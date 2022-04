Ryzen 7 5800X3D contre Core i9-12900K en 40 jeux

Aujourd’hui, nous effectuons une comparaison de référence de jeu massive entre le Ryzen 7 5800X3D et le Core i9-12900K. Nous comparerons les deux face à face sur 40 jeux en 1080p, 1440p et 4K, en utilisant une large gamme de jeux allant de la bataille royale aux titres de stratégie en temps réel, il devrait donc y en avoir pour tous les goûts.

L’une de nos plus grandes préoccupations pour ce grand benchmark était de savoir comment nous allions configurer chaque CPU. Normalement, nous testerions simplement les deux en utilisant une mémoire DDR4-3200 CL14 double rangée à faible latence, pour une comparaison de pommes à pommes. Mais nous n’étions pas convaincus que cela aurait le plus de sens pour ces deux processeurs, étant donné qu’AMD et Intel les présentent comme les processeurs de jeu ultimes.

En tant que joueur, vous n’achèteriez le Core i9-12900K que parce que vous voulez le meilleur des meilleurs, du moins d’Intel. Alors que vous achèteriez le Ryzen 7 5800X3D parce que vous voulez le meilleur processeur de jeu que la plate-forme AM4 a à offrir. Chaque processeur prétendant être le meilleur pour les joueurs, nous avons pensé qu’il serait plus logique de les tester avec la meilleure configuration de mémoire possible.

Personnellement, après avoir testé les quatre configurations pour notre premier examen 5800X3D il y a une semaine, nous avons trouvé la comparaison DDR4-3800 vs DDR5-6400 la plus intéressante, c’est donc ce que nous avons fait. Cela signifie que tous les tests que vous êtes sur le point de voir ont été effectués avec le Core i9-12900K sur la carte mère MSI Z690 Unify en utilisant la mémoire Trident Z5 DDR5-6400 CL32 de G.Skill, tandis que le Ryzen 7 5800X a été testé avec la DDR4-3800 CL16. mémoire avec le MSI X570S Carbon Max WiFi.

Il s’agit de la mémoire la plus rapide que nous puissions utiliser avec le Ryzen 7 tout en fonctionnant à un rapport de 1:1 avec le FCLK. La mémoire utilisée pour tester le processeur Ryzen 7 coûte 265 $, tandis que la mémoire DDR5 utilisée avec le Core i9 coûte actuellement 480 $. L’autre note du système de test à prendre en compte est que la barre redimensionnable est activée à l’aide de la GeForce RTX 3090 Ti.

Repères

À partir de Valorant, en utilisant des paramètres de qualité moyenne étant donné qu’il s’agit d’un titre compétitif, le 5800X3D pousse le RTX 3090 Ti à 668 ips en moyenne à 1080p, ce qui le rend 15% plus rapide que le 12900K, en utilisant la mémoire DDR5-6400, ou 32% plus rapide en comparant les 1% de données faibles, ce qui représente une amélioration significative des performances, bien que le processeur Core i9 ait permis bien plus de 300 ips à tout moment lors de nos tests.

Des marges similaires sont également observées à 1440p et 4K car nous sommes fortement limités par le processeur dans ce titre lorsque nous utilisons le RTX 3090 Ti avec des paramètres de qualité moyenne et ce sera probablement le cas avec la plupart des GPU haut de gamme.

Fortnite favorise également le 5800X3D à 1080p et 1440p, bien qu’il le fasse plus pour la fréquence d’images moyenne que pour les bas de 1%. Ici, le processeur Ryzen 7 était jusqu’à 11% plus rapide et ce n’est que lorsque nous passons à la résolution 4K que la marge est neutralisée et maintenant les deux processeurs sont limités au même niveau de performances.

Ensuite, nous avons Call of Duty Warzone, et ce titre semble mieux jouer avec le Core i9-12900K à cadence plus élevée qui a poussé la fréquence d’images moyenne à 1080p 17% plus élevée avec une augmentation de 21% à 1% les plus bas et ces marges étaient à peu près les mêmes à 1440p. Même à 4K, le processeur Core i9 bénéficiait d’un avantage de performances raisonnablement significatif et bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres précis avec ces titres multijoueurs, ces données sont basées sur une moyenne de 3 exécutions.

