Quel est le gigantesque missile nucléaire RS-24 que la Russie montrera lors du défilé du 9 mai

Lors du défilé militaire du 9 mai, la Russie présentera les colossaux missiles balistiques nucléaires intercontinentaux RS-24 Yars. Voici comment ils fonctionnent.

Un Yars RS-24 en parade. Crédit : wikipédia

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Lors des préparatifs du défilé militaire du 9 mai organisé chaque année à Moscou pour célébrer la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie, la Russie a présenté la pièce maîtresse de sa défense stratégique nucléaire : le colossal missile balistique intercontinental (ICBM). véhicule tout aussi gigantesque appelé MZKT-79221, techniquement un lanceur monteur transporteur à 16 roues motrices (TEL). Le défilé de cette année aura une valeur particulièrement importante, car il est étroitement lié à la guerre en Ukraine ; ce n’est pas un hasard s’il a même été question de la « fin de la guerre » à cette date, avec l’hypothétique victoire russe à servir dans l’assiette à cette occasion. Mais la situation sur le terrain a radicalement changé ces dernières semaines, entre le changement de stratégie du Kremlin (désormais axé sur la conquête de l’Est) et le naufrage du croiseur Moskva, on ne sait donc pas encore ce qui sera « célébré ». » pendant l’événement, au-delà du contexte historique. Ce qui est certain, c’est que ce sera une occasion unique de montrer ses muscles au sein de la communauté internationale, avec le joyau de la dissuasion nucléaire au premier plan. Voici à quoi ressemble le RS-24 Yars et comment il fonctionne.

Qu’est-ce que le missile balistique intercontinental RS-24 Yars

Comme le précise le site spécialisé Missile Threat, le RS-24 Yars est un missile balistique intercontinental à combustible solide à trois étages développé par l’Institut de technologie thermique de Moscou. Il est connu sous le nom de code OTAN de SS-27 Mod 2 et est l’héritier de l’ancien Topol – M. Selon le portail, après des années de recherche et de développement secrets (peut-être commencés en 2004), l’arme serait entrée en service dans 2010, après plusieurs tests réussis menés en 2007 et 2008. Le missile peut être lancé à la fois à partir de véhicules à roues spécialisés tels que le MZKT-79221 (développé par la société biélorusse MZKT) et à partir d’anciens silos, ce qui complique l’interception. Selon un article de 2021 de la Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), la Russie aurait 63 RS-24 Yars déployés sur des véhicules et 10 lançables depuis des silos. Comme le montrent les images, il a des dimensions importantes : le RS-24 Yars a une longueur de 22,5 mètres et un diamètre de 2 mètres, tandis que le poids total au lancement est estimé à 49 000 kilogrammes. Selon le MDAA, la portée minimale est estimée entre 10 500 et 12 000 kilomètres, une distance suffisante pour atteindre pratiquement toutes les grandes villes européennes et américaines. C’est aussi pourquoi l’arme est considérée comme le fleuron de la dissuasion nucléaire russe. Ce n’est pas un hasard si le nom YARS, tel que spécifié par le commandant des forces de missiles stratégiques Sergey Karakaev, est l’acronyme de « Ya dernaya R aketa S derzhivaniya », qui signifie en russe « fusée de dissuasion nucléaire ».

Un ICBM transporté sur le véhicule MZKT-79221. Crédit : wikipédia

Comment fonctionne le missile balistique RS-24 Yars

Le RS-24 Yars est un missile balistique armé d’une charge utile définie comme MIRV (Independent Target Multiple Reentry Vehicle) ; en termes simples, il possède plusieurs ogives nucléaires qui peuvent être guidées pour atteindre indépendamment plusieurs cibles. Selon MDAA, il peut transporter 10 MIRV thermonucléaires d’une puissance de 250 à 300 kilotonnes, tandis que selon Missile Threat, le missile peut accueillir trois ogives nucléaires MIRV de 1 200 kilogrammes, d’une puissance comprise entre 150 et 200 kilotonnes. Ce qui rend cette arme particulièrement redoutable, c’est sa capacité à contourner les systèmes de défense antimissile modernes, grâce à la possibilité d’effectuer des manœuvres en vol et de déployer divers leurres, actifs et passifs. En pratique, il peut même être capable d’échapper au bouclier antimissile américain le plus impénétrable. Il n’est donc pas étonnant que les RS-24 Yars s’affichent avec style lors du défilé du 9 mai, sur lequel les yeux du monde entier seront braqués.