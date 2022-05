Embracer Group achète Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal

Bottom line: Il semble que Square Enix vende ses studios occidentaux après avoir vu plus de valeur dans les franchises produites par ses studios japonais. Dans le cadre d’un accord d’une valeur de 300 millions de dollars, le groupe Embracer ajoutera trois des studios de Square Enix à une liste qui comprend désormais plus de 120 développeurs, grands et petits.

Aujourd’hui, le groupe Embracer a annoncé qu’il avait acquis trois des studios de développement de Square Enix dans le cadre d’un accord évalué à 300 millions de dollars. Bien que cela puisse sembler petit à côté de transactions récentes telles que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars ou l’achat de Bungie par Sony pour 3,6 milliards de dollars, il s’agit toujours d’un changement important dans le paysage de l’industrie du jeu.

L’accord verra Embracer mettre la main sur Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Crystal Dynamics. Square Enix Montréal est connu pour ses titres mobiles comme Deus Ex Go, Hitman Go et Lara Croft Go. Eidos Montréal était responsable du développement des Gardiens de la Galaxie de Marvel, qui a été bien accueilli par les joueurs et les critiques, mais qui n’a pas répondu aux attentes de Square Enix en termes de ventes. Crystal Dynamics a récemment déclaré qu’il travaillait sur le prochain jeu Tomb Raider en utilisant Unreal Engine 5 d’Epic.

En plus de ces trois studios, Embracer aura accès à une propriété intellectuelle de grande valeur telle que Deus Ex, Thief, Tomb Raider, Legacy of Kain et plus de 50 jeux de catalogue. Phil Rogers, qui est le PDG de Square Enix Amérique et Europe, a noté dans un communiqué de presse que « Embracer est le secret le mieux gardé du jeu : une collection massive et décentralisée d’entrepreneurs dont nous sommes ravis de faire partie aujourd’hui ».

Le groupe Embracer est né des jeux nordiques originaux, qui sont devenus THQ Nordic AB après avoir acquis ce qui restait des cendres de l’éditeur de jeux américain en difficulté THQ. Le groupe suédois de jeux vidéo et de médias possède également d’autres développeurs bien connus comme Deep Silver, Gearbox, Koch Media et Sabre Interactive.

À l’avenir, Square Enix affirme que ses studios restants continueront de travailler sur des franchises telles que Just Cause, Life is Strange et Outriders.