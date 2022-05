Les troupes russes volent pour 5 millions de dollars de véhicules agricoles John Deere à l’Ukraine et découvrent qu’ils ont été désactivés à distance

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des soldats russes dans la ville occupée de Melitopol ont volé près de 5 millions de dollars de matériel agricole à un concessionnaire John Deere et l’ont expédié sur plus de 700 milles en Tchétchénie. Mais toute l’opération a été vaine : tous les équipements étaient inutilisables car verrouillés à distance.

CNN rapporte qu’en plus de piller des résidences, les troupes russes ont de plus en plus volé du matériel agricole, des centaines de milliers de tonnes de céréales et des matériaux de construction en Ukraine.

Un incident à Melitopol a vu un transport militaire russe utilisé dans le cadre d’un cambriolage chez un concessionnaire John Deere : un camion à plateau avec la lettre Z peinte sur le côté. Le symbole a été utilisé pour montrer son soutien à l’invasion et c’est pourquoi un joueur professionnel russe de Dota 2 a été exclu de son équipe au cours du week-end.

Parmi la liste des objets volés figuraient deux moissonneuses-batteuses d’une valeur de 300 000 $ chacune. Il y avait aussi 27 pièces de machines agricoles, y compris d’autres types de tracteurs et de semoirs. La valeur totale de tous les produits était de près de 5 millions de dollars.

Une partie de l’équipement a été transportée dans un village voisin, mais le reste s’est retrouvé à 700 miles de là, en Tchétchénie. Une grande partie de la machinerie est équipée de systèmes de suivi GPS et peut être contrôlée à distance, ce qui signifie qu’elle peut également être désactivée et verrouillée à distance.

« Lorsque les envahisseurs ont conduit les moissonneuses volées en Tchétchénie, ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient même pas les allumer, car les moissonneuses étaient verrouillées à distance », a déclaré le contact de CNN.

On dit maintenant que l’équipement se trouve dans une ferme près de Grozny alors que des consultants à Moscou tentent de contourner les serrures à distance. En cas d’échec, la seule option serait de vendre les machines en pièces détachées.

Nous avons entendu à plusieurs reprises à quel point la technologie joue un rôle important dans le conflit russo-ukrainien, de DJI suspendant ses ventes de drones aux États-Unis ciblant les mineurs russes de Bitcoin.

Crédit image en tête d’affiche : Darla Hueske, image du milieu : Ben Seymour