Passant à Assetto Corsa Competizione, celui-ci favorise fortement le 5800X3D, augmentant les performances à 1080p et 1440p par rapport au 12900K d’environ 24%, mais seulement jusqu’à 13% pour les bas de 1%. Ensuite, au moment où nous atteignons 4K, le jeu devient entièrement limité par le GPU en utilisant le RTX 3090 Ti avec les paramètres de qualité moyenne.

Un autre titre que nous voyons constamment demandé pour l’analyse comparative du processeur est Cities Skylines, et bien que nous l’ayons inclus dans le passé, il s’est toujours avéré être un titre terrible pour l’analyse comparative en raison de sa nature à noyau unique qui crée un lourd goulot d’étranglement. Mais en raison de la demande populaire, nous avons pensé que nous allions lui donner une autre chance.

Pour les tests, nous utilisons une grande ville à partir d’une sauvegarde que nous avons téléchargée pour les tests. En ce qui concerne l’utilisation du processeur, il ne semble utiliser intensivement qu’un seul cœur, avec 2 à 3 cœurs supplémentaires utilisés à hauteur de 20 à 30 % avec le 12900K.

En conséquence, le jeu est fortement limité par le processeur et l’énorme cache L3 du 5800X3D ne l’aide pas à devancer le 12900K. Cela pourrait certainement aider par rapport au 5800X, mais nous n’avons pas encore ces données. En ce qui concerne les performances de Cities Skylines, ces deux processeurs sont proches et les deux n’ont pas atteint 60 ips, bien que vous n’ayez pas besoin de fréquences d’images élevées pour profiter de ce jeu.

StarCraft II n’utilise qu’un seul cœur et bien que les fréquences d’images soient beaucoup plus élevées, le jeu est fortement limité par le processeur. Le 12900K était 5% plus rapide, mais les deux processeurs ont poussé plus de 200 ips dans notre référence de relecture en milieu de partie.

Apex Legends fonctionne légèrement mieux sur le 5800X3D, offrant un petit avantage de performances par rapport au 12900K, même à 4K. Nous envisageons une augmentation de 4 % à 1080p, 6 % à 1440p et 5 % à 4K. Vous ne remarquerez certainement pas de différence, mais le processeur AMD est techniquement plus rapide ici.

Contrairement à Apex Legends, Dying Light 2 n’est pas un jeu où vous avez besoin de centaines d’images par seconde, donc l’un ou l’autre des processeurs fonctionne bien malgré le fait que le 5800X3D était un peu plus rapide.

Rainbow Six Siege est un jeu compétitif, donc pour ce test, nous avons opté pour des paramètres de qualité légèrement réduits avec le préréglage de très haute qualité opposé à ultra. Nous ne sommes limités par le GPU qu’à 4K et même là, les fréquences d’images ont dépassé 200 ips. À 1080p, le 5800X3D était 3% plus rapide, mais 3% plus lent à 1440p.

Vous pouvez prétendre à une marge d’erreur, mais après de nombreuses moyennes sur 3 exécutions, le processeur AMD était toujours un peu plus rapide à la résolution inférieure, puis un peu plus lent à la résolution supérieure. Fait intéressant, ces mêmes tendances de performances ont également été observées dans Rainbow Six Extraction à l’aide de l’API Vulkan.

Nous avons également testé Battlefield 2042, mais voici les résultats de Battlefield V car beaucoup plus de joueurs testent ce jeu. De plus, 2042 craint et nous avons été démarrés plusieurs fois à partir de notre serveur de test pour obtenir ces données. Pour les fans de Battlefield V, l’un ou l’autre processeur vous servira bien, les performances étaient fondamentalement identiques.

