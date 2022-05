Comment fonctionne le missile hypersonique AGM-183 ARRW testé avec succès par les États-Unis

Les États-Unis ont annoncé avoir terminé avec succès un test du missile hypersonique AGM-183 ARRW. Voici ce que c’est et comment cela fonctionne.

Un missile AGM-183 ARRW sous l’aile d’un B-52H. Crédit : US Air Force / Matt Williams

L’US Air Force (Air Force) a annoncé avoir lancé avec succès le missile hypersonique AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), l’une des armes expérimentales les plus avancées au monde. Le test a été effectué le samedi 14 mai au large de la côte sud de la Californie, avec le missile largué d’un énorme bombardier B-52H Stratofortress décollant de la base aérienne d’Edwards. Comme son nom l’indique, en fait, l’AGM-183 ARRW est un missile conçu pour être largué depuis un avion en vol. L’US Air Force a précisé qu’après la séparation du pylône, le missile a activé le boost pendant le temps prévu et a atteint une vitesse d’au moins MACH 5, soit cinq fois la vitesse du son. Le résultat positif du test a été accueilli avec enthousiasme par les forces armées, également à la lumière des trois dernières tentatives infructueuses de ces derniers mois. « Nous faisons tout notre possible pour que cette arme révolutionnaire soit prête à être utilisée au combat dès que possible », a déclaré l’armée de l’air.

Un B-52H décolle pour le test de missile hypersonique AGM-183 ARRW. Crédit : US Air Force / Matt Williams

Comment fonctionne le missile hypersonique testé aux États-Unis

Le missile hypersonique AGM-183 ARRW est une arme expérimentale développée par Lockheed Martin Corporation, une société spécialisée dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense : c’est la plus riche au monde en termes d’approvisionnement. En 2018, la société a reçu un contrat de 480 millions de dollars de l’US Air Force pour développer un missile hypersonique, dont est né l’AGM-183A ARRW. Comme indiqué, le 14 mai a été le premier test réussi après quelques échecs retentissants. Bien que le missile lancé par le B-52H ait juste dépassé la vitesse de MACH 5 (plus de 6 000 kilomètres par heure), selon les déclarations officielles, l’AGM-183A ARRW pourrait atteindre la vitesse stratosphérique de 24 695 kilomètres par heure (MACH 20), ou vingt fois la vitesse du son. Le missile s’appuie sur une trajectoire « boost glide » pour atteindre la cible avec une précision chirurgicale. En termes simples, ce mode – qui double la portée des missiles balistiques les plus efficaces – permet au missile de se déplacer à des vitesses incroyables dans la haute atmosphère, puis de « s’arrêter » et de planer vers la cible. L’énergie cinétique extrême libérée en combinaison avec la tête explosive (ils peuvent également être équipés de têtes nucléaires) rend ces missiles particulièrement dévastateurs à l’impact. Selon le magazine spécialisé Popular Mechanics, l’armée de l’air américaine évalue le bombardier B-1B comme plate-forme de lancement principale de ces missiles, pouvant en transporter jusqu’à 31 (à la fois accrochés aux pylônes sous les ailes et dans le cargo compartiments). Cependant, des tests ont été effectués avec des B-52.

Les missiles hypersoniques, les armes du futur

Les missiles hypersoniques sont considérés comme les armes du futur, en raison de la puissance de feu et surtout de l’impossibilité d’être interceptés par les boucliers antimissiles, en raison de l’extrême vitesse. Tous les missiles capables de vaincre MACH5 sont définis comme hypersoniques (entre MACH et MACH 5, ils sont plutôt supersoniques). En mars de cette année, les États-Unis ont mené avec succès le test d’un autre missile hypersonique, le Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), basé sur un moteur scramjet qui comprime l’air pendant le vol pour l’utiliser pour la propulsion. . Le test a été gardé secret pendant un certain temps afin de ne pas attiser les tensions pendant la guerre en Ukraine. La Russie, en revanche, a lancé des missiles hypersoniques Kinzhal pendant le conflit actuel. Ils auraient été largués du MiG-31 en vol. La vitesse maximale de ces armes est supérieure à 12 000 kilomètres à l’heure et le vol irrégulier les rend encore plus difficiles à intercepter et à abattre. La portée maximale d’un Kinzhal est de 2 000 kilomètres et la charge explosive de 480 kilogrammes.