Le don de sang régulier cache un avantage que nous ignorions

Une équipe de recherche australienne a découvert cela en examinant l’effet des dons de sang ou de plasma sur les niveaux de certains produits chimiques qui ont un certain nombre d’effets négatifs sur la santé.

Donner son sang est un geste de solidarité qui permet d’aider concrètement les autres, mais aussi soi-même. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche australienne examinant l’effet des dons sur les taux sanguins de substances perfluoroalkylées (PFAS), une famille de composés synthétiques utilisés principalement dans le domaine industriel, dont la structure chimique leur confère une stabilité particulière qui les rend résistants aux principaux processus naturels de dégradation.

Bien que les effets de ces substances sur la santé soient toujours à l’étude, ces composés sont considérés comme des facteurs de risque pour un large éventail de maladies, car on pense qu’une exposition de longue durée aux PFAS peut altérer le fonctionnement du système endocrinien et provoquer des maladies de la thyroïde. , des reins, des testicules et d’autres tumeurs malignes. Selon des chercheurs australiens, un don régulier de sang ou de plasma pourrait être une simple intervention pour réduire les taux sanguins de ces composés, comme le note une étude récente publiée dans la revue Réseau Jama ouvert.

Les résultats de leur enquête, en particulier, ont montré que les dons réguliers de sang et de plasma conduisaient à « une réduction significative des niveaux de PFAS dans le sang – dit le Dr. Robin Gasiorowski, professeur d’hématologie à la Macquarie Medical School et premier auteur de la recherche -. Bien que les deux interventions soient fonctionnelles pour réduire les niveaux de PFAS, les dons de plasma étaient plus efficaces et correspondaient à une diminution de 30 %.« .

Pour l’analyse, les chercheurs ont testé les concentrations sanguines de PFAS dans un groupe de 285 pompiers servant à Fire Rescue Victoria, en Australie, qui ont périodiquement donné du sang et du plasma au cours de 12 mois. Les pompiers sont régulièrement exposés aux PFAS via la mousse anti-incendie et ont généralement des taux sanguins plus élevés que la population générale. « Le niveau moyen de ces composés – les chercheurs ont expliqué – a été significativement réduite par le don de plasma (–2,9 ng/ml) et le don de sang (–1,1 ng/ml), alors qu’elle est restée inchangée dans le groupe contrôle« .

Selon Mick Tisbury, chef adjoint de Fire Rescue Victoria qui plaide depuis des années pour la minimisation des PFAS dans les services d’incendie et a développé l’idée initiale de l’étude, ce qui a émergé de cette recherche représente un résultat positif. « Les pompiers placent souvent la santé et la sécurité des autres au-dessus de la leur, il est donc important de savoir que les résultats de cette recherche peuvent être utilisés pour améliorer la santé de ceux qui ont acquis des niveaux élevés de PFAS grâce à un travail communautaire vital. – dit Tisbury -. Ces résultats profiteront non seulement à la communauté des pompiers, mais également aux personnes qui travaillent dans des industries à haut risque et qui sont exposées aux produits chimiques PFAS.« .