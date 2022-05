Wikipédia n’acceptera plus les dons de crypto-monnaie

Le principal porte-parole de ce courant est Molly White, rédactrice historique de Wikipédia, qui soutient que l’acceptation de dons de crypto-monnaie rend l’organisation ouverte aux investissements « intrinsèquement prédateurs », tout en contredisant son engagement en faveur de la durabilité environnementale.

La Wikimedia Foundation (WMF), l’organisation derrière Wikipédia, a annoncé qu’elle n’accepterait plus les dons de crypto-monnaie. Une décision prise suite à une longue discussion avec près de 400 membres appartenant à la fondation. Les principales raisons qui ont conduit WMF à cette conclusion peuvent être attribuées à l’énorme impact environnemental de l’exploitation minière, c’est-à-dire l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. De plus, dans l’ensemble, les dons de ce type ont un impact très marginal : en 2021, WMF a reçu 130 100,94 $ en crypto-monnaies, soit seulement 0,08 % du total des contributions. Une décision qui conduira à la fermeture du compte Bitpay, ce qui empêchera à l’avenir tout apport en crypto-monnaie par les utilisateurs.

Le WMF a décidé d’accepter les dons en Bitcoin, Bitcoin Cash et Ethereum à partir de 2014, mais une série de problèmes éthiques a incité la fondation à reconsidérer ces dons, amenant la question à la table de discussion en janvier dernier. Le principal porte-parole de ce courant est Molly White, rédactrice historique de Wikipédia et créatrice de Web3 Is Going Just Great, qui soutient que l’acceptation de dons de crypto-monnaie rend l’organisation ouverte aux investissements « intrinsèquement prédateurs », tout en contredisant son engagement en faveur de la durabilité environnementale. « Je suis très heureux que la Wikimedia Foundation ait mis en œuvre la demande de sa communauté et je suis très fier [che la fondazione abbia] pris ce que je pense être une décision éthique après de longues discussions », a déclaré White dans une déclaration à The Verge.

De retour à WMF, l’organisation a conclu sa mise à jour en disant qu’elle « continuera à surveiller ce problème » et « restera flexible et réactive aux besoins des bénévoles et des donateurs ». Parmi les autres organisations qui ont cessé d’accepter les dons de crypto-monnaie, citons Mozilla, le groupe à l’origine du navigateur Firefox. La décision remonte au mois d’avril dernier, suite à quelques différends avec des utilisateurs, des développeurs et même l’un de ses développeurs, Jamie Zawinski.