F1 2021 a été testé en utilisant le préréglage de haute qualité et nous envisageons bien plus de 300 ips en 1080p. Le 5800X3D était techniquement plus rapide, mais nous parlons d’une petite augmentation de 3 % de la fréquence d’images moyenne et d’une augmentation de 7 % des bas de 1 %. À 1440p, le 12900K a bondi de seulement 3%, et les performances de résolution 4K limitées par le GPU étaient identiques.

Dans Halo, le 12900K était jusqu’à 6% plus rapide, mais les performances globales étaient à peu près les mêmes. À 1440p, nous regardons plus de 150 ips en moyenne avec seulement quelques images séparant chaque CPU. Même à 4K, les fréquences d’images sont restées supérieures à 100 ips.

C’est une histoire similaire dans Red Dead Redemption 2 en utilisant les paramètres de haute qualité. Les performances sont identiques avec seulement 1-2 ips à 1080p et rien à 1440p et 4K.

The Outer Worlds est un jeu Unreal Engine 4 qui favorise généralement le matériel Intel et Nvidia, mais ici, le 5800X3D se débrouille très bien. Impressionnant, à 1080p, le processeur Ryzen était jusqu’à 17% plus rapide, vu en regardant les bas de 1%, mais même la fréquence d’images moyenne était toujours 14% plus élevée.

Même à 1440p, le 5800X3D était confortablement devant quand on regardait les bas de 1%, où il était 16% plus rapide. Curieusement, les données 4K favorisaient toujours le processeur Ryzen, où il offrait jusqu’à 10% de performances en plus et un excellent résultat pour le 5800X3D à forte charge en cache.

Dans Death Stranding, le 12900K limitait les performances à 1080p à 212 ips, rendant le 5800X3D 13% plus rapide et cette marge n’était que légèrement réduite à 10% à 1440p. Ensuite, à 4K, nous sommes complètement liés au GPU, enveloppant les choses à 147 ips.

Résumé des performances

Nous avons examiné un peu plus d’une douzaine de jeux testés, mais avec 40 au total, il y a beaucoup plus de données à parcourir, alors jetons un coup d’œil aux graphiques de répartition couvrant les résolutions 1080p, 1440p et 4K.

En commençant par les résultats 1080p, nous voyons que le 5800X3D n’était que 1% plus rapide en moyenne, mais c’est un résultat impressionnant étant donné que le processeur Ryzen utilise la mémoire DDR4-3800 CL16, tandis que le 12900K était associé à une mémoire DDR5-6400 CL32 beaucoup plus chère. . Le 5800X3D a remporté de grosses victoires dans ACC, Valorant, The Outer Worlds et Death Stranding, alors qu’il était 14% plus lent dans Hitman 3 et Warzone.

Il est à noter que sur les 40 jeux testés, 60% d’entre eux ont vu une marge de 5% ou moins dans les deux sens, ce qui signifie que les performances étaient très similaires pour la majorité des jeux testés, d’où la marge de 1% au total.

De plus, il n’y avait que 11 jeux où la marge était de 10 % ou plus, et rappelez-vous que nous utilisons un RTX 3090 Ti, souvent avec des paramètres de qualité réduits, de sorte que dans l’ensemble, ces deux processeurs de jeu phares sont généralement identiques.

Augmenter la résolution à 1440p ne change pas la marge. Le 5800X3D était globalement environ 1 % plus rapide. Cependant, nous examinons maintenant seulement une demi-douzaine de cas où la marge s’est étendue à deux chiffres avec 29 jeux où la marge était de 5% ou moins. ACC était à nouveau une valeur aberrante, favorisant le 5800X3D avec une marge de 26%, tandis que CoD Warzone était le pire résultat pour AMD.

Chez 4K, Valorant et The Outer Worlds étaient les meilleurs titres pour AMD, CSGO étant le seul jeu où la marge s’étendait à une perte à deux chiffres. Dans l’ensemble, le 5800X3D n’était que 1% plus rapide, ce qui signifie que les performances étaient à peu près les mêmes dans l’ensemble.

Nous avons constaté une marge de 3 % ou moins dans 26 des 40 jeux testés, ce qui signifie que 65 % du temps, nous recherchions des performances presque identiques à 4K, où nous sommes généralement liés au GPU.

