 2022. Des récompenses gratuites peuvent être obtenues grâce aux drops Twitch pour avoir regardé certaines chaînes lorsqu’elles diffusent cet événement en direct. Juste en dessous nous vous indiquons la marche à suivre pour obtenir plusieurs objets gratuits dans Fortnite :

Finales du FNCS de Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : dates et horaires

Les dates et heures des finales FNCS de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite en Europe sont les suivantes :

05/03/22 : de 19h00 CET à 20h00 CET.

03/06/22 : de 19h00 CET à 22h00 CET.

Fortnite Saison 1 : comment regarder les finales FNCS en direct

La première option que nous avons pour voir les finales FNCS du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite en direct et en direct est Twitch. Toutes les émissions seront diffusées en direct dans toutes les langues et vous pourrez les regarder sur watch.fortnite.com. Une autre option consiste à vérifier la liste des flux Twitch avec des baisses activées et à entrer l’un d’entre eux.

Comment obtenir des récompenses en regardant le Fortnite FNCS avec Twitch Drops

Récompenses gratuites de FNCS Twitch pendant la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite

En regardant n’importe quel FNCS Twitch direct dont les drops sont activés entre le 04/03/2022 à 16h00 CET et le 07/03/2022 à 06h00 CET, nous pouvons obtenir les récompenses suivantes :

Accessoire de sac à dos numéro un (et tous ses styles supplémentaires, dont un nouveau bleu) : il s’obtient en regardant 30 minutes dans n’importe quel direct avec des drops activées.

Écran de chargement des paladins hachés : obtenu après avoir obtenu la récompense précédente et regardé au moins 30 minutes supplémentaires dans n’importe quel direct avec des drops activées.

Veuillez également noter que pour réclamer les récompenses, nous devons avoir connecté notre compte Twitch à notre compte Epic Games. Pour ce faire, nous allons dans cette section du Web.

