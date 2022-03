John Romero sort son premier niveau Doom II depuis 1994 pour soutenir l’Ukraine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le co-créateur de Doom, John Romero, a publié une toute nouvelle carte pour le FPS classique Doom 2 qui aidera les efforts humanitaires en Ukraine. Il marque le premier niveau du jeu que Romero a publié depuis son lancement il y a près de 30 ans, en 1994.

Romero a tweeté que le nouveau niveau est au prix de cinq euros (5,54 $), dont 100% seront utilisés pour soutenir le peuple ukrainien grâce à des dons à la Croix-Rouge et au Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies.

Pour soutenir le peuple ukrainien et les efforts humanitaires de la Croix-Rouge et du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies, je lance un nouveau niveau DOOM II pour un don de 5 €. 100% des recettes vont à ces agences. Merci. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) 2 mars 2022

Pour jouer au niveau, appelé One Humanity, vous aurez besoin d’une copie originale de Doom 2 et d’un port source moderne. Le .WAD contient un fichier texte readme ainsi que les données externes du mod, et il peut être téléchargé jusqu’à trois fois après l’achat. Il est disponible à l’achat dès maintenant sur le site Web de Romero.

Ce n’est pas le premier retour de Romero à la création de cartes. Le développeur, qui a quitté id Software en 1996, a publié le premier niveau Doom qu’il avait créé en plus de deux décennies en 2016 : une version réinventée de l’étape E1M8 de l’original appelée Tech Gone Bad.

Romero a également publié Sigil en 2019, le successeur spirituel non officiel du quatrième épisode de Doom. Le pack complémentaire comprend neuf niveaux solo et neuf niveaux de match à mort. Vous pouvez toujours le télécharger gratuitement ici – il y a aussi la possibilité de payer 6,66 euros pour un exemplaire accompagné d’une bande originale de l’ancien guitariste de Guns N ‘Roses, Buckethead. Romero travaille actuellement sur une suite de Sigil, appelée, sans surprise, Sigil 2.

Dans des nouvelles connexes, EA Sports vient d’annoncer qu’il retirera les équipes russes et biélorusses de NHL 22 et FIFA 22 en réponse à l’invasion de l’Ukraine.