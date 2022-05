Ces lunettes XR de « jeu portable » ont rapporté 2,5 millions de dollars sur Kickstarter, plus que l’Oculus Rift

Quelque chose à espérer : Imaginez pouvoir jouer aux meilleurs jeux PC/console et regarder des films où que vous soyez, grâce à une paire de lunettes qui projette un écran de 120 pouces devant votre vision. C’est la promesse faite par les lunettes Virtue One XR, et il semble que beaucoup de gens soient enthousiasmés par cette perspective : le projet a levé plus de 2,5 millions de dollars sur Kickstarter, malgré un objectif de seulement 20 000 dollars.

Les lunettes Virtue One XR offrent le type d’écran virtuel que nous avons vu dans des appareils VR/AR similaires, mais ceux-ci prétendent être un peu différents. Ils projettent un écran 1080p de 120 pouces (55PPD) fonctionnant à 60 ips devant l’utilisateur.

Les lunettes prétendent également permettre de véritables jeux portables grâce à un tour de cou amovible préchargé avec des applications de streaming, telles que GeForce Now, et elles seront compatibles avec les services de streaming de jeux à distance, à condition que vous disposiez d’une connexion 5G ou WiFi stable.

Les développeurs notent que les joueurs PC peuvent installer Steam Link sur les lunettes Virtue One pour accéder à toute leur bibliothèque Steam lors de leurs déplacements, ou ils peuvent télécharger les applications Moonlight (Nvidia) ou AMD Link pour accéder à leurs jeux PC sur l’appareil.

Virtue One peut être acheté sans le tour de cou tout en étant compatible avec tous les appareils USB-C avec sortie vidéo et alimentation électrique, y compris le Steam Deck, certains téléphones Android et les ordinateurs portables compatibles. Il existe également une option de station d’accueil mobile pour connecter directement la Nintendo Switch et les appareils HDMI (PC, clés TV, consoles, etc.).

Les lunettes pèsent 77 grammes – le tour de cou est de 170 grammes – et elles ont certainement l’air plus cool que des rivaux similaires, même si vous vous démarquerez probablement en portant le tour de cou en public. Ils disposent également d’un haut-parleur directionnel intégré, d’un pavé de commande, d’un film à changement de couleur pour atténuer ou éclaircir le contenu, et d’options d’objectifs de prescription pour que les utilisateurs myopes n’aient pas à porter de lunettes ou de contacts.

Les lunettes Virtue One coûtent à elles seules 429 $, ou 479 $ une fois l’offre de préinscription épuisée. Les acheter avec un tour de cou coûte 529 $, tout comme le forfait qui comprend le quai; les deux coûtent 579 $ une fois les offres Early Bird conclues. Alternativement, les trois articles coûtent ensemble 629 $ ou 679 $, selon ce qui reste.

Les critiques des prototypes de lunettes Virtue One ont été positives, et lever 2,5 millions de dollars lorsque votre objectif est de 20 000 dollars en dit long sur la confiance que les gens ont dans le projet; c’est plus que ce que l’Oculus Rift original a soulevé sur Kickstarter. Espérons qu’ils seront à la hauteur du battage médiatique. Nous saurons quand les modèles finaux seront expédiés, ce qui est estimé à octobre ou novembre de cette année.