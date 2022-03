Le trou noir le plus proche de la Terre n’est pas tout à fait ce que nous pensions

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche internationale en examinant de nouvelles données du Very Large Telescope au Chili, qui ont permis d’exclure l’existence d’un trou noir dans le système stellaire HR 6819.

Ce que les astronomes croyaient être le trou noir le plus proche de la Terre est quelque chose de complètement différent. Ceci est soutenu par une équipe de recherche internationale qui, dans une étude qui vient d’être publiée sur Astronomie & Astrophysiqueconteste les conclusions auxquelles est parvenue une équipe de l’Observatoire européen austral (ESO) qui, en 2020, avait émis l’hypothèse de l’existence d’un trou noir à seulement 1 011 années-lumière de la Terre, dans le système stellaire binaire HR 6819. Cependant, certains de ces chercheurs, ensemble avec une équipe plus importante dirigée par Abigail Frost de l’Université catholique de Louvain, en Belgique, ont maintenant signalé qu’il n’y avait pas de trou noir dans HR 6819, qui est plutôt un système monophasé « vampire » à deux étoiles rare et de courte durée dans son évolution.

Pour tester la nouvelle hypothèse, les deux équipes ont travaillé ensemble pour obtenir de nouvelles données HR 6819 plus fines, en utilisant le Very Large Telescope (VLT) au Chili et l’interférométrie, qui a permis de mesurer la position des corps célestes de manière plus précise et de découvrir la véritable nature de ce système. Dans le cas de trois corps célestes, soit deux étoiles et un trou noir, l’une des deux étoiles aurait dû se trouver sur une orbite large, éloignée de la deuxième étoile et du trou noir, mais les chercheurs n’ont rien trouvé sur cette orbite, éliminant ainsi l’hypothèse d’un trou noir.

Au lieu de cela, les données ont révélé que non seulement les deux étoiles sont proches l’une de l’autre, mais que l’une semble aspirer la matière de l’autre, créant ce que l’on appelle une étoile Be. « Comprendre l’évolution de ces étoiles pourrait nous aider à comprendre comment elles deviennent des étoiles à neutrons ou produisent des événements d’ondes gravitationnelles – dit Frost -. Ces données représentent la dernière pièce du puzzle et nous ont permis de conclure que HR 6819 est un système binaire sans trou noir« .

Pour les chercheurs c’est le « meilleure interprétation trouvée à ce jour pour ce système binaire, à un moment suivant l’événement au cours duquel l’une des étoiles a aspiré l’atmosphère de son étoile compagne – a expliqué Bodensteiner, maintenant membre de l’ESO en Allemagne et co-auteur de la nouvelle étude -. Il s’agit d’un phénomène courant dans les systèmes binaires étroits, parfois appelé « vampirisme » stellaire, par lequel, alors que l’étoile donneuse était dépouillée d’une partie de sa matière, l’étoile réceptrice commençait à tourner plus rapidement.« .

Saisir une telle phase post-interaction « c’est extrêmement difficile car c’est trop courtGivre ajouté. « Cela rend nos découvertes sur HR 6819 très excitantes, car ce système se présente comme un candidat parfait pour étudier comment le vampirisme affecte l’évolution des étoiles massives et, par ricochet, la formation de leurs phénomènes associés, y compris les ondes gravitationnelles et les violentes explosions de supernovae.« .