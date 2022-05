Apple pourrait tester le nouvel écran couleur d’E Ink comme écran secondaire pour les iPhones pliables

Vue d’ensemble : les pliables existants avec des écrans secondaires utilisent généralement des panneaux OLED ou LCD. Bien que ces solutions offrent une résolution et une réactivité supérieures par rapport aux écrans E Ink, elles ne sont pas aussi économes en énergie que les panneaux E Ink. Ces écrans sont souvent utilisés pour des fonctions non essentielles à la mission, telles que l’affichage de l’heure ou l’affichage d’alertes de notification lorsqu’une solution moins performante mais plus économe en énergie serait mieux adaptée au travail.

Apple testerait l’écran papier électronique (EPD) d’E Ink pour une éventuelle inclusion dans les futurs appareils pliables et / ou tablettes.

Dans un tweet récent, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que l’EPD couleur d’E Ink a le potentiel de devenir une solution grand public pour la couverture / l’affichage secondaire des appareils pliables.

Apple teste l’affichage électronique du papier (EPD) d’E Ink pour l’écran de couverture et les applications de type tablette du futur appareil pliable. L’EPD couleur a le potentiel de devenir une solution grand public pour le couvercle/second écran indispensable des appareils pliables grâce à son excellente économie d’énergie. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 17 mai 2022

Des entreprises comme Samsung et Oppo ont mené le mouvement pliable, mais des acteurs puissants, dont Apple, expérimentent sans aucun doute une technologie similaire à huis clos. Il reste à voir si les appareils d’autres fabricants finiront par voir le jour et dépendront probablement du fait que les pliables deviennent ou non plus courants dans les années à venir.

Le mois dernier, E Ink a annoncé un nouvel écran couleur avec un taux de rafraîchissement amélioré appelé Gallery 3, suffisamment rapide pour permettre la saisie au stylet. On ne sait pas si Kuo fait référence à la Galerie 3 dans son dernier tweet, mais étant donné le moment de l’annonce, il ne serait pas surprenant qu’ils ne fassent qu’un.