Ce que nous avons appris

Comme nous l’avons découvert dans notre revue de lancement, le Ryzen 7 5800X3D est en effet un excellent processeur pour les jeux, offrant de gros gains par rapport aux modèles Zen 3 d’origine pour correspondre aux derniers et meilleurs Intel.

Lors de notre examen du premier jour, nous n’avons présenté que 8 jeux (avec différentes configurations de mémoire) et à partir de cet échantillon, le 12900K associé à la mémoire DDR5-6400 était 2,5% plus rapide. Aujourd’hui, nous avons 40 jeux et la marge s’est réduite à un delta d’un pour cent en faveur d’AMD, ce qui, à toutes fins pratiques, signifie que ces composants phares offrent des performances de jeu comparables.

Sur cette base, nous nous attendons à ce que le 5800X3D soit environ 7 à 8 % plus rapide que le 12900K s’ils utilisaient tous les deux la même mémoire DDR4, ce qui n’est pas une marge énorme, mais la partie Ryzen 7 peut offrir des performances globales supérieures pour ce match. en haut. Cela signifie également que le Ryzen pourrait être environ 10 % plus rapide par rapport au Core i7-12700K (sans doute le meilleur processeur de valeur de jeu d’Intel), alors c’est peut-être quelque chose que nous devrions exécuter bientôt.

Sur cette note, nous souhaitons également ajouter le Ryzen 7 5800X à cette comparaison de référence de 40 jeux, car il devrait être intéressant de voir quand et où ce gros cache L3 est utile. Il y a certainement quelques comparaisons intéressantes que nous pouvons faire, alors faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir dans la section des commentaires.

En ce qui concerne la bataille Ryzen 7 5800X3D contre Core i9-12900K, notre examen du premier jour l’a résumé le mieux et bien que nous ayons testé cinq fois plus de jeux ici, la conclusion reste inchangée : pour ceux qui recherchent des performances de jeu maximales, mais ne Je ne veux pas devenir stupide avec les prix et me soucier un peu de l’efficacité énergétique, le 5800X3D semble être l’option évidente.

L’avantage du 12900K est que la plate-forme LGA 1700 supportera au moins une génération de CPU de plus, alors que c’est la fin du chemin pour la plate-forme AM4. Vous pourriez également affirmer que le 12900K peut être overclocké, mais honnêtement, vous n’obtenez pas beaucoup plus de cette puce et c’est déjà une poignée à refroidir en stock.

Ces deux processeurs ciblent les joueurs qui recherchent le meilleur des meilleurs (le Core i9 sera le processeur supérieur pour la productivité). Nous avons déjà mentionné comment la gamme Core i7 de 12e génération est plus logique pour les joueurs, mais ne vous y trompez pas, le cache L3 supplémentaire de 20 % offert par le Core i9 fait une différence en matière de performances de jeu ultimes.

Et si vous recherchez les meilleures performances de jeu, il est peu probable que vous vous contentiez de la mémoire DDR4 avec le Core i9-12900K, vous le feriez avec le 12700K, mais pas le i9. De même, vous n’allez pas utiliser la DDR4-3200 ou plus lente avec le 5800X3D, la DDR4-3800 semble plus adaptée, c’est pourquoi nous avons testé ces configurations.

Le Core i7-12700KF est plus abordable que le 5800X3D, donc en termes de valeur, cette partie devrait bien correspondre si vous utilisez de la mémoire DDR4-3800. C’est probablement ainsi que nous allons effectuer cette comparaison car nous ne sommes pas sûrs que l’associer à une mémoire DDR5 à 480 $ serait la bonne décision. Cela nous fournira également des données de pommes à pommes si nous testons le 5800X.

Pour conclure celui-ci, le 5800X3D est très impressionnant, mais la série Alder Lake d’Intel l’est aussi, vous avez donc de nombreuses options intéressantes des deux côtés, ce qui est une excellente nouvelle pour les consommateurs.

